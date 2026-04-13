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Hindi Newsदुनियाअगर मैं व्हाइट हाउस में न होता तो लियो वेटिकन..., आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने पोप पर क्यों बोला हमला?

'अगर मैं व्हाइट हाउस में न होता तो लियो वेटिकन...', आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने पोप पर क्यों बोला हमला?

Donald Trump Slams Leo Pope: डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि वे वही काम कर रहे हैं, जिसके लिए अमेरिकी जनता ने उन्हें भारी बहुमत से चुना है. इसी दौरान ट्रंप ने पोप लियो के चयन को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पोप लियो का नाम पहले कभी प्रमुख रूप से चर्चा में नहीं था और उनका चयन अचानक हुआ है. ट्रंप का इशारा इस ओर था कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि वे अमेरिकी हैं, ताकि चर्च और ट्रंप प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 09:03 AM IST
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लियो पोप पर डोनाल्ड ट्रंप का निशाना (Photo- Social Media Donald Trump)
लियो पोप पर डोनाल्ड ट्रंप का निशाना (Photo- Social Media Donald Trump)

अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर तीखा बयान सामने आया है, जिसमें पोप लियो की नीतियों और उनके रुख पर कड़ी आलोचना की गई है. बयान में कहा गया कि पोप लियो अपराध के मुद्दे पर कमजोर हैं और उनकी विदेश नीति भी बेहद खराब मानी जा रही है. आलोचना में यह भी कहा गया कि पोप ट्रंप प्रशासन से डर की बात तो करते हैं, लेकिन उस दौर का जिक्र नहीं करते जब कोविड के समय चर्चों में प्रार्थना कराने पर पादरियों और धार्मिक नेताओं तक को गिरफ्तार किया जा रहा था. यहां तक कि खुले में दूरी बनाकर इकट्ठा होने पर भी कार्रवाई हुई.

बयान में पोप लियो के भाई लुईस की तारीफ करते हुए कहा गया कि वे 'MAGA' विचारधारा को समझते हैं, जबकि लियो ऐसा नहीं कर पाते. साथ ही यह भी कहा गया कि ऐसा पोप स्वीकार्य नहीं है जो ईरान के परमाणु हथियार रखने को लेकर नरम रुख रखता हो या अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के खिलाफ की गई कार्रवाई की आलोचना करता हो. आरोप लगाया गया कि वेनेजुएला से भारी मात्रा में ड्रग्स अमेरिका भेजे जा रहे थे और वहां से अपराधियों को भी देश में धकेला जा रहा था, ऐसे में कार्रवाई जरूरी थी.

मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे चुना गया हैः ट्रंप

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति वही कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें भारी बहुमत से चुना गया था. अपराध दर को रिकॉर्ड स्तर तक कम करना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना. पोप लियो के चयन पर भी सवाल उठाते हुए कहा गया कि उनका नाम पहले कहीं चर्चा में नहीं था और उन्हें सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि वे अमेरिकी हैं, ताकि चर्च ट्रंप प्रशासन से बेहतर तालमेल बना सके. इसके अलावा, पोप के कुछ राजनीतिक व्यक्तियों से मिलने पर भी नाराजगी जताई गई और उन्हें सलाह दी गई कि वे राजनीति से दूरी बनाकर एक अच्छे धार्मिक नेता की भूमिका पर ध्यान दें. बयान के अंत में कहा गया कि इस तरह का रुख न सिर्फ पोप के लिए नुकसानदायक है, बल्कि कैथोलिक चर्च की छवि को भी प्रभावित कर रहा है.

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सोशल मीडिया पर ट्रंप का पोप पर हमला

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर पोप पर हमला बोलते हुए कहा, 'अपराध के आंकड़ों को रिकॉर्ड स्तर तक कम करना और इतिहास का सबसे बेहतरीन शेयर बाजार बनाना. लियो को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं, उनका पोप बनना एक चौंकाने वाला आश्चर्य था. पोप बनने की किसी भी सूची में उनका नाम नहीं था और चर्च ने उन्हें सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वह एक अमेरिकी थे और उन्हें लगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप से निपटने का यही सबसे अच्छा तरीका होगा.'

अगर मैं व्हाइट हाउस में न होता तो...

पोप पर हमला जारी रखते हुए ट्रंप ने आगे कहा कि अगर मैं व्हाइट हाउस में न होता, तो लियो वेटिकन में न होते. दुर्भाग्य से, अपराध और परमाणु हथियारों के मामले में लियो की कमजोरी मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आती और न ही यह बात कि वह डेविड एक्सलरोड जैसे ओबामा समर्थकों से मिलते हैं जो वामपंथी विचारधारा के एक 'लूज़र' (असफल व्यक्ति) हैं, और उन लोगों में से एक हैं जो चाहते थे कि चर्च जाने वालों और पादरियों को गिरफ्तार किया जाए. लियो को एक पोप के तौर पर अपनी भूमिका ठीक से निभानी चाहिए, सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, कट्टरपंथियों, वामपंथियों को खुश करना बंद करना चाहिए और एक महान पोप बनने पर ध्यान देना चाहिए, न कि एक राजनेता बनने पर. इससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि, इससे कैथोलिक चर्च को भी नुकसान पहुंच रहा है!

यह भी पढ़ेंः US या ईरान, होर्मुज पर किसका कंट्रोल? समंदर में जंगी हलचल तेज, बड़े टकराव की आहट

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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