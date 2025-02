Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं बल्कि कई बार वो सार्वजनिक आयोजनों में कुछ ऐसा कर देते हैं जो वायरल हो जाता है. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो अफगानिस्तान की एक महिला रिपोर्टर की तारीफ कर रहे हैं. बतया जा रहा है कि अफगानिस्तान की इस महिला रिपोर्टर ने सवाल पूछा था, इसी दौरान ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया कि उस रिपोर्टर समेत वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान की एक महिला रिपोर्टर के सवाल को टालते हुए कहा,'आपकी आवाज़ और लहजा बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं... शुभकामनाएं, शांति से रहिए.' यह घटना उस समय हुई जब ट्रंप अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर बात कर रहे थे. उन्होंने एक बार फिर अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी को अमेरिकी इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन बताया.

Afghan woman journalist: You have any plan to change Afghanistan's situation? Are you able to recognize Taliban?

Trump: It’s a beautiful voice and a beautiful accent. The only problem is I can't understand a word you're saying, but. But I just say this. Good luck. Live in peace. pic.twitter.com/2QJobasb6U

