/पहले बरसाईं मिसाइलें, फिर कर दी तारीफ, आखिर क्यों हार की बात कहकर ट्रंप ने ईरान पर लुटाया प्यार?

Donald Trump Praises Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को अपनी 'डील-मेकिंग' कूटनीति का लोहा मनवाया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बेहद सनसनीखेज और बड़ा एलान करते हुए बताया कि ईरान ने एक अमेरिकी नागरिक को रिहा कर दिया है, जिसे दिसंबर 2024 में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था.
ट्रंप ने अपने चिर-परिचित अंदाज में पूर्व राष्ट्रपति पर तंज कसते हुए कहा कि यह नागरिक स्लीपी जो बाइडन की प्रेसीडेंसी में फंसा था, जो अब ईरान के चंगुल से पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ चुका है और उसकी मेडिकल स्थिति बिल्कुल ठीक है. अमूमन ईरान पर सख्त रुख रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार कूटनीतिक नरमी दिखाते हुए कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के इस गुडविल के काम की दिल से तारीफ करता है!
एक तरफ जहां ट्रंप ने नागरिक की रिहाई के लिए ईरान के इस कदम की सराहना की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को कड़ा संदेश देने में भी देर नहीं लगाई. राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अन्य बयान में बेहद आक्रामक होते हुए सीधे चेतावनी दी और कहा कि ईरान बहुत जल्द हार जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की यह दोहरी कूटनीति एक हाथ से तारीफ और दूसरे हाथ से दबाव उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का हिस्सा है.
अंतरराष्ट्रीय मंचों और युद्धों में अमेरिकी दखल पर बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछली अमेरिकी सरकारों की सैन्य नीतियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमारे यहां पहले बिना सोचे-समझे लड़ाइयां होती थीं. हम बस कहीं भी जाते थे, कुछ उड़ा देते थे, और फिर सब एक-दूसरे का मुंह देखते हुए कहते थे कि भला इसका मकसद क्या था? कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाता था. उन्होंने साफ किया कि उनके प्रशासन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ट्रंप ने कहा कि हम अब बिना वजह की लड़ाइयों में शामिल होकर ऐसा बिल्कुल नहीं करते.
वैश्विक महामारी कोविड-19 का जिक्र करते हुए ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल की पीठ थपथपाई. उन्होंने मलाल जताते हुए कहा कि अमेरिका ने कोविड के दौरान बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन उन्हें और उनकी टीम को इसका क्रेडिट कभी नहीं दिया गया. ट्रंप ने आगे कहा कि उस मुसीबत से दुनिया का हर एक देश बुरी तरह टूट गया था, खासकर चीन को इस महामारी की वजह से बहुत, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है.