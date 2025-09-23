Trump Zelenskyy meeting: रूसी फाइटर जेट दिखे तो गिरा... जेलेंस्की से सामने ट्रंप ने पुतिन को ललकारा? जानिए यूक्रेन युद्ध पर और क्या कहा
दुनिया

Trump Zelenskyy meeting: रूसी फाइटर जेट दिखे तो गिरा... जेलेंस्की से सामने ट्रंप ने पुतिन को ललकारा? जानिए यूक्रेन युद्ध पर और क्या कहा

Ukraine war: न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है. इस खास मुलाक़ात के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की भरपूर तारीफ की. ट्रंप ने मानो जेलेंस्की की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा- 'जबरदस्त टक्कर दी.' 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:58 AM IST
Trump Zelenskyy meeting videoअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है. यूएनजीए के एडिशन में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने वैश्विक नेताओं पर निशाना साधा. यूक्रेन और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने जेलेंस्की की एक साहसी नेता के रूप में जमकर तारीफ की.

'वो एक बहादुर इंसान जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड यानी कैमरे के सामने जेलेंस्की की तारीफ करते हुए कहा, 'वह बहादुर इंसान हैं, जो काफी जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं. उनका काम शानदार है. आज हमारी 30 बैठकें हैं, लेकिन ये सबसे खास मीटिंग है क्योंकि यूक्रेन जो लड़ाई लड़ रहा है उसके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है. यह अद्भुत है'.

एक साल में चौथी मुलाकात

जनवरी में ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति पद का दायित्व संभालने के बाद से ये दोनों नेताओं के बीच चौथी मुलाकात थी. उनकी यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब मित्र देशों के हवाई क्षेत्र में रूसी हवाई घुसपैठ की एक श्रृंखला के बाद नाटो और मॉस्को के बीच तनाव बढ़ने के साथ यूक्रेन में शांति स्थापित करने के अमेरिकी प्रयास ठप पड़ गए हैं.

रूसी विमानों को मार गिराने का समर्थन

दोनों नेताओं की मौजूदगी के बीच ट्रंप से पूछा गया कि क्या नाटो देशों को मित्र देशों के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर रूसी विमानों को मार गिराना चाहिए? इस सवाल के जवाब में कहा, हां... फौरान! मैं इसका समर्थन करता हूं.'

ये भी पढ़ें- अमेरिका में भारत के मंत्रियों की ताबड़तोड़ बैठकें, रूबियो से मिले जयशंकर; कब आएगी गुड न्यूज?

ट्रंप ने रूस की अर्थव्यवस्था और उसके सैन्य संघर्षों की स्थिति की ओर भी इशारा किया. ट्रंप ने कहा, 'सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि रूस की इकॉनमी इस समय बहुत खराब स्थिति में है और सच कहूं तो यूक्रेन इस विशाल सेना को रोकने में बहुत अच्छा काम कर रहा है.

ये हफ्ता यूक्रेन के लिए काफी अहम

जेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाई लेवल वीक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्का के साथ न्यूयॉर्क पहुंचे थे. ट्रंप से मिलने से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने विशेष अमेरिकी दूत कीथ केलॉग और अन्य अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत की. इस हफ्ते उनकी दुनिया भर के नेताओं से भी मुलाकात होनी है, जिसमें यूक्रेनी बच्चों की वापसी के लिए गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन और एनुअल क्रीमिया समिट भी होगी. अमेरिका पहुंचने के बाद जेलेंस्की ने कहा, साझेदारों का समर्थन ज़रूरी है इस कूटनीतिक सप्ताह का परिणाम शानदार होगा.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Trump Zelenskyy meeting

