Hindi Newsदुनिया

Caroline Leavitt: ट्रंप की 'मशीनगन'... मां की गाली देती है! व्हाइट हाउस में बदतमीजी का दौर जारी

डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट भी अपन राष्ट्रपति की तरह ही कई बार बदतमीजी पर उतारू हो जाती हैं. एक पत्रकार को ‘मां की गाली’ देने के बाद व्हाइट हाउस में शिष्टाचार पर सवाल उठ रहे हैं. जानिए पूरा मामला...

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:28 PM IST
caroline leavitt
caroline leavitt

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले हैं तो उनकी मशीनगन बदतमीज. इतनी बदतमीज कि मां की गाली देने पर उतर जाती है. इसलिए आज ट्रंप की मशीनगन की बदतमीजी का DNA करना जरूरी है. ट्रंप की इस मशीनगन का नाम है कैरोलिन लेविट. कैरोलिन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं और ट्रंप उन्हें मशीनगन कहकर बुलाते हैं. लेकिन ट्रंप की मशीनगन ने बदतमीजी की हदों को पार कर दिया है.

दरअसल, अक्टूबर अंत या नवंबर की शुरुआत में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो सकती है. ये मुलाकात हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगी. इसी को लेकर एक अमेरिकी पत्रकार ने प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट से सवाल पूछा जिसपर कैरोलिन यानी ट्रंप की मशीनगन भड़क गईं. 

अमेरिका पत्रकार ने लेविट से पूछा, क्या राष्ट्रपति को बुडापेस्ट का महत्व पता है? 1994 में रूस ने वादा किया था कि अगर यूक्रेन परमाणु हथियार त्याग देगा तो कभी यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा. क्या राष्ट्रपति को ये नहीं लगता है कि मुलाकात की जगह को लेकर यूक्रेन विरोध करेगा. बुडोपेस्ट में मुलाकात करने का सुझाव किसने दिया? 

इसपर कैरोलिन लेविट ने जवाब दिया...  तुम्हारी मां ने दिया!

अमेरिका पत्रकार ने आगे लिखा कि आपको ये मजाक लग रहा है?

कैरोलिन लेविट की बदतमीजी जारी रही. उन्होंने आगे लिखा- मुझे इस बात पर हंसी आती है कि तुम खुद को पत्रकार समझते हो. तुम एक वामपंथी हो जिसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है. तुम्हारे साथी भी यही सोचते हैं लेकिन तुम्हारे मुंह पर कोई कुछ कहता नहीं है. मुझे मैसेज करना बंद करो. धूर्त, पक्षपाती और बेकार सवाल पूछना बंद करो.

इस चैट का स्क्रीनशॉट पत्रकार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस चैट में लेविट ने पत्रकार को गाली भी दी थी. सोचिए, पत्रकार के सवाल का जवाब देने के बजाय उसकी मां का जिक्र करना.. बदतमीजी करना.. क्या ये व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को शोभा देता है? क्या ये ट्रंप को स्वीकार है?

ट्रंप की मशीनगन की ये पहली बदतमीजी नहीं है. व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में वो कई बार पत्रकारों को भला बुरा कह देती हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसा करती क्यों हैं? उन्हें ये सब करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? इसे समझने के आपको कल व्हाइट हाउस में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं...

कल व्हाइट हाउस में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनिरल्स को लेकर एक डील साइन हुई. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज खुद व्हाइट हाउस में मौजूद थे, लेकिन इस दौरान ट्रंप ऑस्ट्रेलियाई राजदूत से भिड़ गए.

जिस वक्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच डील साइन हो रही थी, उसी वक्त व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया के कई अधिकारी शामिल थे. यहां ऑस्ट्रेलिया के राजदूत केविन रड भी मौजूद थे. इसी दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप को लेकर केविन रड के पुराने विवादित बयान को लेकर सवाल पूछ लिया. इस सवाल के बाद ट्रंप कैसे ऑस्ट्रेलियाई राजदूत से कैसे भिड़ गए. आप इसे इस वीडियो में देखें. 

डॉनल्ड ट्रंप- आपके राजदूत ने क्या कहा था? छोड़िये मुझे मत बताइये.. कहां हैं वो... क्या वो अभी भी कार्यरत हैं?
एंथनी अल्बनीज, PM, ऑस्ट्रेलिया- वो यहीं हैं
डॉनल्ड ट्रंप- आपने कुछ गलत कहा था?
केविन रड, अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत-  इस पोस्ट पर आने से पहले कहा था..
डॉनल्ड ट्रंप - मैं भी आपको पसंद नहीं करता.. और शायद कभी नहीं करूंगा...

व्हाइट हाउस में मेहमानों को बुलाकर बेइज्जत करने का ट्रंप का पुराना इतिहास है. इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री सिरिल रामफोसा के साथ बदसलूकी कर चुके हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी प्रेस के सामने भला बुरा कह चुके हैं. और अब ऑस्ट्रेलिया के राजदूत के साथ भी मीडिया के सामने बदतमीजी कर दी.

About the Author
author img
Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहर...और पढ़ें

caroline leavittDonald TrumpDNA

