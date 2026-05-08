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Hindi Newsदुनियाजंग के बीच ट्रंप के पास आसमान से उड़कर आने वाला है सबसे बड़ा तोहफा

जंग के बीच ट्रंप के पास आसमान से उड़कर आने वाला है सबसे बड़ा तोहफा

Air Force One: अमेरिका की वायुसेना कतर द्वारा उपहार में दिए गए आलीशान Boeing 747 विमान को राष्ट्रपति के इस्तेमाल के लिए तैयार करने में तेजी से जुटी हुई है. लक्ष्य है कि इस विमान को 4 जुलाई तक अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाए, ताकि अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर इसका इस्तेमाल किया जा सके. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 08, 2026, 10:51 AM IST
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ट्रंप-एयर फोर्स वन
ट्रंप-एयर फोर्स वन

Boeing 747: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को पुष्टि की कि कतर द्वारा उपहार में दिया गया लग्जरी Boeing 747 जेट 4 जुलाई तक अमेरिकी Air Force One बेड़े में शामिल हो सकता है. यह तारीख अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के समारोहों से जुड़ी हुई है. ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विमान को राष्ट्रपति उपयोग के मानकों के अनुरूप तेजी से तैयार किया जा रहा है. इससे पहले इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया था कि अमेरिकी वायुसेना तय समयसीमा के भीतर विमान को शामिल करने की कोशिश कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, शुरुआत में इस जेट को 14 जून तक तैयार करने की योजना थी, ताकि इसे ट्रंप के जन्मदिन के आसपास प्रस्तुत किया जा सके. हालांकि अब 4 जुलाई की डेडलाइन को प्राथमिकता दी जा रही है.

व्हाइट हाउस ने 2025 में कतर से यह आलीशान विमान स्वीकार किया था. इसके बाद विमान को राष्ट्रपति सुरक्षा और संचार मानकों के अनुसार अपग्रेड करने का जिम्मा L3Harris Technologies को सौंपा गया है. फिलहाल अमेरिकी Air Force One बेड़े में दो संशोधित 747-200B विमान शामिल हैं. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस भी वायुसेना विमान में यात्रा करते हैं, उसे Air Force One कहा जाता है. ताजा जानकारी के मुताबिक, विमान के तकनीकी संशोधन और उड़ान परीक्षण पूरे हो चुके हैं. फिलहाल उस पर नई पेंट स्कीम का काम चल रहा है. वायुसेना ने पुष्टि की है कि विमान की डिलीवरी इस गर्मी में तय समय पर होगी.

अमेरिका का आधिकारिक Air Force One Replacement Program पहले से ही देरी का शिकार है. Boeing को 2018 में दो 747-8 विमानों को अगली पीढ़ी के राष्ट्रपति जेट में बदलने का 3.9 अरब डॉलर का अनुबंध मिला था, लेकिन यह परियोजना अब चार साल पीछे चल रही है. अब इन विमानों की डिलीवरी 2028 के मध्य तक होने की उम्मीद है. लागत भी बढ़कर 5 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच चुकी है और बोइंग को इस परियोजना में भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है.

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कतर के उपहार पर राजनीतिक विवाद

कतर द्वारा दिए गए इस विमान को लेकर अमेरिकी राजनीति में विवाद भी खड़ा हो गया है. डेमोक्रेट नेताओं ने इसे संभावित हितों के टकराव का मामला बताया है. उनका कहना है कि इतने महंगे विदेशी उपहार से राष्ट्रपति के फैसले प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि ट्रंप ने आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि 400 मिलियन डॉलर कीमत वाले विमान के प्रस्ताव को ठुकराना मूर्खता होती.

ये भी पढ़ें: दुश्मन से दोस्ती! ट्रंप-लूला ने थाम लिया टैरिफ का तूफान; व्हाइट हाउस में मुलाकात के क्या हैं मायने?

Air Force One को मिलेगा नया रंग 

अमेरिकी वायुसेना ने हाल ही में अपने वीवीआईपी विमानों के लिए नई लाल, सफेद, गहरे नीले और सुनहरे रंग की डिजाइन पेश की है. यही नई पेंट स्कीम VC-25B विमानों पर भी लागू होगी, जो भविष्य के राष्ट्रपति विमान होंगे. इसके साथ ही उपराष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चार Boeing 757-200 विमानों को भी नए रंगों में तैयार किया जाएगा.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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