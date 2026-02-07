Advertisement
trendingNow13100863
Hindi Newsदुनियामाफी नहीं मांगूंगा मैंने कोई गलती नहीं की... ओबामा को बंदर बताने वाले वीडियो पर अड़े ट्रंप

माफी नहीं मांगूंगा मैंने कोई गलती नहीं की... ओबामा को बंदर बताने वाले वीडियो पर अड़े ट्रंप

Barack Obama: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बराक और मिशेल ओबामा को बंदर के रूप में दिखाने वाले नस्लवादी वीडियो को पोस्ट करने के मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वीडियो का आपत्तिजनक हिस्सा नहीं देखा था और गलती के लिए एक स्टाफ मेंबर को जिम्मेदार ठहराया. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 07, 2026, 09:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Donald Trump Racist Video: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा को बंदरों के रूप में दिखाने वाले एक नस्लवादी वीडियो को पोस्ट करने और बाद में हटाने के मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस चूक के लिए एक स्टाफ मेंबर को जिम्मेदार ठहराया.

12 घंटे बाद हटाया गया वीडियो

बता दें ये वीडियो गुरुवार देर रात पोस्ट किया गया था और हटाए जाने से पहले करीब 12 घंटे तक ऑनलाइन रहा. वीडियो में 2020 के अमेरिकी चुनाव से जुड़े वोटिंग मशीन धोखाधड़ी के झूठे दावों के साथ अंत में ओबामा दंपती को जंगल में बंदरों के रूप में दिखाया गया था. वीडियो सामने आने के बाद डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों दलों से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसमें ट्रंप के करीबी सहयोगियों की आलोचना भी शामिल रही.

Add Zee News as a Preferred Source

शुक्रवार शाम एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वीडियो पोस्ट होने से पहले केवल उसका शुरुआती हिस्सा देखा था, जिसमें वोटिंग फ्रॉड के दावे थे. उन्होंने कहा कि यह वोटर धोखाधड़ी के मुद्दे पर मजबूत पोस्ट थी. किसी को नहीं पता था कि वीडियो के आखिर में क्या है.

 स्टाफ मेंबर ने की गलती: ट्रंप

ट्रंप के मुताबिक, वीडियो देखने के बाद उन्होंने इसे एक स्टाफ मेंबर को भेजा था और रिव्यू करने को कहा था, लेकिन किसी से चूक हो गई. जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वह इस पोस्ट के लिए माफी मांगेंगे, तो ट्रंप ने स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की.

ये भी पढ़ें: ‘भारत ने यकीन दिलाया...’ रूसी तेल विवाद के बीच ट्रंप ने 25% टैरिफ हटाने के आदेश पर किए दस्तखत

इससे पहले व्हाइट हाउस ने पोस्ट का बचाव करते हुए आलोचना को फर्जी गुस्सा बताया था, हालांकि बाद में कहा गया कि एक स्टाफ मेंबर ने गलती से वीडियो पोस्ट कर दिया था. साउथ कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर टिम स्कॉट, जो सीनेट में एकमात्र अश्वेत रिपब्लिकन हैं, ने वीडियो को नस्लवादी बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की और इसे हटाने की मांग की.

पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी व्हाइट हाउस की सफाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस कवर-अप पर कोई भरोसा नहीं करता. वहीं, कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम के कार्यालय ने वीडियो को घिनौना करार देते हुए सभी रिपब्लिकनों से इसकी निंदा करने की अपील की.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump Racist VideoBarack Obama

Trending news

खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
New Delhi
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
India-US trade deal
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
General Narvane Book
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
Aimim Asaduddin
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
pocso act
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes Award 2026
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
DNA
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान