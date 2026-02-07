माफी नहीं मांगूंगा मैंने कोई गलती नहीं की... ओबामा को बंदर बताने वाले वीडियो पर अड़े ट्रंप

Donald Trump Racist Video: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा को बंदरों के रूप में दिखाने वाले एक नस्लवादी वीडियो को पोस्ट करने और बाद में हटाने के मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस चूक के लिए एक स्टाफ मेंबर को जिम्मेदार ठहराया.

12 घंटे बाद हटाया गया वीडियो

बता दें ये वीडियो गुरुवार देर रात पोस्ट किया गया था और हटाए जाने से पहले करीब 12 घंटे तक ऑनलाइन रहा. वीडियो में 2020 के अमेरिकी चुनाव से जुड़े वोटिंग मशीन धोखाधड़ी के झूठे दावों के साथ अंत में ओबामा दंपती को जंगल में बंदरों के रूप में दिखाया गया था. वीडियो सामने आने के बाद डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों दलों से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसमें ट्रंप के करीबी सहयोगियों की आलोचना भी शामिल रही.

शुक्रवार शाम एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वीडियो पोस्ट होने से पहले केवल उसका शुरुआती हिस्सा देखा था, जिसमें वोटिंग फ्रॉड के दावे थे. उन्होंने कहा कि यह वोटर धोखाधड़ी के मुद्दे पर मजबूत पोस्ट थी. किसी को नहीं पता था कि वीडियो के आखिर में क्या है.

स्टाफ मेंबर ने की गलती: ट्रंप

ट्रंप के मुताबिक, वीडियो देखने के बाद उन्होंने इसे एक स्टाफ मेंबर को भेजा था और रिव्यू करने को कहा था, लेकिन किसी से चूक हो गई. जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वह इस पोस्ट के लिए माफी मांगेंगे, तो ट्रंप ने स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की.

इससे पहले व्हाइट हाउस ने पोस्ट का बचाव करते हुए आलोचना को फर्जी गुस्सा बताया था, हालांकि बाद में कहा गया कि एक स्टाफ मेंबर ने गलती से वीडियो पोस्ट कर दिया था. साउथ कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर टिम स्कॉट, जो सीनेट में एकमात्र अश्वेत रिपब्लिकन हैं, ने वीडियो को नस्लवादी बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की और इसे हटाने की मांग की.

पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी व्हाइट हाउस की सफाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस कवर-अप पर कोई भरोसा नहीं करता. वहीं, कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम के कार्यालय ने वीडियो को घिनौना करार देते हुए सभी रिपब्लिकनों से इसकी निंदा करने की अपील की.