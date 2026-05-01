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Hindi Newsदुनियायूरोपियन कार मेकिंग कंपनियों को ट्रंप का झटका, 25% टैरिफ लगाने की धमकी; बचने के लिए रख दी ये शर्त

यूरोपियन कार मेकिंग कंपनियों को ट्रंप का झटका, 25% टैरिफ लगाने की धमकी; बचने के लिए रख दी ये शर्त

US-EU Tariff war: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन की वाहन निर्माता कंपनियों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है. कुल मिलाकर सौ बात की एक बात ये है कि यूरोपीय देशों पर ट्रंप तब से चिढ़े हुए थे, जब से ईरान जंग पर लोगों ने उनका साथ देने से मना कर दिया. जिसके बाद भड़के ट्रंप ने गुस्से में आकर यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ बम फोड़ा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 01, 2026, 10:30 PM IST
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ट्रंप फाइल फोटो
ट्रंप फाइल फोटो

Donald Trump on EU Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन की वाहन निर्माता कंपनियों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है. ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि यूरोपीय यूनियन हमारे व्यापार समझौते का सही से पालन नहीं कर रहा है, इसलिए अगले सप्ताह मैं अमेरिका में आने वाली मेड इन यूरोपियन कारों और ट्रकों पर यूरोपियन यूनियन से लिए जाने वाला टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं. ट्रंप ने दो टूक धमकाते हुए कहा कि अब बहुत हुआ. सबको अपने-अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी ही होगी.

25 फीसदी टैरिफ ठोकने की धमकी

आपको बताते चलें कि यूरोपियन ऑटो कंपनियों की तूती पूरी दुनिया में बोलती है. ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी देश कोई भी हो, उनके तमाम मॉडल्स की अमेरिका में हाई डिमांड है. अरबो रुपये की गाड़ियां और भारी-भरकम ट्रंक हर साल अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं. यूरोपियन यूनियन ने ईरान और अमेरिका के फटे में टांग अड़ाने से मना कर दिया इसलिए ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन की कमाऊ कंपनियों पर कुल 25 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अब यूरोपियन कार मेकिंग कंपनियों और ट्रक निर्माता कंपनियों पर लगने वाला टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा.

बचाव के लिए रखी ये शर्त

ट्रंप ने आगे लिखा, 'हमने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है. हालांकि मैं उन्हें इस टैरिफ से छूट देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते उन्हें अपने मेनुफेक्चरिंग प्लांट्स अमेरिका में लगाने होंगे.'

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अब ये देखना होगा कि यूरोपीय संघ ट्रंप की इस धमकी पर कैसा रिएक्शन देगा. यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास और डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ समय से एक दूसरे पर फायर रहते हैं. ऐसे में देखना होगा कि ईयू क्या अपनी व्यापार नीतियों में कोई बदलाव करेगा या ट्रंप को जैसे को तैसा वाला जवाब देगा. फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने अपनी दिशा तय कर ली है और वह अपने घरेलू उद्योगों को हर कीमत पर बढ़ावा देने के लिए तैयार है.

कुल मिलाकर सौ बात की एक बात यही है, जिसे आप फिर से जान लीदिए कि ट्रंप, यूरोपीय देशों पर तब से चिढ़े हुए हैं, जब से ईरान जंग पर लोगों ने उनका साथ देने से मना कर दिया. जिसके बाद भड़के ट्रंप ने गुस्से में आकर यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ बम फोड़ा है.

(यह भी पढ़ें- अमेरिका से जंग के बीच ईरान में अंदरूनी कलह? राष्ट्रपति पेजेशकियान और अराघची में क्यों ठनी; रिपोर्ट्स में खुलासा)

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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