'भ्रष्ट पत्रकारों को बेनकाब करने के लिए...,'झूठ फैलाने पर BBC के 'बॉस' ने दिया इस्तीफा, ट्रंप ने किसे किया धन्यवाद?

Donald Trump Speech: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच स्कैंडल के बीच ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC)के 2 टॉप लीडर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. बता दें कि BBC ने ट्रंप के एक भाषण की डॉक्यूमेंट्री के लिए उनके भाषण को एडिट किया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी. इसके बाद अब रविवार 9 नवंबर 2025 को मीडिया चैनल के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ न्यूज डिविजन डेबोरा टर्नेस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अब इसपर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भी आया है.

ट्रंप का बयान

ट्रंप ने BBC के उन टॉप अधिकारियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिनहोंने साल 2021 में उनकी ओर से दिए गए भाषण से छेड़छाड़ की खबरें आने के बाद इस्तीफा दे दिया था. ट्रंप ने 'ट्रुथ' सोशल पर लिखा,' BBC के शीर्ष लोग, जिनमें बॉस टिम डेवी भी शामिल हैं सभी इस्तीफा दे रहे हैं या निकाल दिए जा रहे हैं क्योंकि वे 6 जनवरी के मेरे बहुत अच्छे भाषण में छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए थे. इन भ्रष्ट पत्रकारों को बेनकाब करने के लिए द टेलीग्राफ का धन्यवाद. ये बहुत ही बेईमान लोग हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के तराजू पर पैर रखने की कोशिश की और तो और ये एक विदेशी देश से हैं, जिसे कई लोग हमारा नंबर 1 सहयोगी मानते हैं. लोकतंत्र के लिए यह कितनी भयानक बात है.'

अधिकारियों ने क्या कहा?

'CNN'की रिपोर्ट के मुताबिक एक मेमो के लीक होने के बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि BBC ने ट्रंप के भाषण को भ्रामक रूप से एडिट किया था ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने 6 जनवरी 2021 को सीधे तौर पर हिंसा का आह्वान किया था. डेवी ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि उनका यह फैसला पूर्ण रूप से उनकी ओर से लिया गया है. वहीं डेबोरा टर्नेस ने कहा,' गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हाल ही में BBC पर लगाए गए पक्षपाती होने के आरोप बिल्कुल गलत हैं.'

क्या था भाषण?

'CNN'ने बताया कि ये इस्तीफे ब्रिटिश अखबार 'द टेलीग्राफ' की ओर से देखे गए एक इंटरनल व्हिसलब्लोइंग मेमो के बाद आए हैं, जिसमें खुलासा हुआ कि BBC ने ट्रंप का एक छेड़छाड़ किया हुआ भाषण पब्लिश किया था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कैपिटल हिल के दंगाइयों को प्रोत्साहित किया और उनसे कहा कि वह उनके साथ पूरी ताकत से लड़ने के लिए चलेंगे. 'CNN' ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में फुटेज को जोड़कर ऐसा दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसी बातें कह रहे हैं जो उन्होंने वास्तव में कभी नहीं कहीं।