Advertisement
trendingNow12995523
Hindi Newsदुनिया

'भ्रष्ट पत्रकारों को बेनकाब करने के लिए...,'झूठ फैलाने पर BBC के 'बॉस' ने दिया इस्तीफा, ट्रंप ने किसे किया धन्यवाद?

Donald Trmp VS BBC: डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को गलत तरीके से पब्लिश करने के बाद अब BCC के 2 टॉप लीडर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इसपर ट्रंप का भी रिएक्शन आया है.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 10, 2025, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'भ्रष्ट पत्रकारों को बेनकाब करने के लिए...,'झूठ फैलाने पर BBC के 'बॉस' ने दिया इस्तीफा, ट्रंप ने किसे किया धन्यवाद?

Donald Trump Speech: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच स्कैंडल के बीच ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC)के 2 टॉप लीडर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. बता दें कि BBC ने ट्रंप के एक भाषण की डॉक्यूमेंट्री के लिए उनके भाषण को एडिट किया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी. इसके बाद अब रविवार 9 नवंबर 2025 को मीडिया चैनल के डायरेक्टर जनरल  टिम डेवी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ न्यूज डिविजन डेबोरा टर्नेस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अब इसपर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भी आया है.    

ट्रंप का बयान 

ट्रंप ने BBC के उन टॉप अधिकारियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिनहोंने साल 2021 में उनकी ओर से दिए गए भाषण से  छेड़छाड़ की खबरें आने के बाद इस्तीफा दे दिया था. ट्रंप ने 'ट्रुथ' सोशल पर लिखा,' BBC के शीर्ष लोग, जिनमें बॉस टिम डेवी भी शामिल हैं सभी इस्तीफा दे रहे हैं या निकाल दिए जा रहे हैं क्योंकि वे 6 जनवरी के मेरे बहुत अच्छे भाषण में छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए थे. इन भ्रष्ट पत्रकारों को बेनकाब करने के लिए द टेलीग्राफ का धन्यवाद. ये बहुत ही बेईमान लोग हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के तराजू पर पैर रखने की कोशिश की और तो और ये एक विदेशी देश से हैं, जिसे कई लोग हमारा नंबर 1 सहयोगी मानते हैं. लोकतंत्र के लिए यह कितनी भयानक बात है.' 

ये भी पढ़ें- अमेरिका को गड्ढे में धकेल रही ट्रंप की जिद, शटडाउन पर नहीं हुए टस से मस, बिना वेतन काम करने पर मजबूर जनता 

Add Zee News as a Preferred Source

 

अधिकारियों ने क्या कहा?

'CNN'की रिपोर्ट के मुताबिक एक मेमो के लीक होने के बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि BBC ने ट्रंप के भाषण को भ्रामक रूप से एडिट किया था ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने 6 जनवरी 2021 को सीधे तौर पर हिंसा का आह्वान किया था. डेवी ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि उनका यह फैसला पूर्ण रूप से उनकी ओर से लिया गया है. वहीं डेबोरा टर्नेस ने कहा,' गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हाल ही में  BBC पर लगाए गए पक्षपाती होने के आरोप बिल्कुल गलत हैं.'   

ये भी पढ़ें- समंदर की तह में सोए 40 हजार अमेरिकी सैनिक, अब लहरें खोलेंगी उनकी पहचान का राज; आखिर कैसे?   

 

क्या था भाषण? 

'CNN'ने बताया कि ये इस्तीफे ब्रिटिश अखबार 'द टेलीग्राफ' की ओर से देखे गए एक इंटरनल व्हिसलब्लोइंग मेमो के बाद आए हैं, जिसमें खुलासा हुआ कि BBC ने ट्रंप का एक छेड़छाड़ किया हुआ भाषण पब्लिश किया था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कैपिटल हिल के दंगाइयों को प्रोत्साहित किया और उनसे कहा कि वह उनके साथ पूरी ताकत से लड़ने के लिए चलेंगे. 'CNN' ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में फुटेज को जोड़कर ऐसा दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसी बातें कह रहे हैं जो उन्होंने वास्तव में कभी नहीं कहीं।

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

wolrd news

Trending news

'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
#Indian Army
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
Indian Navy
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
India Pakistan News in Hindi
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
Assam
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश
Bengaluru
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश
लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ में ये क्या बोल गए शशि थरूर? कांग्रेस के बाद BJP भी भड़की
Shashi Tharoor
लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ में ये क्या बोल गए शशि थरूर? कांग्रेस के बाद BJP भी भड़की