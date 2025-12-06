डोनाल्ड ट्रंप को मिला पहला FIFA पीस प्राइज; अवॉर्ड मिलते ही क्यों भड़क गए फुटबॉल फैंस?

FIFA Peace Prize: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रवैये की वजह से पूरी दुनिया में चर्चित है. बीते दिनों ऐसा कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल दिया जा सकता है. हालांकि ऐसा नहीं हो सका, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 विश्व कप ड्रॉ में नए फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. अमेरिकी की राजधानी वॉशिंगटन DC में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए ड्रा का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम की शुरुआत में ट्रंप को पीस प्राइज दिया गया. पर इसपर कुछ फुटबाल फैंस भड़क गए.

बड़े सम्मानों में से एक है

बता दें कि FIFA ने पिछले महीने नए प्राइज को लॉन्च किया था और इसे एक सम्मान बताया था जिसका मतलब है उन लोगों को इनाम देना जिन्होंने शांति के लिए बहुत अच्छे और असाधारण काम किए हैं और ऐसा करके दुनिया भर के लोगों को एकजुट किया है. प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी छोटी सी स्पीच में कहा कि यह अवॉर्ड को मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है. इस अवॉर्ड्स से कहीं ज्यादा, हमने लाखों जानें बचाई हैं.

नहीं मिला था नोबेल

FIFA प्रेसिडेंट इन्फेंटिनो ने ट्रंप को सम्मान देते हुए कहा कि यह आपके लिए एक खूबसूरत मेडल है जिसे आप हर जगह पहन सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, ये POTUS के शांति को बढ़ावा देने के लिए असाधारण और अनोखे कामों को मान्यता देने वाला एक सर्टिफिकेट है. FIFA शांति पुरस्कार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सांत्वना है जो इस साल की शुरुआत में नोबेल शांति पुरस्कार से चूक गए थे, जबकि उन्होंने अपनी विदेश नीति की उपलब्धियों पर ज़ोर देते हुए इस पुरस्कार के लिए बार-बार जोर दिया था.

नाराज हुए फुटबॉल फैंस

भारत-पाकिस्तान में हुए सीजफायर के बाद ट्रंप बार-बार सीजफायर का क्रेडिट लेना चाहे हालांकि भारत ने लगातार किसी भी तीसरे पक्ष के शामिल होने से इनकार किया है. जबकि पाकिस्तान ने मई में हुए संघर्ष के दौरान सीजफायर कराने में मदद के लिए ट्रंप को सबके सामने क्रेडिट दिया है. हालांकि कहा ये भी जा रहा है कि ट्रंप को मिले इस अवॉर्ड से दुनिया भर के फुटबॉल फैंस नाराज हैं वो इस सम्मान को "पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड" मानते हैं. उनका कहना है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होना चाहिए. (ANI)