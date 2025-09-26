ट्रंप ने दिया 440 वोल्ट का नया झटका, भारत समेत दुनियाभर के फार्मा प्रोडक्ट्स पर लगाया 100% टैरिफ; 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत विश्व के सभी देशों को एक बार फिर टैरिफ का बड़ा झटका दिया है. जानकारी के अनुसार, ट्रंप ने अब अमेरिका को निर्यात किए जाने वाली सभी फार्मा उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत दुनियाभर के 150 से ज्यादा देशों पर 10 से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. ट्रंप ने लिखा कि 1 अक्टूबर, 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगा देंगे. ट्रंप ने शर्त लगाई है कि कोई कंपनी अमेरिका में अपना दवा निर्माण संयंत्र स्थापित न कर रही हो तो ये टैरिफ लगेगा अगर निर्माण शुरू हो गया है, तो इन दवा उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!

US President Donald Trump posts on Truth Social, "Starting October 1st, 2025, we will be imposing a 100% Tariff on any branded or patented Pharmaceutical Product, unless a Company IS BUILDING their Pharmaceutical Manufacturing Plant in America. “IS BUILDING” will be defined as,… pic.twitter.com/73xFE0otbK Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) September 25, 2025

इन सामानों पर भी ट्रंप ने लगाया भारी-भरकम टैरिफ

बता दें कि ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं में नवीनतम वृद्धि उस चेतावनी के तुरंत बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेशी फार्मा उत्पादों पर आयात कर 250% तक बढ़ सकता है. जानकारी के अनुसार, ट्रंप ने आयातित किचन कैबिनेट और कुछ प्रकार के फर्नीचर सहित विभिन्न घरेलू उत्पादों पर भी व्यापक टैरिफ की घोषणा की है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने भारी ट्रकों पर भी टैरिफ की घोषणा की. ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा कि हम 1 अक्टूबर, 2025 से सभी किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटीज और संबंधित उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे. इसके अतिरिक्त, हम अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे.

सीएनएन के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि विदेशी निर्माताओं ने अमेरिकी बाजार में जरूरत से ज्यादा आपूर्ति कर दी है और अमेरिकी विनिर्माण क्षमता को फिर से हासिल करने के लिए टैरिफ जरूरी थे. ट्रंप ने कहा कि यह एक बहुत ही अनुचित व्यवहार है, लेकिन हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों से अपनी विनिर्माण प्रक्रिया की रक्षा करनी चाहिए. इस बीच, व्यापार वार्ता में देरी के बाद, अगस्त में दर्जनों देशों के लिए नई टैरिफ दरें लागू की गईं. इनमें शामिल हैं: भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ , जिसमें रूस के साथ व्यापार पर 25 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल है; ब्राज़ीलियाई वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ ; दक्षिण अफ़्रीकी वस्तुओं पर 30 प्रतिशत टैरिफ ; वियतनामी वस्तुओं पर 20 प्रतिशत टैरिफ ; जापानी वस्तुओं पर 15 प्रतिशत टैरिफ ; और दक्षिण कोरियाई वस्तुओं पर 15 प्रतिशत टैरिफ.