"मैंने सचमुच में 8 युद्ध रोके हैं", ट्रंप ने Indo-Pak War को खत्म करने का दावा दोहराया, भारत कर चुका है खंडन

Donald Trump on Indo Pak War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान सहित 8 जंग रोकने के दावे को दोहराया. ये कमेंट सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (Mohammed bin Salman) के साथ ओवल ऑफिस (Oval Office) में बाइलेट्रल मीटिंग के दौरान किया गया. 2018 में खशोगी की हत्या के बाद एमबीएस (MBS) पहली बार वाशिंगटन के दौरे पर हैं.

" मैंने भारत-पाकिस्तान जंग को रोका"

"हमने इस कार्यालय के साथ बहुत अच्छा काम किया है. मैंने 8 युद्ध रोके हैं. मैंने सचमुच में आठ जंग रोके हैं. मुझे पुतिन के साथ एक और जंग लड़ना है. मुझे पुतिन पर थोड़ा ताज्जुब है. इसमें जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा वक्त लगा. लेकिन हमने भारत और पाकिस्तान को रोका. मैं इस लिस्ट को देख सकता हूं. मुझे बहुत गर्व है. मैंने एक ऐसे वॉर को रोका जो तकरीबन फिर से शुरू होने वाला था. तो ये सब यहीं ओवल ऑफिस में हुआ, चाहे टेलीफोन पर या फिर वो आए. इनमें से कई नेता आए और ओवल ऑफिस में अपने शांति समझौतों पर दस्तखत किए."

भारत कर चुका है खंडन

ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स से कहा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा करते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित बड़े पैमाने पर जंग को रोकने के लिए ट्रेड टैरिफ का इस्तेमाल किया, और कहा कि उनके दखल ने 24 घंटे के भीतर संघर्ष को "खत्म" कर दिया, इस दावे का भारत पहले ही खंडन कर चुका है.

पहलगाम में 26 लोगों की हुई थी मौत

अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हुए संघर्षों का जिक्र कर रहे थे, जो इस साल मई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के तहत पाकिस्तानी आतंकी शिविरों पर किए गए सटीक हमलों के बाद हुए थे. ये हमला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था जिसमें 26 आम नागरिक मारे गए थे.

सऊदी के क्राउन पिंस की अहमियत

39 साल के क्राउन प्रिंस मोहम्मद अपने 89 साल पिता, किंग सलमान (King Salman) के ताकतवर सहायक के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें व्यापक रूप से सऊदी अरब का डि फैक्टो रूलर माना जाता है. वो मुल्क के तकरीबन सभी रोजाना के मामलों को मैनेज करते हैं और अक्सर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में सऊदी को रिप्रेजेंट करते हैं.

7 साल बाद अमेरिका का दौरा

उनकी आखिरी व्हाइट हाउस यात्रा 2018 में हुई थी, जो सऊदी सरकार के एक प्रमुख आलोचक पत्रकार जमाल खशोगी (Jamal Khashoggi) की तुर्की स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में हत्या से कुछ महीने पहले हुई थी. ट्रंप ने हाल ही में मई में रियाद की यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी, जो उनके दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा थी. उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट, सुनहरी तलवारों से लैस एक ऑनर गार्ड और उनके काफिले के साथ अरबी घोड़े शामिल थे.

(इनपुट-एएनआई)