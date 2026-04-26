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Hindi Newsदुनियाप्रेसिडेंट ट्रंप ने फौरन सिर झुका लिया... अमेरिकी होटल में फायरिंग, हमलावर की तस्वीर आई सामने

प्रेसिडेंट ट्रंप ने फौरन सिर झुका लिया... अमेरिकी होटल में फायरिंग, हमलावर की तस्वीर आई सामने

Trump Dinner Shooting: ट्रंप के डिनर के दौरान फायरिंग हुई है. गोली की आवाज सुनते ही प्रेसिडेंट को घेरे में लेकर बाहर निकाला गया. पूरे वॉशिंगटन डीसी में अलर्ट घोषित कर दिया गया है. ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस सुरक्षित हैं. हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने हिरासत में ले लिया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 26, 2026, 07:42 AM IST
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डिनर के समय इस तरह निकाले गए प्रेसिडेंट ट्रंप.
डिनर के समय इस तरह निकाले गए प्रेसिडेंट ट्रंप.

एक होटल में पत्रकारों के लिए रखे गए डिनर में उस समय अफरातफरी मच गई, जब मंच पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी. ट्रंप की स्पीच होनी थी, उससे पहले ही गोलीबारी होने लगी. फौरन कमांडोज ने ट्रंप को अपने घेरे में लिया. वीडियो में दिखाई देता है कि मंच पर मौजूद ट्रंप फौरन अपना सिर झुका लेते हैं और सुरक्षाकर्मी घेरा बनाकर उन्हें लेकर भागते हैं. वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस की तरफ से पत्रकारों के लिए यह डिनर रखा गया था. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वहीं मौजूद थे. गोलीबारी की यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत के प्रयास हो रहे थे. 

पत्रकारों ने बताया है कि शनिवार रात वॉशिंगटन में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस डिनर में शामिल थे, उसी समय गोलियां चलने की आवाज आने लगी. जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनाई दीं और व्हाइट हाउस डिनर में आए मेहमान डरकर मेजों के नीचे छिपने लगे. बंदूकें ताने हुए कमांडोज ने मंच पर मोर्चा संभाल लिया. उस समय ट्रंप वहीं कुर्सी पर बैठे हुए थे. पहले वीडियो देखिए. 

ट्रंप बिल्कुल सुरक्षित हैं. जेडी वेंस को भी कमांडोज ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. पुलिस ने वॉशिंगटन हिल्टन होटल को चारों ओर से घेर लिया. यहीं पर कार्यक्रम हो रहा था, ऊपर आसमान में हेलिकॉप्टर मंडराने लगे. सीक्रेट सर्विस के हवाले से बताया गया है कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है. शूटर को पकड़ने के बाद यह तस्वीर सामने आई है. fallback

5 से 8 राउंड चली गोलियां

हां, ट्रंप को निकाले जाते समय कुल 5 से 8 गोलियों की आवाजें सुनाई दीं. थोड़ी देर बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आज शाम (अमेरिकी समयानुसार) काफी हलचल भरी रही. सीक्रेट सर्विस और अन्य एजेंसियों ने शानदार काम किया. उन्होंने फुर्ती और बहादुरी से कार्रवाई की. शूटर को पकड़ लिया गया है और मैंने सुझाव दिया है कि हम 'शो जारी रहने दें' (LET THE SHOW GO ON), लेकिन मैं पूरी तरह से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निर्देशों का पालन करूंगा. वे जल्द ही इस पर कोई फैसला लेंगे. उनका फैसला चाहे जो भी हो, आज की शाम हमारी योजना से काफी अलग होगी.'

ट्रंप ने बाद में कहा कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने प्रोटोकॉल के अनुसार हमसे परिसर खाली करने का अनुरोध किया है, जिसका हम तुरंत पालन करेंगे. मैं जल्द ही व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा. फर्स्ट लेडी, उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के सभी सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं. मैंने इस कार्यक्रम के प्रभारी सभी प्रतिनिधियों से बात कर ली है और हम इसे फिर से तय करेंगे.

ठांय-ठांय... सभी मेज के नीचे बैठ गए

एएनआई रिपोर्टर रीना भारद्वाज ने बताया, 'कुछ मिनट पहले ही वॉशिंगटन के हिल्टन होटल के बैंक्वेट हॉल में अफरा-तफरी मच गई. मैंने अपनी आंखों से सबसे पहले एक तेज आवाज सुनी. मुझे लगा कि शायद बर्तनों के गिरने की आवाज थी लेकिन कुछ ही सेकंड में मैंने देखा कि वेटर अपनी ट्रे लेकर अंदर भाग रहे थे और खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे. तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है. लोग मेज के नीचे छिप गए... जब मुझे लगा कि अब उठना सुरक्षित है, तो मैंने देखा कि सुरक्षाकर्मी लंबी बंदूकें लिए मंच पर खड़े थे... अमेरिकी राष्ट्रपति को बाहर ले जाया जा चुका था. स्कॉट बेसेंट, काश पटेल, पीट हेगसेथ, विटकॉफ समेत उनके सभी कैबिनेट सदस्यों को एक-एक करके बाहर ले जाया गया. कार्यक्रम जल्द ही फिर से शुरू होने वाला है, यही घोषणा की गई है, लेकिन हमें अभी तक संगठन से कोई सूचना नहीं मिली है.' नीचे वीडियो में देखिए ट्रंप को कैसे कवर दिया गया. 

इस हमले में किसका हाथ है, यह अभी साफ नहीं है. यह शूटिंग डिनर वाली जगह से बाहर स्क्रीनिंग एरिया में हुई है. संदिग्ध ने सीक्रेट सर्विस एजेंट पर भी फायर किया था, वह सुरक्षित हैं.  

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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