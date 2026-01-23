Advertisement
trendingNow13083457
Hindi Newsदुनियायह मेरा नहीं बाइडेन सरकार का युद्ध है..., क्यों जटिल बना रूस-यूक्रेन युद्ध? ट्रंप ने बताया असल मुद्दा

'यह मेरा नहीं बाइडेन सरकार का युद्ध है...', क्यों जटिल बना रूस-यूक्रेन युद्ध? ट्रंप ने बताया असल मुद्दा

Donald Trump: रूस-यूक्रेन के बीच हो रही जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा है कि पुतिन और जेलेंस्की डील चाहते हैं लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध की स्थिति काफी जटिल है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 23, 2026, 09:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'यह मेरा नहीं बाइडेन सरकार का युद्ध है...', क्यों जटिल बना रूस-यूक्रेन युद्ध? ट्रंप ने बताया असल मुद्दा

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन में सालों से जंग छिड़ी है, दोनों देश एक दूसरे पर जमकर आग के गोले बरसा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी जंग जारी है. अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच समझौता न हो पाने की वजह वही पुरानी समस्याएं हैं, जिनके कारण कई महीनों से बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है. उन्होंने इस युद्ध को बहुत जटिल बताया और साफ कहा कि यह उनका नहीं, बल्कि जो बाइडेन की सरकार का युद्ध है.

ऐसा नहीं होना चाहिए था
ट्रंप ने दावोस से वॉशिंगटन लौटते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में कहा, यह ऐसा युद्ध है जो कभी होना ही नहीं चाहिए था. यह बाइडेन का युद्ध है, यह मेरा युद्ध नहीं है, हालात कठिन हैं, इसमें शहर, सड़कें, नदियां और सीमाएं जैसे कई मुद्दे जुड़े हुए हैं. ट्रंप के अनुसार जमीन और सीमाओं को लेकर विवाद ही लड़ाई को लंबा खींच रहे हैं, उन्होंने कहा कि यही वजह है कि यह तय करना मुश्किल हो गया है कि यह युद्ध आखिर खत्म कहां होगा, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अन्य कई संघर्षों को उन्होंने कुछ ही दिनों में सुलझा दिया था, लेकिन यह मामला अब भी चलता ही जा रहा है.

तैयार दिख रहे हैं पुतिन-जेलेंस्की
ट्रंप ने आगे कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की दोनों अब समझौते के लिए तैयार दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी बड़ी सफलता की भविष्यवाणी नहीं की, उनका कहना था कि फिलहाल हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है. उन्होंने बताया कि जेलेंस्की उनसे मिलने आए थे और उन्होंने भी समझौता करने की इच्छा जताई थी. ट्रंप ने कहा कि बातचीत के मुद्दे सबको पता हैं और ये नए नहीं हैं, बल्कि कई महीनों से इन्हीं पर चर्चा हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

जेलेंस्की ने व्यक्त की इच्छा
आगे कहा मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन एक समझौता करना चाहेंगे. मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की एक समझौता करना चाहेंगे. ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की उनसे मिलने आए थे और उन्होंने एक समझौते पर पहुंचने की अपनी इच्छा व्यक्त की. वह एक समझौता करना चाहेंगे क्योंकि लोग मापदंड जानते हैं. ऐसा नहीं है कि, आप जानते हैं, हम उन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर छह या सात महीनों से चर्चा हो रही है.ट्रंप ने यूक्रेन की स्थिति को बेहद मुश्किल बताया, खासकर सर्दियों में. उन्होंने कहा कि कई जगह लोग कड़ाके की ठंड में बिना हीटर के रह रहे हैं, जो इंसानों के लिए बहुत कठोर हालात हैं. 

साफ हो सकती है स्थिति
ग्रीनलैंड के बारे में ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार किसी ढांचे वाले समझौते पर काम कर रही है और अगले दो हफ्तों में स्थिति साफ हो सकती है. उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा करने की भावना बनी हुई है. साथ ही उन्होंने अमेरिका की सैन्य ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि देश के पास मजबूत सेना और आधुनिक हथियार हैं.

वेनेजुएला से आ रहा है तेल
वेनेजुएला पर बात करते हुए ट्रंप ने वहां के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि वहां से बड़ी मात्रा में तेल अमेरिका आ रहा है. उनके अनुसार, इससे दोनों देशों को फायदा होगा, अमेरिका और समृद्ध होगा और वेनेजुएला की हालत भी पहले से बेहतर होगी. ईरान को लेकर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने बड़ी सैन्य तैयारियां की हैं, लेकिन वे टकराव से बचना चाहते हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने बड़े पैमाने पर होने वाली फांसी को रुकवाया था. साथ ही उन्होंने पहले हुए हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था.

मुझे इसका अधिकार है
राष्ट्रपति ने अपने मौजूदा कार्यकाल के बाद अपनी संभावित भूमिका के बारे में भी बात की और कहा कि वह शांति प्रयासों में शामिल रह सकते हैं. उन्होंने शांति बोर्ड का जिक्र करते हुए कहा, "अगर मैं चाहूं तो मुझे इसका अधिकार है. उन्होंने बताया कि शांति बोर्ड के जरिए संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम किया जा सकता है, जिसमें काफी संभावनाएं हैं. घरेलू नीति पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे घर खरीदने के लिए रिटायरमेंट फंड से पैसे निकालने के पक्ष में ज्यादा नहीं हैं. उनका मानना है कि रिटायरमेंट फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए. (आईएएनएस)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
priyanka chaturvedi
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
india rain news
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
Subhash chandra bose
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
Asaduddin Owaisi
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
Cyber crime
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
Indian Army
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
Census 2027
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
Bombay High Court
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार