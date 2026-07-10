'ईरान के साथ सीजफायर खत्म, लेकिन...', पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ट्रंप के नए बयान से बढ़ी हलचल

West Asia Crisis: अमेरिका और ईरान के बीच हुआ शांति समझौता टूट चुका है. ऐसे में बातचीत का बचा एकमात्र रास्ता भी खत्म होते नजर आया है. हाल में ही अमेरिका की ओर से ईरान को निशाना बनाते हुए कई हमले किए गए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों दावा कर दिया कि ईरान के साथ बातचीत करना बेवकूफी है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ सीजफायर को खत्म कर रहा है.
दरअसल, 17 जून को दोनों देशों के बीच 60 दिन को युद्धविराम पर सहमति बनी थी. इस दौरान अमेरिका और ईरान इस विषय को लेकर तैयार हुए कि वह आपस में बातचीत करेंगे और न्यूक्लियर और होर्मुज स्ट्रेट समेत अन्य मुद्दों पर अपनी बात पूरी करेंगे. हालांकि, इससे पहले ही अमेरिका ने सीजफायर को खत्म कर दिया.
इन सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (10 जुलाई) को एक नया बयान दिया. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समझौता भले खत्म हो गया, लेकिन बातचीत जारी रहेगी. डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने हमसे बातचीत जारी रखने के लिए कहा है. हमने ऐसा करने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन अमेरिका ने उन्हें साफ-साफ बता दिया है कि सीजफायर (युद्धविराम) खत्म हो गया है!
The Islamic Republic of Iran has asked us to continue “talks.” We have agreed to do so, but the United States has stated to them, in no uncertain terms, that the Cease Fire is OVER! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP
( TS: Jul 10 2026, 10:32… pic.twitter.com/QTF3INJlCI
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 10, 2026
वहीं, सीएनएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वाशिंटन और तेहरान के बीच बातचीत कराने वाले कतर के अधिकारी फिलहाल ईरान गए हुए हैं. माना जा रहा है कि इस बातचीत का मकसद तनाव कम करना और अमेरिका-ईरान के बीच फिर से बातचीत का रास्ता बनाना है. यह यात्रा अमेरिका के साथ मिलकर तय की गई थी.
बता दें कि यह बातचीत अमेरिका के समन्वय से आयोजित की जा रही है. इसका असल उद्देश्य 17 जुलाई को हस्ताक्षरित अमेरिका-ईरान समझौता ज्ञापन (एमओयू) के कार्यान्वयन पर चर्चा करना है. माना जा रहा है कि इन चर्चाओं में पश्चिम एशिया में हालिया तनाव के कारणों को सुलझाने का भी प्रयास किया जा रहा है. इसमे होर्मुज स्ट्रेट समेत कई मुद्दे शामिल हैं.
गौर करने वाली बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने तुर्किये के अंकारा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के साथ सीजफायर को रद्द कर रहा है. इसके बाद अमेरिका की ओर से ईरान पर बमबारी शुरू कर दी गई. तेहरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि दो दिनों के अमेरिकी हमलों में 14 लोग मारे गए और 78 घायल हुए.
बताया जा रहा है कि यह हमले होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तीन कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाते हुए किए गए. उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति सीजफायर समाप्त होने वाले बयान के बाद ईरान की ओर से आईआरजीसी ने कहा कि उन्होंने कुवैत में आरिफजान और अली अल सलेम तथा बहरीन में जुफैर और शेख ईसा स्थित अमेरिकी ठिकानों पर प्रमुख बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर हमला किया, जिसमें यूएस को भारी नुकसान हुआ है.
जहां एक और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है, तो दूसरी ओर इजरायल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है. इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज की ओर से कहा गया कि यरुशलम वाशिंगटन के साथ मिलकर ईरान पर एक बार फिर बमबारी करने के लिए तैयार है.
काट्स की ओर से कहा गया कि सेना तैयार है, तीसरी बार और भी ज्यादा ताकत के साथ हमला होगा. वहीं, इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है.