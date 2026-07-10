Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ईरान के साथ सीजफायर खत्म, लेकिन..., पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ट्रंप के नए बयान से बढ़ी हलचल

'ईरान के साथ सीजफायर खत्म, लेकिन...', पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ट्रंप के नए बयान से बढ़ी हलचल

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर फिर एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर खत्म हो चुका है, लेकिन वार्ता अभी भी जारी रहेगी. ट्रंप के इस नए बयान पर ईरान की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 10, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:47 PM IST
'ईरान के साथ सीजफायर खत्म, लेकिन...', पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ट्रंप के नए बयान से बढ़ी हलचल

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इथेनॉल ब्लेंडिंग को मिला समर्थन, GEMA बोला- इंजन खराब होने की आशंकाएं महज मिथक
Ethanol Blended Petrol59 min ago
2
Monsoon Travel Tips59 min ago
3
Delhi news1 hr ago
4
Maharashtra1 hr ago
5
haryana crime news1 hr ago