Greenland: दुनियाभर में ग्रीनलैंड को लेकर चर्चाएं चल रही है, इन चर्चाओं के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपियन देशों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे. न ही ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए किसी तरह की ताकत का इस्तेमाल करेंगे. आगे कहा यूरोप लड़खड़ा रहा है जबकि US फल-फूल रहा है. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.

ताकत का नहीं करेंगे इस्तेमाल

ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्रीनलैंड को लेकर करीब एक घंटे भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'हम ग्रीनलैंड पाना चाहते हैं, जिसमें अधिकार, टाइटल और ओनरशिप शामिल है'. हालांकि उन्होंने मिलिट्री इस्तेमाल पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि वह ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे. उन्होनें यूरोपीय देशों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे अमेरिका के विस्तारवाद को नहीं रोकना चाहिए. आगे कहा कि लोगों को लगा कि मैं ताकत का इस्तेमाल करूंगा लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा.

अमेरिका रखता है यूरोपीय देशों का ध्यान

डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में यूरोपीय साथियों का मजाक उड़ाया और कहा कि यूरोप लड़खड़ा रहा है जबकि US फल-फूल रहा है. US की इकॉनमी मजबूत है और यूरोपीय देश सही दिशा में नहीं जा रहे हैं. जबकि अमेरिका यूरोप के लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है. उन्होंने परिवार में अपनी स्कॉटिश और जर्मन विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि मैं यूरोप को अच्छा होते देखना चाहता हूं, लेकिन यह सही दिशा में नहीं जा रहा है, हम मजबूत साथी चाहते हैं, बहुत कमजोर नहीं.

'हमने कुछ और नहीं मांगा'

वहीं NATO नेताओं ने चेतावनी दी है कि ट्रंप की ग्रीनलैंड स्ट्रैटेजी पश्चिमी मिलिट्री अलायंस के टूटने का कारण बन सकती है. ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि हमें दुनिया की सुरक्षा के लिए बर्फ का एक टुकड़ा चाहिए, हमने कभी कुछ और नहीं मांगा और हम उस जमीन के टुकड़े को रख सकते थे और हमने नहीं रखा, इसलिए, उनके पास एक चॉइस है. आप हां कह सकते हैं तो हम बहुत आभारी होंगे, या आप ना कहेंगे तो हम इसे याद रखेंगे.

'मेरी हुई है प्रोडक्टिव मीटिंग'

इसके अलावा ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्रीनलैंड और आर्कटिक सिक्योरिटी पर NATO के साथ एक सफल फ्रेमवर्क का संकेत दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि NATO के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट के साथ मेरी बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग हुई. इसके आधार पर हमने ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक रीजन को लेकर भविष्य की डील का फ्रेमवर्क बनाया है. उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित अरेंजमेंट,अगर फाइनल हो जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सभी NATO देशों के लिए बहुत अच्छा होगा, साथ ही कहा कि इस समझौते को देखते हुए 1 फरवरी से लागू होने वाले शेड्यूल्ड US टैरिफ को सस्पेंड कर दिया जाएगा.