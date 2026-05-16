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Hindi Newsदुनियापरमानेंट नहीं बस इतने साल ईरान रोक दे परमाणु कार्यक्रम...जिनपिंग से मिलते ही बदल गए ट्रंप के तेवर, क्या है माजरा?

परमानेंट नहीं बस इतने साल ईरान रोक दे परमाणु कार्यक्रम...जिनपिंग से मिलते ही बदल गए ट्रंप के तेवर, क्या है माजरा?

Donald Trump: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि ईरान 20 साल तक अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर राजी हो जाए, तो अमेरिका समझौते पर विचार कर सकता है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 16, 2026, 10:39 AM IST
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परमानेंट नहीं बस इतने साल ईरान रोक दे परमाणु कार्यक्रम...जिनपिंग से मिलते ही बदल गए ट्रंप के तेवर, क्या है माजरा?

Iran Nuclear Program: ईरान और अमेरिका में युद्धविराम हो गचा है लेकिन होर्मुज स्ट्रेट पर अब भी तनाव बना हुआ है, इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर नरम रुख अपनाया है, उन्होंने कहा है कि ईरान 20 साल तक अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर राजी हो जाए, तो अमेरिका समझौते पर विचार कर सकता है. ट्रंप पहले चाहते थे कि ईरान हमेशा के लिए यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) बंद कर दे लेकिन अब उन्होंने 20 साल की बात कही है.

बदल गया ट्रंप का बयान

पहले ट्रंप चाहते थे कि ईरान हमेशा के लिए यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) बंद कर दे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर ईरान 20 साल तक अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर राजी हो जाए, तो अमेरिका समझौते पर विचार कर सकता है. ट्रंप का ये बयान उनके पुराने बयान से बिल्कुल अलग था, इससे पहले वो बोलते थे कि इसे पूरी तरह बंद करना होगा और न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. ट्रंप का ये बयान ये भी इशारा करता है कि अमेरिका समझौते के लिए तैयार हो सकता है. बता दें कि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने ओबामा के 2015 के ईरान न्यूक्लियर समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था.

होर्मुज स्ट्रेट खोल देना चाहिए

ट्रंप ने कहा कि वह और शी इस बात पर सहमत हुए थे कि तेहरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने चाहिए और एनर्जी सप्लाई जारी रखने के लिए होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाना चाहिए. बीजिंग बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार हों, हम चाहते हैं कि स्ट्रेट्स खुले रहें. हालांकि चीन की तरफ से कोई भी अधिकारिक बयान नहीं आया, चीन ने केवल ये कहा कि लड़ाई खत्म होनी चाहिए.

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होर्मुज पर ट्रंप की निगरानी

ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान दोनों की निगरानी है. अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया और ईरान ने भी कई जगहों पर हमला किया, कई अन्य देशों को निशाना बनाया.

बातचीत के जरिए समाधान चाहता है अमेरिका

अप्रैल में दोनों देशों में सीजफायर हो गया है, हालांकि, कभी-कभी गोलीबारी हो जाती है. ईरान ने कहा है कि अगर बातचीत आगे बढ़ती है, तो वह होर्मुज स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह खोलने पर विचार कर सकता है. ईरान के विदेश मंत्री ने भी संकेत दिए हैं कि अमेरिका बातचीत के जरिए समाधान चाहता है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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