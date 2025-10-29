मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति... PM की तारीफ के साथ-साथ फिर झूठ बोल गए ट्रंप; कहा जल्द करेंगे ट्रेड डील

Donald Trump on PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं. बुधवार को एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए हुए उन्हें 'सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति' कहा. हालांकि तारीफ करने के बाद ट्रंप ने अपना झूठा दावा भी फिर से दोहराया. ट्रंप ने दोहराया कि इसी साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने में उनकी अहम भूमिका रही थी. जबकि भारत बार-बार उनके दावे को खारिज करता रहा है. इस मौके पर ट्रंप ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जल्द हस्ताक्षर की बात भी कही.

दक्षिण कोरिया में एक लंच के दौरान एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) के व्यापारिक नेताओं को संबोधित करते हुए ट्रम्प ने यह बातें कही हैं. ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इस साल के शुरू में व्यापार दबाव का लाभ उठाकर दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच 'युद्ध' को टाल दिया था. ट्रंप ने कहा,'दो परमाणु देश आपस में लड़ रहे थे. कह रहे थे नहीं, नहीं, हमें लड़ने दो. वे बहुत मजबूत लोग हैं. प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे दिखने वाले इंसान हैं, लेकिन वे एक दमदार नेता हैं, बहुत सख्त हैं लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों ने फोन किया और कहा कि अब हम लड़ाई बंद कर रहे हैं.'

ट्रेड डील पर जल्द होंगे हस्ताक्षर- ट्रंप

अपने एशिया दौरे के अंतिम चरण में दक्षिण कोरिया में कहा कि अमेरिका और भारत लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि '...अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें तो मैं भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान और प्रेम है...हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं.'

शहबाज-मुनीर की तारीफ भी की

राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि उनका भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से बेहतरीन रिश्ता है. उन्होंने कहा,'मैं भारत के साथ व्यापारिक समझौता कर रहा हूं और मुझे प्रधानमंत्री मोदी से बहुत प्यार और सम्मान है. वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके फील्ड मार्शल बहुत बहादुर लड़ाकू हैं.'

'जंग लड़ रहे हैं तो ट्रेड डील नहीं'

ट्रंप ने बताया,'उन्होंने दोनों नेताओं से कहा था कि जब तक दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका उनके साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करेगा. मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर कहा कि अगर आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं तो हम ट्रेड डील नहीं कर सकते. फिर मैंने पाकिस्तान को भी यही बात कही.'