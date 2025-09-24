यूक्रेन जंग जीत भी सकता है...रूस तो कागजी शेर है; UN के मंच से डोनाल्ड ट्रंप की नई ललकार
Advertisement
trendingNow12934348
Hindi Newsदुनिया

यूक्रेन जंग जीत भी सकता है...रूस तो कागजी शेर है; UN के मंच से डोनाल्ड ट्रंप की नई ललकार

Donald Trump says calls Russia 'paper tiger': राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ आ गया है कि पुतिन अमेरिका की बात नहीं मानने वाला. अंत में ट्रंप अब यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए हौसला बढ़ा रहे हैं. हद तो तब हो गई जब उन्होंने रूस को कागजी शेर कहा. जानें आखिर क्यों खुन्नस पाल बैठे ट्रंप.  

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 24, 2025, 07:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूक्रेन जंग जीत भी सकता है...रूस तो कागजी शेर है; UN के मंच से डोनाल्ड ट्रंप की नई ललकार

Russia Ukraine war: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर तीखा तेवर दिखाया है. रूस को ‘कागजी शेर’ बताते हुए उन्होंने यूक्रेन को नाटो और यूरोपीय संघ के समर्थन से अपनी जमीन वापस छीनने की सलाह दी. पुतिन की न सुनने की जिद पर बौखलाए ट्रंप ने यूक्रेन को जंग के लिए ललकारा और रूस की आर्थिक कमजोरी पर तंज कसा है.

यूक्रेन को जीत का भरोसा
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, “यूक्रेन, समय, धैर्य और यूरोप, खासकर नाटो के आर्थिक समर्थन के साथ, अपनी पुरानी सीमाएं वापस ले सकता है.” उन्होंने यूक्रेन के लोगों की हिम्मत को सराहा और कहा, “उनका जोश हर दिन बढ़ रहा है.” ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन न सिर्फ अपनी खोई जमीन वापस ले सकता है, बल्कि उससे भी आगे बढ़ सकता है.

रूस की कमजोरी पर चोट
ट्रंप ने रूस की आर्थिक हालत पर तंज कसते हुए कहा, “पुतिन और रूस बड़े आर्थिक संकट में फंस चुके हैं. मॉस्को और बड़े शहरों में लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान हैं. पेट्रोल के लिए लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं.” उन्होंने कहा कि रूस की जंग लड़ने की ताकत अब कमजोर पड़ चुकी है. ट्रंप ने यूक्रेन से कहा, “यह सही समय है, अब हमला कर दो.”

Add Zee News as a Preferred Source

नाटो को खुला समर्थन
ट्रंप ने नाटो के प्रति मजबूत रुख दिखाया. एक पत्रकार के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर रूसी विमान नाटो देशों के हवाई क्षेत्र में घुसते हैं, तो उन्हें मार गिराना चाहिए. सीएनएन के हवाले से ट्रंप ने कहा, “हां, मैं इससे सहमत हूं.” हालांकि, अमेरिका की ओर से ऐसी कार्रवाई पर उन्होंने साफ जवाब टाला और कहा, “यह हालात पर निर्भर करता है.” ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका नाटो को हथियार देना जारी रखेगा, जिसे नाटो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है.

ट्रंप का उग्र तेवर
पहले ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच शांति की वकालत करते थे, लेकिन अब उनका रुख काफी आक्रामक हो गया है. 2022 से चल रहे इस युद्ध में उनका यह बयान यूक्रेन के लिए बड़ा हौसला है. ट्रंप ने पुतिन को ललकारते हुए कहा कि रूस अब ‘कागजी शेर’ बन चुका है, जिसकी आर्थिक हालत डगमगा रही है. ट्रंप का यह बयान यूक्रेन को नई ताकत दे सकता है. नाटो और यूरोपीय संघ के समर्थन से यूक्रेन की स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन अमेरिका की सीधी सैन्य भागीदारी पर ट्रंप की चुप्पी सवाल उठाती है. रूस की कमजोर अर्थव्यवस्था का फायदा उठाने के लिए यूक्रेन को अब रणनीति बनानी होगी.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

russia ukraine war

Trending news

PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
;