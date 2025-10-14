Advertisement
trendingNow12960662
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप की बेटी ने बदला धर्म, ईसाई से बनीं यहूदी, कैसे किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिएक्ट?

Donald Trump At Israeli Parliament: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद में अपनी बेटी इवांका ट्रंप के यहूदी धर्म को अपनाने की बात कही.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 14, 2025, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप की बेटी ने बदला धर्म, ईसाई से बनीं यहूदी, कैसे किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिएक्ट?

Donald Trump:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को इजरायली संसद नेसेट में अपने भाषण के दौरान अपनी बेटी इवांका ट्रंप के यहूदी धर्म को अपनाने की बात कही. उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर यहूदी धर्म अपनाने के लिए इवांका की तारीफ की. गाजा बंधकों की रिहाई में इवांका की भूमिका की सराहना करते हुए ट्रंप ने कहा कि इवांका के इजरायल प्रेम ने उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरणा दी. बता दें कि इवांका अपने पिता और पति जेरेड कुशनर के साथ इजरायल गई थीं. उन्होंने साल 2009 में कुशनर से शादी की थी.    

'मेरी बेटी ने यहूदी धर्म अपना लिया...'

ट्रंप ने अपने भाषण में कहा,' मैं उस व्यक्ति को भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सचमुच इजरायल से प्यार करता है. वास्तव में वह उससे इतना प्यार करता है कि मेरी बेटी ने यहूदी धर्म अपना लिया.' उन्होंने कहा,' मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा और बीबी आप जानती हैं कि मेरे लिए ऐसा संभव नहीं था. आप यह समझती हैं.' ट्रंप ने इवांका की शादी को लेकर कहा,' वह दोनों बेहद खुश हैं. उनकी शादी बेहद अच्छी है और वे दोनों एक-दूसरे के साथ बेहद अच्छे से रहते हैं. वे सबसे अच्छे दोस्त हैं. उनका रिश्ता बहुत खास है.  ट्रंप ने उनकी बेटी की शादी की तारीफ करते हुए कहा.'    

ये भी पढ़ें- 'पाकिस्तान को छोड़ हमारे सारे पड़ोसी खुश हैं...,' अफगान के विदेश मंत्री ने भारत को दिया ये बड़ा ऑफर 

Add Zee News as a Preferred Source

 

नेतन्याहू पर लगे आरोपों का उड़ाया मजाक 

डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को अपने भाषण में इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में माफ करने का आग्रह किया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू पर लगे आरोपों का मजाक उड़ाते हुए कहा,' सिगार और शैंपेन की किसे परवाह है?' बता दें कि नेतन्याहू इजरायल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है.   

ये भी पढ़ें- नोबेल मिलने से पहले ही लीक हो गया था विजेता मारिया माचाडो का नाम? पुरस्कार देने वाली संस्था ने जताया शक, अब होगी जांच  

 

'आप उन्हें माफी क्यों नहीं दे देते...' 

ट्रंप ने कहा,' अरे मेरे पास एक विचार है. राष्ट्रपति महोदय आप उन्हें माफी क्यों नहीं दे देते.' उन्होंने इजरायली संसद में अपने भाषण के दौरान नेतन्याहू पर लगे भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा,' सिगार और थोड़ी शैंपेन, भला किसे फर्क पड़ता है?' ट्रंप ने आगे कहा,' जैसा कि आप शायद जानते हैं यह बात भाषण में नहीं थी, लेकिन मुझे यहां बैठे ये सज्जन बेहद पसंद हैं और यह बात बहुत मायने रखती है.'    

FAQ
 

डोनाल्ड ट्रंप ने इवांका ट्रंप के बारे में क्या कहा? 

ट्रंप ने कहा कि इवांका के इजरायल प्रेम ने उन्हें यहूदी धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया. 

ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए क्या आग्रह किया? 

ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में माफी देने का आग्रह किया. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
Vinutha Kota
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
Punjab
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
china
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
national highway
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
West Bengal
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास