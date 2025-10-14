ट्रंप की बेटी ने बदला धर्म, ईसाई से बनीं यहूदी, कैसे किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिएक्ट?

Donald Trump At Israeli Parliament: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद में अपनी बेटी इवांका ट्रंप के यहूदी धर्म को अपनाने की बात कही.
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को इजरायली संसद नेसेट में अपने भाषण के दौरान अपनी बेटी इवांका ट्रंप के यहूदी धर्म को अपनाने की बात कही. उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर यहूदी धर्म अपनाने के लिए इवांका की तारीफ की. गाजा बंधकों की रिहाई में इवांका की भूमिका की सराहना करते हुए ट्रंप ने कहा कि इवांका के इजरायल प्रेम ने उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरणा दी. बता दें कि इवांका अपने पिता और पति जेरेड कुशनर के साथ इजरायल गई थीं. उन्होंने साल 2009 में कुशनर से शादी की थी.
ट्रंप ने अपने भाषण में कहा,' मैं उस व्यक्ति को भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सचमुच इजरायल से प्यार करता है. वास्तव में वह उससे इतना प्यार करता है कि मेरी बेटी ने यहूदी धर्म अपना लिया.' उन्होंने कहा,' मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा और बीबी आप जानती हैं कि मेरे लिए ऐसा संभव नहीं था. आप यह समझती हैं.' ट्रंप ने इवांका की शादी को लेकर कहा,' वह दोनों बेहद खुश हैं. उनकी शादी बेहद अच्छी है और वे दोनों एक-दूसरे के साथ बेहद अच्छे से रहते हैं. वे सबसे अच्छे दोस्त हैं. उनका रिश्ता बहुत खास है. ट्रंप ने उनकी बेटी की शादी की तारीफ करते हुए कहा.'
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को अपने भाषण में इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में माफ करने का आग्रह किया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू पर लगे आरोपों का मजाक उड़ाते हुए कहा,' सिगार और शैंपेन की किसे परवाह है?' बता दें कि नेतन्याहू इजरायल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है.
ट्रंप ने कहा,' अरे मेरे पास एक विचार है. राष्ट्रपति महोदय आप उन्हें माफी क्यों नहीं दे देते.' उन्होंने इजरायली संसद में अपने भाषण के दौरान नेतन्याहू पर लगे भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा,' सिगार और थोड़ी शैंपेन, भला किसे फर्क पड़ता है?' ट्रंप ने आगे कहा,' जैसा कि आप शायद जानते हैं यह बात भाषण में नहीं थी, लेकिन मुझे यहां बैठे ये सज्जन बेहद पसंद हैं और यह बात बहुत मायने रखती है.'
ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में माफी देने का आग्रह किया.