Israel Lebanon ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच शांति के लिए डील हो चुकी है, कई समझौतों पर साइन हो चुका है, इसके बावजूद भी इजरायल लेबनान पर हमला किया. हालांकि, अब सीजफायर हो गया है. इस हमले की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा नाराज हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खुद इजरायल से लेबनान (हिज्बुल्लाह) के साथ युद्धविराम (सीजफायर) करने की अपील की थी. साथ ही कहा कि 'कभी-कभी शांत रहना चाहिए और अपना दिमाग लगाना चाहिए'.