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'शांत रहो, दिमाग लगाओ...,' लेबनान में थमी जंग की आग; ट्रंप ने इजरायल को दी नसीहत

Donald Trump: लेबनान पर हुए इजरायली हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल से कहा कि 'कभी-कभी शांत रहना चाहिए और अपना दिमाग लगाना चाहिए'.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:53 AM IST
'शांत रहो, दिमाग लगाओ...,' लेबनान में थमी जंग की आग; ट्रंप ने इजरायल को दी नसीहत

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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