Israel Lebanon ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच शांति के लिए डील हो चुकी है, कई समझौतों पर साइन हो चुका है, इसके बावजूद भी इजरायल लेबनान पर हमला किया. हालांकि, अब सीजफायर हो गया है. इस हमले की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा नाराज हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खुद इजरायल से लेबनान (हिज्बुल्लाह) के साथ युद्धविराम (सीजफायर) करने की अपील की थी. साथ ही कहा कि 'कभी-कभी शांत रहना चाहिए और अपना दिमाग लगाना चाहिए'.
डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि लेबनान में लगातार हिंसा बढ़ रही थी. जिसके चलते उन्हें दखल देना पड़ा. उनका कहना था कि अगर लड़ाई जारी रही तो ईरान के साथ चल रही नाज़ुक शांति वार्ता बिगड़ सकती है. NBC की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इजरायली अधिकारियों से भी बातचीत की और उन्हें संयम बरतने की सलाह दी. साथ ही साथ कहा कि लगातार हो रही लड़ाई से क्षेत्रीय समझौता बिगड़ सकता है और इससे नुकसान पहुंच सकता है.
हालांकि, ट्रंप ने यह बताने से मना कर दिया कि क्या उन्होंने सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी या फिर नहीं. ट्रंप का ये बयान इजरायल और हिज्बुल्लाह के लेबनान में सीजफायर पर सहमत होने के कुछ घंटों बाद आया है. जहां पर शांति समझौते के बाद भी हमला हो रहा था.
एक सीनियर US अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी के बाद लेबनान में लोकल टाइम के हिसाब से करीब 4 बजे सीजफायर लागू हुआ. अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और कतर के मध्यस्थों ने, ईरान के सहयोग से, समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वहीं, इजरायली अधिकारी ने कहा, "अगर हिज्बुल्लाह हम पर हमला नहीं करता है, तो हमारे लिए यह युद्ध का समय नहीं है और कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में तैनात रहेगी.