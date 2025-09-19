डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर...'मैं पीएम मोदी के बहुत करीब हूं', भारत-पाक युद्ध पर दिया बड़ा बयान
India-US Tariff War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के PM Modi को अपना करीबी दोस्त बताया है. उन्होंने रूस से भारत के तेल खरीदने पर असहमति के बाद भारत के प्रति नरम रूख बनाया.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:35 AM IST
Donald Trump: रूस से तेल खरीदने पर कई महीनों तक टैरिफ की धमकी देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति Trump का रूख भारत को लेकर नरम होता दिख रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी दोस्ती पर जोर देने शुरू कर दिया है. PM Modi को जन्मदिन की बधाई देने के 2 दिन बाद ही ट्रंप ने ब्रिटेन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर के साथ पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर अपने रिश्ते का जिक्र किया. इसके उलट, ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए यूरोपीय देशों और चीन की आलोचना की है. उन्होंने सुझाव दिया है कि रूस प दबाव डालने के लिए दुनिया भर में तेल की कीमतों को कम किया जा सकता है.

क्या ट्रंप भारत के करीब हैं?
ट्रंप ने कहा कि, 'मैं भारत के बहुत करीब हूं और मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी के भी बहुत करीब हूं', मैंने उनसे पिछले दिनों बात की थी. ट्रंप ने अपने और मोदी के बीच बहुत अच्छे संबंध होने की बात कही. यह टिप्पणी तब आई  है जब उन्होंने रूस से तेल खरीदने के लिए यूरोपीय देशों की आलोचनी की. उनका मानना है कि ऐसा करने से रूस को अलग-थलग करने के प्रयास कमजोर हो रहे हैं. हांलाकि, उन्होंने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर कोई नाराजगी नहीं जताई.

यह भी पढ़ें: ये ANTIFA क्‍या है? चार्ली किर्क की हत्या के बाद जिसे डोनाल्‍ड ट्रंप ने घोषित किया आतंकी संगठन

यूरोपीय देश भी खरीद रहे हैं तेल
Donald Trump ने कहा कि, उन्हें पता चला कि यूरोपीय देश अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं और मैंने तो उनपर पहले ही प्रतिबंध लगाए हैं. साथ ही उन्होंने चीन की आलोचना भी की और कहा, 'वह अमेरिका को बहुत ज्यादा टैरिफ दे रहा है'. ट्रंप ने कहा कि वह चीन पर और कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं लेकिन ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक वो देश जिनकी वह मदद कर रहे हैं, खुस रूस से तेल खरीदते रहें. ट्रंप का मानना है कि अगर तेल की कीमतों में गिरावट आती है तो रूस समझौता करने के लिए मजबूर होगा.

यह भी पढ़ें: Jimmy Kimmel Live: अमेरिकी शो ने कहा 'ट्रंप समर्थक था चार्ली र्किक का किलर', किया गया ऑफ एयर, US राष्‍ट्रपति ने दिया ये रिएक्‍शन

पुतिन ने मुझे निराश किया
ट्रंप ने कहा कि, Russia-Ukraine War में उनकी बड़ी निराशा यह रही कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें निराश किया. हालांकि, भारत और पाकिस्तान के मामले में उन्हें सफलता मिली और व्यापार का इस्तेमाल करके उन्होंने दोनों देशों के बीच यूद्ध रूकवाया. ट्रंप ने आगे कहा, हमने 7 संघर्ष देखे और उनमें से ज्यादातर को हल करना मुश्किल था.

