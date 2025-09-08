सब OK है... हुंडई के प्लांट पर अमेरिका की 'गुंडई'! ट्रंप को 475 मजदूरों पर हुए जुल्म पर तनिक भी अफसोस नहीं? दक्षिण कोरिया तक मचा हाहाकार
Hindi Newsदुनिया

सब OK है... हुंडई के प्लांट पर अमेरिका की 'गुंडई'! ट्रंप को 475 मजदूरों पर हुए जुल्म पर तनिक भी अफसोस नहीं? दक्षिण कोरिया तक मचा हाहाकार

अमेरिका में इन दिनों हुंडई-एलजी के निर्माणाधीन प्लांट पर छापा मारने की खबर ने हाहाकार मचा दिया है. इस मामले में 475 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया था. अब इस मामले में ट्रंप ने अपना बयान दिया है. जानें पूरी बात.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 08, 2025, 07:08 AM IST
सब OK है... हुंडई के प्लांट पर अमेरिका की 'गुंडई'! ट्रंप को 475 मजदूरों पर हुए जुल्म पर तनिक भी अफसोस नहीं? दक्षिण कोरिया तक मचा हाहाकार

अमेरिका के जॉर्जिया में हुंडई की बैटरी फैक्ट्री पर हाल ही में हुए छापे ने दक्षिण कोरिया से लेकर वाशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है. गुरुवार को अमेरिकी आप्रवासन अधिकारियों ने इस निर्माणाधीन प्लांट पर धावा बोलकर 475 कर्मचारियों को हिरासत में लिया, जिनमें ज्यादातर दक्षिण कोरियाई नागरिक थे. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने इसे अपनी सबसे बड़ी एकल-साइट कार्रवाई बताया है. लेकिन सबसे बड़ी बात ट्रंप ने इस

ट्रंप का बयान: कानून का पालन जरूरी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया में कोई अफसोस नहीं जताया.उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "यह बैटरी फैक्ट्री का मामला है.अगर हमारे पास विशेषज्ञ नहीं हैं, तो विदेशी विशेषज्ञों को लाकर अपने मजदूरों को प्रशिक्षित करना चाहिए." ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, "हुंडई घटना के बाद, मैं सभी विदेशी कंपनियों से कहता हूं कि अमेरिका में निवेश करते समय हमारे आप्रवासन कानूनों का पालन करें." उन्होंने जोर देकर कहा कि विदेशी कंपनियों को अमेरिकी मजदूरों को नियुक्त करने और प्रशिक्षित करने पर ध्यान देना होगा.

दक्षिण कोरिया में गुस्सा, रिहाई की कोशिशें
इस छापे ने दक्षिण कोरिया में हाहाकार मचा दिया.दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई और कहा, "हमारे नागरिकों और निवेशकों के वैध अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए." सियोल ने हिरासत में लिए गए 300 से अधिक कोरियाई कर्मचारियों को चार्टर्ड फ्लाइट से वापस लाने की योजना बनाई है. हुंडई ने सफाई दी कि उसके कर्मचारी हिरासत में नहीं हैं, लेकिन सहयोगी कंपनियों के मजदूर प्रभावित हुए.

छापे का सच: हेलिकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां
जॉर्जिया के एलाबेल में हुंडई और एलजी एनर्जी सॉल्यूशन का यह बैटरी प्लांट 2026 में शुरू होने वाला है.छापे में हेलिकॉप्टर और बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल हुआ, जिसने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया. हिरासत में लिए गए मजदूरों पर अवैध रूप से रहने या वीजा नियम तोड़ने के आरोप हैं.

रिश्तों पर संकट?
ट्रंप ने दावा किया, "हमारे दक्षिण कोरिया के साथ शानदार रिश्ते हैं.यह घटना इसे प्रभावित नहीं करेगी." लेकिन दक्षिण कोरिया में इस कार्रवाई से नाराजगी साफ दिख रही है, खासकर जब दोनों देश 350 अरब डॉलर के निवेश समझौते पर बात कर रहे हैं.

युद्ध का मैदान बन गया था प्लांट
इलेक्ट्रिक कार प्लांट के एक मजदूर ने सीएनएन को बताया कि संघीय एजेंट गुरुवार सुबह हुंडई साइट पर ऐसे पहुंचे जैसे वह कोई युद्ध का मैदान हो. एजेंटों ने पूरी फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया. मजदूर ने बताया कि एजेंटों ने सभी को दीवार के साथ खड़े होने के लिए कहा. एक घंटे तक मजदूरों को वहां खड़ा रखने के बाद उन्हें दूसरे हिस्से में ले जाया गया. सीएनएन को एक फुटेज हासिल हुआ है जिसमें नकाबपोश और हथियार लिए हुए एजेंट निर्माण मजदूरों को आदेश दे रहे हैं.

मजदूरों के हाथों और पैरों में जंजीर 
एक दूसरे कर्मचारी ने बताया कि वह पकड़े जाने से बचने के लिए एयर डक्ट में छिप गया था. वहां बहुत गर्मी थी. रेड की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उसमें अधिकारी मजदूरों के हाथों और पैरों में जंजीर से बांधते नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें उसी तरह से हैं, जैसे कुछ महीने पहले ट्रंप प्रशासन ने भारतीयों को गिरफ्तार करके जंजीरों में बांधकर निर्वासित किया था.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Donald Trump

Trending news

