Advertisement
trendingNow12987318
Hindi Newsदुनिया

जोहरान ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क को नहीं... मेयर चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने खेला गेम, अब क्या करेंगे वोटर्स?

Zohran Mamdani Mayor Election: न्यूयॉर्क में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे जोहरान ममदानी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 04, 2025, 06:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जोहरान ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क को नहीं... मेयर चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने खेला गेम, अब क्या करेंगे वोटर्स?

New York City Mayor Election: अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक न्यूयॉर्क में आज भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर मेयर पद के लिए चुनाव होगा. कई सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में भारतीय फिल्ममेकर मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी की जीत तय मानी जा रही है. उनके खिलाफ चुनाव में एंड्रयू कुओमो और कर्टिस सिल्वा मैदान में हैं. चुनाव को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरान ममदानी को लेकर एक बयान दिया है. 

ट्रंप ने क्या कहा?  

रिपब्लिकन नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 3 नवंबर 2025 को कहा कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी मंगलवार 4 नवंबर 2025 को होने वाले मेयोरल इलेक्शन में जीत हासिल करते हैं तो वह न्यूयॉर्क शहर के लिए फेडरेल फंड को बैन कर देंगे. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि अगर ममदानी चुनाव जीत जाते हैं तो यह काफी असंभव है कि मैं फेडरेल फंड में न्यूनतम आवश्यक राशि के अलावा कोई अन्य योगदान दूंगा. 

ये भी पढ़ें- पुतिन या जिनपिंग डील करना किससे आसान? ट्रंप ने इस नेता को बता दिया चालाक   

Add Zee News as a Preferred Source

 

चुनाव जीतेंग ममदानी?  

कई सर्वे से पता चलता है कि जोहरान ममदानी फिलहाल न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो से आगे चल रहे हैं. कुओमो डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ममदानी से हारने के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं गार्डियन एंजेल्स के फाउंडर कर्टिस स्लीवा रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं. वह अभी दोनों से पीछे चल रहे हैं. उनके जीतने की संभावना काफी कम है. अगर ममदानी यह चुनाव जीतते हैं तो वह पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, सबसे युवा और पहले भारतवंशी मेयर बनेंगे.  

ये भी पढ़ें- नाइजीरिया ने दिया ट्रंप की धमकी का जवाब, बताया- क्यों मारे जा रहे हैं ईसाई; क्या है विवाद की जड़ 

 

ममदानी का एजेंडा 

बता दें कि ममदानी ने अपने चुनावी एजेंडे में फ्री बस सर्विस, किराए में बढ़ोत्तरी पर रोक और शहर के गरीब इलाकों में हाउसिंग प्लान जैसी योजनाएं रखी हैं. निर्दलीय चुनाव लड़ रहे न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो का कहना है कि ममदानी के चुनावी एजेंडे इतने खराब हैं कि अगर वे लागू हो गईं तो शहर में चल रहे कई बिजनेस बर्बाद हो जाएंगे. ममदानी ने इसके जवाब में कुओमो को ट्रंप की कठपुतली कहा है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

प्रलय मचाने आ रही है भयंकर ठंड! बारिश से हाहाकार, 4 से 7 नवंबर तक जानें मौसम का हाल
Monsoon
प्रलय मचाने आ रही है भयंकर ठंड! बारिश से हाहाकार, 4 से 7 नवंबर तक जानें मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
hyderabad accident
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
Shashi Tharoor
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
Maharastra News
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
Shashi Tharoor
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
IHPL
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
Nuclear Test
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
Kerala
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज