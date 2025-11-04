जोहरान ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क को नहीं... मेयर चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने खेला गेम, अब क्या करेंगे वोटर्स?

New York City Mayor Election: अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक न्यूयॉर्क में आज भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर मेयर पद के लिए चुनाव होगा. कई सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में भारतीय फिल्ममेकर मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी की जीत तय मानी जा रही है. उनके खिलाफ चुनाव में एंड्रयू कुओमो और कर्टिस सिल्वा मैदान में हैं. चुनाव को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरान ममदानी को लेकर एक बयान दिया है.

ट्रंप ने क्या कहा?

रिपब्लिकन नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 3 नवंबर 2025 को कहा कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी मंगलवार 4 नवंबर 2025 को होने वाले मेयोरल इलेक्शन में जीत हासिल करते हैं तो वह न्यूयॉर्क शहर के लिए फेडरेल फंड को बैन कर देंगे. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि अगर ममदानी चुनाव जीत जाते हैं तो यह काफी असंभव है कि मैं फेडरेल फंड में न्यूनतम आवश्यक राशि के अलावा कोई अन्य योगदान दूंगा.

चुनाव जीतेंग ममदानी?

कई सर्वे से पता चलता है कि जोहरान ममदानी फिलहाल न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो से आगे चल रहे हैं. कुओमो डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ममदानी से हारने के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं गार्डियन एंजेल्स के फाउंडर कर्टिस स्लीवा रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं. वह अभी दोनों से पीछे चल रहे हैं. उनके जीतने की संभावना काफी कम है. अगर ममदानी यह चुनाव जीतते हैं तो वह पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, सबसे युवा और पहले भारतवंशी मेयर बनेंगे.

ममदानी का एजेंडा

बता दें कि ममदानी ने अपने चुनावी एजेंडे में फ्री बस सर्विस, किराए में बढ़ोत्तरी पर रोक और शहर के गरीब इलाकों में हाउसिंग प्लान जैसी योजनाएं रखी हैं. निर्दलीय चुनाव लड़ रहे न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो का कहना है कि ममदानी के चुनावी एजेंडे इतने खराब हैं कि अगर वे लागू हो गईं तो शहर में चल रहे कई बिजनेस बर्बाद हो जाएंगे. ममदानी ने इसके जवाब में कुओमो को ट्रंप की कठपुतली कहा है.