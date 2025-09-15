17 सितंबर के बाद टिकटॉक 'मर' सकता है...क्यों व्याकुल हो गए ट्रंप? 'जिंदा' रखने के लिए अब चीन ही सहारा!

Donald Trump On TikTok: अमेरिका में टिकटॉक बचेगा या खत्म हो जाएगा. यह सवाल बहुत दिनों से था. अब इस मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को नई जर्सी में पत्रकारों से बातचीत में टिकटॉक के भविष्य पर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा कि टिकटॉक को लेकर डील की डेडलाइन नजदीक है, लेकिन इसका भविष्य चीन के हाथ में है. ट्रंप ने साफ कहा, "मैं इसे मरने दे सकता हूं या बचा सकता हूं. यह चीन पर निर्भर करता है."

एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने एयर फोर्स वन में चढ़ने से पहले कहा, "हम टिकटॉक पर अभी बातचीत कर रहे हैं. मैं नहीं जानता कि डेडलाइन बढ़ाऊंगा या नहीं. मुझे बच्चों के लिए इसे बचाना अच्छा लगेगा, क्योंकि वे इसे बहुत पसंद करते हैं."

क्या है टिकटॉक का मसला?

टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस को अमेरिका में अपने ऑपरेशन्स जनवरी 2025 तक बेचने या बंद करने का कानून था. लेकिन ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में इस कानून को लागू नहीं किया. उन्होंने डेडलाइन को पहले अप्रैल, फिर मई-जून, और तीसरी बार सितंबर तक बढ़ाया. अब 17 सितंबर की नई डेडलाइन सामने है. अगर यह बढ़ती है, तो यह चौथा एक्सटेंशन होगा. पिछले महीने ट्रंप ने दावा किया था कि उनके पास टिकटॉक के लिए अमेरिकी खरीदार तैयार हैं. लेकिन डील में रुकावटें हैं.टिकटॉक का खास एल्गोरिदम अमेरिकी खरीदार को ट्रांसफर करने के लिए चीन की मंजूरी चाहिए, जो अभी तक नहीं मिली.

चीन क्यों है अड़ंगा?

वॉशिंगटन में कुछ लोग टिकटॉक को सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं. उनका कहना है कि बीजिंग इसका इस्तेमाल अमेरिकियों की जासूसी, ब्लैकमेल या सेंसरशिप के लिए कर सकता है. लेकिन ट्रंप इसे बचाना चाहते हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में टिकटॉक ने युवा वोटरों को लुभाने में उनकी मदद की थी. अमेरिका में टिकटॉक के 170 मिलियन यूजर्स हैं. इस साल की शुरुआत में एक डील लगभग पक्की हो गई थी, जिसमें टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन्स को एक नई अमेरिकी कंपनी में शिफ्ट करना था, जिसमें ज्यादातर हिस्सेदारी अमेरिकी निवेशकों की होती. लेकिन ट्रंप के चीनी सामान पर भारी टैरिफ की घोषणा के बाद चीन ने इस डील को मंजूरी देने से इनकार कर दिया.

17 सितंबर तक डील नहीं हुई, तो टिकटॉक अमेरिका में बंद

अगर 17 सितंबर तक डील नहीं हुई, तो टिकटॉक अमेरिका में बंद हो सकता है. ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे डेडलाइन को फिर से बढ़ा सकते हैं. व्हाइट हाउस ने जून में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए डेडलाइन को सितंबर तक बढ़ाया था. लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं अब भी बनी हुई हैं. ट्रंप ने कहा कि वे सही समय पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे. रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका और चीन के बीच स्पेन में व्यापारिक बातचीत चल रही है, लेकिन डेडलाइन से पहले डील मुश्किल लग रही है.

ट्रंप को किस बात की चिंता

टिकटॉक अमेरिका में युवाओं का पसंदीदा ऐप है. अगर यह बंद हुआ, तो लाखों यूजर्स निराश होंगे. ट्रंप भी इसे बचाने के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन चीन की मंजूरी के बिना कुछ नहीं हो सकता. यह मामला अमेरिका-चीन के रिश्तों को और जटिल कर सकता है.