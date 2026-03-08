Advertisement
रूस से तेल खरीदने की 30 दिन वाली मोहलत पर आया ट्रंप का बयान, बताया क्यों दी इजाजत

Donald Trump: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में तेल सप्लाई पर बड़ा असर बड़ा है. इसी को देखते हुए अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की मोहलत दी है. इस पर अब डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ गया है. 

Mar 08, 2026, 06:38 AM IST
Donald Trump on Russian Oil: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को मीडिया से वेस्ट एशिया और गल्फ में बदलते हालात के बाद कई डेवलपमेंट्स पर बात की और US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के उस अनाउंसमेंट पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने भारत को कुछ समय के लिए रूसी तेल खरीदने की इजाजत दी थी. उन्होंने यह बात US एयर फोर्स वन में कही.

जब बेसेंट के भारत को कुछ रूसी तेल बेचने की कुछ समय के लिए इजाजत देने का ऐलान और क्या US SPR समेत किसी और कदम पर सोच रहा है, इस बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने कहा,'अगर कुछ होता तो मैं बस थोड़ा प्रेशर कम करने के लिए ऐसा करता.' उन्होंने आगे कहा,'मुझे लगता है कि तेल का प्रेशर बहुत है. हमारे पास बहुत सारा तेल है. हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में है और हमारे पास, वहां बहुत सारा तेल है. वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा.' 

उनकी यह बात US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के एक बार फिर यह कहने के बाद आई है कि वेस्ट एशिया में बन रहे सिक्योरिटी हालात को देखते हुए अमेरिका ने भारत को रूसी तेल लेने की इजाजत दे दी है. फॉक्स बिजनेस को दिए एक इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा,'भारतीयों ने बहुत अच्छा काम किया है. हमने उनसे इस पतझड़ में रूस से बैन किया गया तेल खरीदना बंद करने के लिए कहा था. उन्होंने ऐसा किया. वे इसकी जगह US तेल लेने वाले थे लेकिन दुनिया भर में तेल की टेम्पररी कमी को कम करने के लिए, हमने उन्हें रूसी तेल लेने की इजाजत दे दी है. हम दूसरे रूसी तेल पर लगी रोक हटा सकते हैं.'

यह भी पढ़ें: सुख के सब साथी...युद्ध में ना कोए, जिनको ईरान ने बरसों तक पाला, उन्होंने क्यों छोड़ा साथ!

मिडिल ईस्ट से कितना तेल खरीदता है भारत?

मिडिल ईस्ट संकट की वजह से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले शिपिंग रूट बुरी तरह रुक गए हैं, इसलिए अमेरिका ने गुरुवार को भारत को अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट दे दी. भारत अपने तेल का लगभग 40 परसेंट इम्पोर्ट मिडिल ईस्ट से करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाता है. सूत्रों के मुताबिक भारत दिन में दो बार अपनी एनर्जी की स्थिति का रिव्यू कर रहा है और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत आरामदायक स्थिति में है. भारत की मौजूदा स्टॉक की स्थिति भी आरामदायक दिख रही है, जिसमें हर दिन स्टॉक भरा जा रहा है.

LPG, LNG या कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है- पेट्रोलियम मंत्री

सूत्रों के मुताबिक दुनिया में LPG या LNG के साथ-साथ कच्चे तेल की भी कोई कमी नहीं है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत में एनर्जी की कोई कमी नहीं है और एनर्जी कंज्यूमर्स के लिए चिंता की कोई बात नहीं है. मंत्री ने मीडिया के साथ जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद भारत के बिना रुकावट वाले एनर्जी इंपोर्ट के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की. मंत्री ने X पर पोस्ट किया,'हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए सस्ता और टिकाऊ ईंधन की उपलब्धता को यकीनी बनाना है और हम इसे आराम से कर रहे हैं. भारत में एनर्जी की कोई कमी नहीं है और हमारे एनर्जी कंज्यूमर्स के लिए चिंता की कोई बात नहीं है.'

