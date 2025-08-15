अलास्का में मीटिंग से पहले ट्रंप ने रूस को झुकाने के लिए कौन सा रचा 'चक्रव्यूह'? क्या पुतिन मानेंगे बात, बंद हो जाएगी जंग!
दुनिया

अलास्का में मीटिंग से पहले ट्रंप ने रूस को झुकाने के लिए कौन सा रचा 'चक्रव्यूह'? क्या पुतिन मानेंगे बात, बंद हो जाएगी जंग!

Trump-Putin summit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन जंग को रोकने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं. पूरी दुनिया की नजर इन दोनों नेताओं की मीटिंग पर हैं. 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली उनकी मुलाकात से पहले ट्रंप ने एक सधा हुआ 'चक्रव्यूह' रचा है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 15, 2025, 07:34 AM IST
अलास्का में मीटिंग से पहले ट्रंप ने रूस को झुकाने के लिए कौन सा रचा 'चक्रव्यूह'? क्या पुतिन मानेंगे बात, बंद हो जाएगी जंग!

Trump on Russia-Ukraine deal Alaska summit: अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शुक्रवार को होने वाली अपनी बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, और विश्वास व्यक्त किया कि पुतिन अब शांति स्थापित करने के लिए तैयार हैं. यह शिखर सम्मेलन 15 अगस्त को अलास्का के एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन स्थित संयुक्त बेस पर होने वाला है.ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति स्थापित करेंगे. लेकिन इसके पहले पुतिन को झुकाने के लिए ट्रंप ने एक पूरा चक्रव्यूह रचा है. जानतें हैं पूरी बात.

ट्रंप ने कौन सा रचा चक्रव्यूह?
ट्रंप ने इस मुलाकात से पहले रूस पर दबाव बनाने के लिए दोहरी रणनीति अपनाई है. एक तरफ, उन्होंने रूस को कड़े प्रतिबंधों और टैरिफ की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर पुतिन युद्ध खत्म करने के लिए सहमत नहीं हुए तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे. कुछ दिन पहले ट्रंप ने 10-12 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था, जिसे पहले 50 दिन की समयसीमा से घटाया गया. दूसरी तरफ, ट्रंप ने रूस के साथ बातचीत को आसान बनाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है. अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि 20 अगस्त तक कुछ रूसी अधिकारियों को अमेरिका में प्रवेश की छूट दी गई है. यह कदम ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने के लिए सख्ती और नरमी का मिश्रण का तरीका अपना रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- क्या 15 अगस्त को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? ट्रंप की पुतिन से मुलाकात के पहले अमेरिका ने किया ऐसा काम, पूरी दुनिया भौचक्की

पुतिन-ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को एक मंच पर लाने की योजना
ट्रंप ने इस मुलाकात को सिर्फ रूस-अमेरिका तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने कहा कि वह जल्द ही पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय नेताओं के साथ एक त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय बैठक करना चाहते हैं. ट्रंप का मानना है कि यह दूसरी बैठक ज्यादा अहम होगी, क्योंकि इसमें यूक्रेन और यूरोप के हितों को भी शामिल किया जाएगा. हालांकि, ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि उनके बिना कोई भी फैसला बेकार होगा. उन्होंने डोनबास जैसे क्षेत्रों में किसी भी तरह की जमीन की अदला-बदली को खारिज किया और कहा कि यह रूस को भविष्य में हमला करने का मौका देगा.

क्या बात मान जाएंगे पुतिन? क्या वह झुकेंगे?
रूस ने ट्रंप की धमकियों पर सधा हुआ जवाब दिया है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा 'हमें ट्रंप के बयानों में कुछ नया नहीं दिखता. रूस का कहना है कि वह परस्पर सम्मान के आधार पर बातचीत को तैयार है, लेकिन एकतरफा शर्तें स्वीकार नहीं करेगा. पूर्व रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप के अल्टीमेटम को खतरनाक बताया और कहा कि यह अमेरिका के साथ युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है. रूस की अर्थव्यवस्था युद्ध के कारण पहले ही दबाव में है, और ट्रंप की टैरिफ धमकी रूस के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती है. 

यह भी पढ़ें:- ट्रंप-पुतिन की मीटिंग किसने कराई फिक्स? यूक्रेन जंग के बीच मिलने का दिया प्रस्ताव, सबका हुआ खुलासा; नाम जानकर यकीन ही नहीं करेंगे

ट्रंप को भरोसा हर हाल में होगा समझौता
ट्रंप का कहना है कि पुतिन के साथ अलास्का बैठक के सफल न होने की 25 प्रतिशत संभावना है. फॉक्स न्यूज रेडियो को दिए एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि पुतिन के साथ उनकी मुलाकात शतरंज के खेल जैसी है, और उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना है कि पुतिन रूस-यूक्रेन संघर्ष पर एक समझौते पर पहुंचने की दिशा में प्रगति करने के इरादे से आ रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा कि अगर बैठक के दौरान सकारात्मक प्रगति होती है, तो यह दूसरी बैठक के लिए आधार तैयार करेगी, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे.

;