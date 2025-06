ईरान पर अपनी ही इंटेलिजेंस चीफ से क्यों भिड़ने लगे ट्रंप? परमाणु हथियार पर खुफिया प्रमुख को ठहराया गलत

Iran Nuclear Programme: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के आकलन को नकारते हुए कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब है. ट्रंप का कहना है कि गबार्ड का दावा गलत है कि इजरायल या ईरान के न्यूक्लियर बनाने का कोई सबूत मौजूद नहीं है. बता दें कि तुलसी गबार्ड ने कहा था कि ईरान की ओर से कोई परमाणु हथियार नहीं बनाया जा रहा है और अगर ऐसा हो भी रहा है तो इसे साल 2003 में ही बंद कर दिया गया था.

इंटेलिजेंस चीफ को बताया गलत

न्यूजर्सी में पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का कहना है कि ईरान की ओर से कोई परमाणु हथियार नहीं बनाया जा रहा है. इसको लेकर ट्रंप ने कहा कि तब उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी गलत थी

JUST IN: President Trump says Iran is weeks or months away from having a nuclear weapon, says Tulsi Gabbard is “wrong.”

Reporter: What intelligence do you have that Iran is building a weapon? Your intel community said they have no evidence.

Trump: My intelligence community is… pic.twitter.com/eyuZIen51x

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 20, 2025