डोनाल्ड ट्रंप का दावा-अमेरिका ने 'ड्रग्स ले जाने वाली पनडुब्बी' को किया तबाह, इतने तस्करों की मौत

US destroyed drug carrying submarine: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) को बताया कि यूएस सेना ने एक "ड्रग्स ले जाने वाली पनडुब्बी" को तबाह कर दिया है, जो कथित तौर पर बड़ी मात्रा में फेंटेनाइल (Fentanyl) और दूसरे अवैध नशीले पदार्थों को अमेरिका की तरफ ले जा रही थी. अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि इस जहाज को नष्ट करना उनके लिए "बहुत सम्मान की बात" है, जिसे एक फेमस नशीले पदार्थों की तस्करी वाले रास्ते पर रोका गया था.

कितने ड्रग तस्कर सवार थे?

ट्रंप के मुताबिक, पनडुब्बी में 4 "नार्कोटेररिस्ट" सवार थे. इनमें से 2 हमले में मारे गए, और 2 बचे हुए लोगों को उनकी होम कंट्रीज, इक्वाडोर (Ecuador) और कोलंबिया (Colombia), में मुकदमा चलाने के लिए वापस भेजा जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि किसी भी अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुचा और दावा किया कि इस अभियान ने उन नशीले पदार्थों को रोका है जो "कम से कम 25,000 अमेरिकियों की मौत" का कारण बन सकते थे.

ट्रंप ने पोस्ट किया फुटेज

ट्रंप के ट्रुथ सोशल अकाउंट पर जारी मोनोक्रोम फुटेज में पनडुब्बी को समुद्र में हमला करते हुए दिखाया गया है, जिस पर "अनक्लासिफाइड" लिखा हुआ है. अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्यूनिटी ने कंफर्म किया है की है कि पनडुब्बी में खास तौर से फेंटेनाइल भरा हुआ था, जिससे प्रशासन का इस क्षेत्र में ड्रग्स की तस्करी के नेटवर्क से निपटने पर फोकस करने का इशारा मिलता है.

Donald J. Trump Truth Social Post 02:41 PM EST 10/18/25 It was my great honor to destroy a very large DRUG-CARRYING SUBMARINE that was navigating towards the United States on a well known narcotrafficking transit route. U.S. Intelligence confirmed this vessel was loaded up with… pic.twitter.com/m2AlgU90Xv — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 18, 2025

बचे हुए लोगों को वापस क्यों भेजा गया?

कानूनी एक्सपर्ट्स ने कहा कि बचे हुए लोगों को वापस भेजने से मिलिट्री डिटेंशन से जुड़े जटिल सवालों से बचा जा सकता है, क्योंकि ड्रग्स की तस्करी पारंपरिक जंग के कानूनों के दायरे में नहीं आती. हालांकि, आलोचकों ने ऐसे हमलों की वैधता पर चिंता जताई है, खासकर जब पिछले अमेरिकी ऑपरेशंस में कथित तौर पर 27 लोग मारे गए थे.

क्या वेनेजुएला सरकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही?

ये घटना कैरिबियन रीजन में अमेरिकी सैन्य तैनाती के एक बड़े दौर के बीच हुई है, जिसमें F-35 लड़ाकू विमान, एक परमाणु पनडुब्बी और तकरीबन 6,500 सैनिक शामिल हैं. ये इजाफा ऐसे वक्त में हुआ है जब ट्रंप ने वेनेजुएला (Venezuela) के अंदर CIA को कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए ऑथराइज किया है, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वाशिंगटन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) की सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है.

