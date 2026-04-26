'तो शायद ये घटना नहीं होती...,' व्हाइट हाउस में फायरिंग के बाद ट्रंप को आई बॉलरूम की याद, केस करने वाली महिला पर कसा तंज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में डिनर के दौरान शूटिंग को लेकर अब बॉलरूम का मुद्दा उठाया है. उनका कहना है कि मिलिट्री टॉप सीक्रेट बॉलरूम के साथ यह घटना कभी नहीं होती.

Read More