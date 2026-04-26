'तो शायद ये घटना नहीं होती...,' व्हाइट हाउस में फायरिंग के बाद ट्रंप को आई बॉलरूम की याद, केस करने वाली महिला पर कसा तंज

White House Ballroom Construction: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में डिनर के दौरान शूटिंग को लेकर अब बॉलरूम का मुद्दा उठाया है. उनका कहना है कि मिलिट्री टॉप सीक्रेट बॉलरूम के साथ यह घटना कभी नहीं होती.
- Trump Dinner Shooting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ डिनर कर रहे थे कि तभी वहां पर कुछ समय के लिए गोलियां चलीं. इस हमले में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सुरक्षाकर्मियों ने बचा लिया. हालांकि, घटना को लेकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में हाई-सिक्योरिटी बॉलरूम बनाने की अपनी मांग वापस दोहराई है. ट्रंप ने कहा कि अगर कई सुरक्षा एजेंसिया, सेना और पिछले कई राष्ट्रपति सालों से इसकी मांग करते आए हैं.
ट्रंप ने उठाया बॉलरूम का मुद्दा
- ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा,' कल रात जो कुछ हुआ, ठीक उसी वजह से हमारी महान सेना, सीक्रेट सर्विस, कानून प्रवर्तन एजेंसियां और अलग-अलग कारणों से पिछले 150 सालों से हर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस परिसर में एक विशाल, सुरक्षित और संरक्षित बॉलरूम के निर्माण की मांग करते आ रहे हैं.' ट्रंप के मुताबिक व्हाइट हाउस में निर्माणाधीन मिलिट्री टॉप सीक्रेट बॉलरूम के साथ यह घटना कभी नहीं होती. उन्होंने कहा कि इसे जितनी जल्दी हो सके बनाया जा सकता है. खूबसूरत होने के साथ-साथ, इसमें हाई लेवस सिक्योरिटी फीचर है, साथ ही इसके ऊपर कोई कमरा नहीं है, जहां से कोई भी अज्ञात शख्स प्रवेश नहीं करता. उन्होंने बताया कि यह दुनिया की सबसे सिक्योर बिल्डिंग, व्हाइट हाउस के गेट के अंदर है.
- ये भी पढ़ें- अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन; FBI ने दी बड़ी चेतावनी
महिला पर कसा तंज
- ट्रंप ने अपनी पोस्ट में तंज कसते हुए एक महिला का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा,'एक औरत जो कुत्ते को टहला रही थीं. उन्होंने बेवजह बॉलरूम पर केस किया. जो स्थिति है उसे ध्यान में रखते हुए तुरंत शिकायत वापस ले लेनी चाहिए. इसके निर्माण में रुकावट नहीं आनी चाहिए.' उन्होंने कहा कि महिला के पास ऐसा मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है. इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और साथ ही इसके निर्माण में किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, जो बजट के भीतर और निर्धारित समय से काफी आगे चल रहा है.
- ये भी पढ़ें- कैरोलिन लेविट को पहले से थी हमले की जानकरी? शूटिंग के बाद वायरल हुआ प्रेस सचिव का बयान
बॉलरूम पर कोर्ट केस
- बता दें कि ट्रंप अपनी पोस्ट में जिस महिला का जिक्र कर रहे हैं. वह नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टॉरिक प्रिजर्वेशन (ऐतिहासिक संरक्षण के राष्ट्रीय ट्रस्ट) की अध्यक्ष और CEO कैरल क्विलिन हैं. इसी ट्रस्ट ने साल 1902 में बने व्हाइट हाउस ईस्ट विंग को ढहा कर बनाए जा रहे बॉलरूम के खिलाफ केस लड़ा था. ट्रस्ट की ओर से दायर मुकदमे के बाद कोर्ट ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ऐतिहासिक ढांचे को गिराने और निर्माण शुरू करने के कारण इस प्रोजेक्ट पर अस्थायी रोक लगा दी थी. ट्रंप प्रशासन ने इसपर अपील की है.
Add Zee News as a Preferred Source