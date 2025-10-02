टैरिफ जंग के बीच चीन ने नहीं खरीदा अमेरिकी सोयाबीन, ट्रंप की निकल गई सारी हेकड़ी, शी जिनपिंग से करने जा रहे मुलाकात

Trump meeting Xi Jinping: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है. लेकिन ट्रंप की ये नीति उनके देश के लिए ही हावी पड़ रही है. खासकर अमेरिकी किसानों के लिए. सबसे अधिक नुकसान अमेरिकी सोयाबीन किसानों को हुआ है. ऐसे हालात में अब ट्रंप ने अपने किसानों की मदद करने का ऐलान किया है. इसके लिए वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करने वाले हैं. तभी तो बुधवार को ट्रंप ने कहा कि वह चार हफ़्तों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाक़ात करेंगे और सोयाबीन का मुद्दा उनकी चर्चा का एक अहम विषय होगा.

चीन ने सोयाबीन नहीं खरीदा तो अमेरिका बर्बाद?

ट्रुथ सोशल पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "हमारे देश के सोयाबीन किसानों को नुकसान हो रहा है क्योंकि चीन सिर्फ़ बातचीत के लिए सोयाबीन नहीं खरीद रहा है.हमने टैरिफ से इतना पैसा कमाया है कि हम उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा लेकर अपने किसानों की मदद करेंगे. मैं अपने किसानों को कभी निराश नहीं होने दूंगा. सुस्त जो बाइडेन ने चीन के साथ हमारे समझौते को लागू नहीं किया, जिसके तहत वे अरबों डॉलर के हमारे कृषि उत्पाद, ख़ासकर सोयाबीन खरीदने वाले थे.

सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. मुझे अपने देशभक्तों से प्यार है और हर किसान बिल्कुल ऐसा ही है. मैं चार हफ़्तों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलूंगा और सोयाबीन चर्चा का एक प्रमुख विषय होगा. सोयाबीन और दूसरी छोटी फ़सलों को फिर से बेहतर बनाएं.

टिकटॉक डील पर शी की मंजूरी, ट्रंप खुश

ट्रंप की शी जिनपिंग से मिलने की घोषणाउसी हफ्ते आई है जब 20 सितंबर को ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग ने टिकटॉक डील को हरी झंडी दे दी है. ये वीडियो शेयरिंग ऐप अमेरिका में चलता रहेगा. ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैंने शी से अच्छी कॉल की. उन्होंने टिकटॉक डील को मंजूरी दी. हम डील को जल्द बंद करने को तैयार हैं. ये बस एक फॉर्मेलिटी है. टिकटॉक डील रास्ते में है और इनवेस्टर्स तैयार हो रहे हैं."

चीन के आगे ट्रंप नतमस्तक

ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को ऐप पर 'सख्त कंट्रोल' मिलेगा. ये वॉशिंगटन के लिए 'बहुत अच्छा डील' है. उन्होंने कहा, "हमारे पास बहुत सख्त कंट्रोल होगा. ये एक कमाल की चीज है जो बनी है... मैं थोड़ा पक्षपाती हूं क्योंकि इससे मुझे इतने नंबर मिले जो किसी ने सुने भी नहीं. इस देश के युवा इसे चाहते हैं, और उनके माता-पिता भी. तो हम चीन के साथ डील कर पाए. ये हमारे लिए बहुत अच्छा डील है. उम्मीद है उनके लिए भी. ये अमेरिकी इनवेस्टर्स हैं... वो फाइनेंशियली बहुत मशहूर लोग हैं. उनके पास कंट्रोल होगा. शी का शुक्रिया, वो जेंटलमैन थे. हमारा रिश्ता अच्छा है."

अमेरिका-चीन रिश्तों में नया मोड़

ट्रंप और शी के बीच ये मीटिंग ट्रेड वॉर को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकती है. सोयाबीन के अलावा अन्य फसलें भी चर्चा में होंगी. टिकटॉक डील ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत किया है. अमेरिकी युवाओं के बीच टिकटॉक की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये डील स्मार्ट मूव है. अमेरिकी किसान सालों से चीन के साथ ट्रेड वॉर की मार झेल रहे हैं. चीन ने सोयाबीन पर आयात कम कर दिया, जिससे लाखों किसानों की कमाई पर असर पड़ा. ट्रंप का ये वादा उन्हें राहत की उम्मीद दे रहा है. लेकिन क्या सच में चीन सोयाबीन खरीदेगा यह तो समय बताने वाला है.