US-Iran War: अमेरिका और ईरान में एक बार फिर जंग छिड़ गई है. दोनों देश एक-दूसरे के ऊपर जमकर आग के गोले बरसा रहे हैं. लगातार तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान से एक बड़ी डील होने वाली है और होर्मुज स्ट्रेट की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ईरान के संवर्धित यूरेनियम को नष्ट कर दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर AI से बनाई गई एक मिलिट्री थीम वाली तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में ट्रंप नौसेना के एक युद्धपोत पर खड़े दिखाई दे रहे हैं.
इस तस्वीर में ट्रंप मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान के साथ चल रही डिप्लोमेसी के बीच एक बड़े "कमांडर इन चीफ" की तरह दिख रहे हैं. इसमें ट्रंप एक नेवी के जहाज के डेक पर खड़े हैं. उनके हाथ में दूरबीन भी है और वो समंदर का नजारा भी देख रहे हैं.
उनके पीछे, US के जंगी जहाज उबड़-खाबड़ पानी में से गुजर रहे हैं, जबकि फाइटर जेट एक सिमेट्रिकल फॉर्मेशन में ऊपर उड़ रहे हैं, जिससे आसमान में सफेद धुएं के निशान बन रहे हैं. जहाजों से अमेरिकी झंडे लहरा रहे हैं, और सुनहरा सूरज पूरी इमेज पर एक सिनेमाई चमक बिखेर रहा है. उन्होंने कैप्शन में ये भी लिखा कि आप परेशान हो रहे हैं.
ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब उन्होंने दावा किया है कि ईरान के साथ एक बड़ी कामयाबी जल्द ही मिलने वाली है. ट्रंप की बातों से अब तक का सबसे साफ इशारा मिला है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर B-2 बॉम्बर विमानों की मदद से ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार को नष्ट कर सकता है. इसके अलावा उन्होंने किया कि यूरेनियम को सुरक्षित तरीके से निकालकर नष्ट किया जाएगा, चाहे वह ईरान में हो या अमेरिका में. हालांकि, ईरान ने इन दावों पर सावधानी बरतने के लिए कहा है.
ईरान ने ये भी कहा कि संभावित समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना जरूर है, लेकिन रविवार को उस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद नहीं है.