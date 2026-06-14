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बाज नहीं आ रहे ट्रंप, युद्धपोत पर AI से दिखाया 'जंगबाज' अवतार, ईरान के यूरेनियम के लिए तैयार कर लिया प्लान

Donald Trump: ईरान और अमेरिका के बीच फिर से जंग छिड़ गई है. इसी बीच ट्रंप ने AI बनाई गई एक मिलिट्री थीम वाली तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में ट्रंप नौसेना के एक युद्धपोत पर खड़े दिखाई दे रहे हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:58 AM IST
बाज नहीं आ रहे ट्रंप, युद्धपोत पर AI से दिखाया 'जंगबाज' अवतार, ईरान के यूरेनियम के लिए तैयार कर लिया प्लान

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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