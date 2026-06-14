US-Iran War: अमेरिका और ईरान में एक बार फिर जंग छिड़ गई है. दोनों देश एक-दूसरे के ऊपर जमकर आग के गोले बरसा रहे हैं. लगातार तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान से एक बड़ी डील होने वाली है और होर्मुज स्ट्रेट की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ईरान के संवर्धित यूरेनियम को नष्ट कर दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर AI से बनाई गई एक मिलिट्री थीम वाली तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में ट्रंप नौसेना के एक युद्धपोत पर खड़े दिखाई दे रहे हैं.