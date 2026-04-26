वो भागता हुआ आया और... ट्रंप ने शेयर किया शूटिंग का लाइव वीडियो, बाद में जमीन पर लेटा दिखाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सेफ हैं. डिनर शूटिंग के बाद वह मीडिया के सामने आए और सीक्रेट सर्विस की जमकर तारीफ की. मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी सुरक्षित हैं. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हमलावर का शूटिंग के समय का वीडियो जारी किया है. उसका नाम कोल एलन पता चला है. उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं. ट्रंप ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें दिखाई देता है कि शूटर बाईं तरफ से भागता हुआ आता है, एजेंट गेट पर अलर्ट थे लेकिन वह इतनी तेजी से घुसा कि जवान गन निकालते, इससे पहले वह आगे जा चुका था लेकिन ज्यादा आगे भाग नहीं पाया. फौरन गोलियां चला दी गईं. (वीडियो नीचे देखिए)

कोल एलन के सोशल मीडिया पेज उसकी प्रोफाइल में इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर लिखा गया है. उसके पास गन और चाकू भी था. वॉशिंगटन डीसी के उस होटल में बॉलरूम के बाहर सीक्रेट सर्विस चेकपॉइंट बना हुआ था. यह वीडियो उसी जगह का है. हमलावर दौड़ता हुआ आता दिखाई दे रहा है. आगे व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर का आयोजन हो रहा था. हालांकि, उसे कुछ ही सेकेंड में पकड़ लिया गया. पहले शूटिंग का लाइव वीडियो देखिए.

Security footage of the WHCD attack, as posted by President Trump. pic.twitter.com/ovxI2E7Q0v Add Zee News as a Preferred Source — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 26, 2026

ट्रंप ने बताया, 'फर्स्ट लेडी और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया. हमें बहुत तेजी से मंच से हटा लिया गया. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वहां मौजूद थे. उनके साथ भी ठीक वैसा ही, बहुत ही शानदार तरीके से किया गया.' ट्रंप का इशारा जवानों की फुर्ती की तरफ था. नीचे हमलावर का फोटो देखिए, जो अब शेयर हो रहा है.

गोलीबारी की घटना के बाद मीडिया के सामने आकर ट्रंप ने कहा कि आज शाम की घटना को देखते हुए, मैं सभी अमेरिकियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए फिर से संकल्प लें. वहां रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, निर्दलीय, कंजर्वेटिव, लिबरल और प्रोग्रेसिव लोग मौजूद थे. शायद ये शब्द एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन शायद नहीं भी. फिर भी उस कमरे में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी. वहां बहुत ज्यादा प्यार और एकजुटता देखने को मिली. मैंने यह सब देखा, और मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ.

ट्रंप बोले, ऐसा लगा जैसे कोई ट्रे नीचे गिर रही है

बाद में ट्रंप ने बताया कि यह बहुत शॉकिंग था. हम एक-दूसरे के ठीक बगल में बैठे थे, फर्स्ट लेडी और मैं... मैंने एक आवाज सुनी और मुझे लगा कि कोई ट्रे नीचे गिर रही है. मैंने यह कई बार सुना, और यह बहुत तेज आवाज थी. यह काफी दूर से आई थी. वह उस एरिया में बिल्कुल भी नहीं घुसा था, वे सच में उसे पकड़ पाए. लेकिन यह काफी दूर था. कुछ लोगों को यह बहुत जल्दी समझ आ गया. दूसरे लोगों को नहीं. मेलानिया को मुझे लगता है कि उन्हें तुरंत पता चल गया था कि क्या हुआ है. वह कह रही थीं, 'यह बहुत बुरी आवाज है और हमें दूसरे लोगों के साथ तुरंत ले जाया गया.'

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