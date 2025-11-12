अब अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर बनना होगा मुश्किल, ट्रंप ने दिया कड़ा संदेश, सीखनी होगी ये एक भाषा

America Illegal Truck Drivers: अमेरिका में कुछ समय पहले कैलिफर्निया में एक भारतीय मूल के पंजाबी ड्राइवर ने ट्रक चलाते हुए बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई घायल हुए थे. बताया जा रहा है कि ड्राइवर ड्रग्स का सेवन करके ट्रक चला रहा था, जो अमेरिकी कानून का पूर्ण रूप से उल्लंघन है. इसको लेकर अब ट्रंप ने पंजाबी ट्रंक ड्राइवरों को कड़ा मैसेज दिया है.

ड्राइवरों को सख्त आदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'ट्रुथ' पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पंजाबी ट्रक ड्राइवरों को कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने एक फोटो शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि 7,200 से ज्यादा पंजाबी ट्रक ड्राइवर अंग्रेजी की परीक्षा में फेल हो गए और उन्हें आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन (DOT) की ओर से प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवरों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज अनिवार्य कर दिया है.

ड्राइवरों पर खतराया मंडराया

बता दें कि ट्रक ड्राइवरों के लिए अग्रेजी भाषा अनिवार्य करने वाले फेडरल नियम के सख्ती से लागू करने के बाद अमेरिका में हजारों ड्राइवरों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर साल 2025 तक 7,200 से ज्यादा कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स को आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया है क्योंकि वे रोडसाइड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी (ELP) टेस्ट पास नहीं कर सके. यह कार्रवाई तब शुरु हुई जब भारतीय मूल के कुछ ट्रक ड्राइवरों की ओर से किए गए खतरनाक हमलों ने अमेरिकी हाईवे सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए.

प्रवासियों के खिलाफ नियम

बता दें कि अमेरिका में कुछ समय पहले एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह ने फ्लोरिडा में एक घातक सड़क हादसे को अंजाम दिया था, जिसमें एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी. 28 साल का हरजिंदर अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था. वह फ्लोरिडा के टर्नपाइक से अचानक टर्न लेने लगा और तभी उसकी गाड़ी फिसलकर मुड़ी और एक मिनी वैन से टकरा गई. इस घटना ने अमेरिका में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था. वहीं इससे ट्रंप को अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का अवसर भी मिल गया.