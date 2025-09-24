Trump-Shehbaz News: जिस ट्रंप से मिलने के लिए मरे जा रहे थे शहबाज, उनसे हुई महज 36 सेकंड की मुलाकात; आखिर क्या हैं इसके मायने?

Donald Trump-Shehbaz Sharif Meeting in UNGA 2025: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान को कथित तौर पर बचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए शहबाज शरीफ बेकरार हुए जा रहे थे. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयार्क पहुंचे शहबाज शरीफ की यह मुराद पूरी हो गई. लेकिन यह मुलाकात उनके लिए उपलब्धि के बजाय शर्मिंदगी की वजह बनकर रह गई. खास बात यह रही कि यह बातचीत केवल 36 सेकंड तक चली, जिसका सोशल मीडिया पर काफी मज़ाक उड़ाया गया. अब पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को मुंह छिपाना भारी पड़ रहा है.

पाकिस्तान की फिर संयुक्त राष्ट्र में भद पिटी

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ इस उच्च स्तरीय बैठक में पहुंचे थे. इस दौरान यह दावा किया गया कि ट्रंप और शरीफ़ ने अनौपचारिक बातचीत की. लेकिन मुलाक़ात का बेहद छोटे समय से साफ पता चलता है कि अमेरिका पाकिस्तान को उतनी अहमियत नहीं दे रहा, जितनी पाकिस्तान दिखाना चाहता है. इसके विपरीत भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले वर्षों में लगातार मज़बूत हुए हैं.

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, यह मुलाकात ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की ओर से आयोजित अरब-इस्लामी नेताओं के एक समारोह के दौरान हुई. इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ के कार्यालय की ओर से इसे उपलब्धि बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज जारी किया, पता चलता है कि ट्रंप का पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के साथ इंटरैक्शन केवल 36 सेकंड तक चला.

शहबाज के साथ नहीं गए आसिम मुनीर

शहबाज शरीफ के नेतृत्व में गए इस प्रतिनिधिमंडल में उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इसहाक डार के अलावा अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी थे. पिछले सप्ताह, पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि उनकी सेना के प्रमुख, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीफ के साथ इस मुलाकात में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, मुनीर इस समारोह में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे.

गौरतलब है कि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका की मध्यस्थता का हवाला देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है. खासकर 2019 में जब भारत ने जम्मू- कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त करने का ऐलान किया था. तब पाकिस्तान ने ट्रंप की खुशामद कर उन्हें मीडिएटर बताने की कोशिश की थी. लेकिन भारत ने साफ़ कहा कि यह उसका आंतरिक मामला है और किसी तीसरे देश की भूमिका स्वीकार्य नहीं है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से डरा हुआ है PAK

पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो अपने तरकश के सारे हथियार निकाल लेने के बावजूद शहबाज-मुनीर की हुकूमत कुछ नहीं कर पाई थी. भारत ने न केवल उसके 11 एयरबेस समेत डेढ़ दर्जन फाइटर जेट्स तबाह कर दिए थे बल्कि पाकिस्तान की ओर से भारत पर लॉन्च किए गए तमाम ड्रोन और मिसाइलों को भी मार गिराया था. तब पाकिस्तान ने युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका के आगे नाक रगड़ी थी. हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि अगर साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान उससे सीधे गुहार करेगा तो वह संघर्षविराम पर विचार कर सकता है.

बाद में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोक देने का अनुरोध किया था, जिसे मानते हुए भारत ने हमले बंद कर दिए थे. इसके बाद पाकिस्तान की सांस में सांस आई थी और उसने खुद को भारत के कोप से बचाने के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की बात कही थी. ट्रंप ने भी यह युद्ध रुकवाने के लिए बार-बार क्रेडिट लेने की घोषणा की लेकिन भारत ने इन प्रयासों को खारिज कर दिया.

ट्रंप-शहबाज की मुलाकात के क्या मायने?

अब संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ की 36 सेकंड की मुलाक़ात पाकिस्तान के लिए भले ही बड़ी बात हो सकती है. लेकिन भारत के नज़रिए से यह साफ़ है कि अमेरिका की प्राथमिकता अब पाकिस्तान नहीं, बल्कि भारत जैसे मज़बूत और स्थिर साझेदार हैं. यही वजह है कि भारत-अमेरिका रिश्ते नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अभी भी अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है.