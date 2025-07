वादे किए गए, वादे पूरे हुए... डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन कर कानून बनाया; अब क्या बदल जाएगा

One Big Beautiful Bill into Law: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में एक हाई-प्रोफाइल विधायी जीत दर्ज की और शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक इवेंट के दौरान 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' विधेयक पर हस्ताक्षर कर कानून बनाया. अमेरिका में मिडिल क्लास के लोगों के लिए टैक्स पर यह बड़ा फैसला है. इससे पहले अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट' 218-214 वोटों से पास किया गया था. इसमें टैक्स कटौती और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च में कटौती का भी प्रस्ताव है. बिल पास होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने समर्थकों के बीच जश्न मनाते हुए देखा गया था.

वादे किए गए, वादे पूरे हुए...

बिल साइन करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ लॉन पर एकत्रित समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, 'यह वास्तव में किए गए वादे हैं, वादे पूरे किए गए हैं.' उनके साथ प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप भी खड़ी थीं. हस्ताक्षर समारोह में सैन्य फ्लाईओवर और कांग्रेस के नेता उपस्थिति शामिल हुए. उन्होंने कहा, 'जैसा कि मैंने वादा किया था, हम ट्रंप टैक्स कट्स को स्थायी बना रहे हैं और अब न तो टिप्स पर टैक्स होगा, न ओवरटाइम पर टैक्स और न ही सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स लगेगा. आयोवा के लिए सबसे अहम ये है कि यह बिल 20 लाख से अधिक पारिवारिक फार्मों को तथाकथित एस्टेट टैक्स या 'डेथ टैक्स' से बचाता है.'

BREAKING - IT'S OFFICIAL: President Trump signs the Big Beautiful Bill INTO LAW on the 4th of July, slashing taxes and surging immigration enforcement funding up to $170B. pic.twitter.com/INSgFTiZPF

165 बिलियन डॉलर का विनियोजन...

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने भी इस विधेयक की तारीफ की और 165 बिलियन डॉलर के विनियोजन पर प्रकाश डाला. एक्स पर एक पोस्ट में विभाग ने लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप अपने वादों को निभा रहे हैं और अमेरिकी लोगों के लिए परिणाम दे रहे हैं. DHS के लिए ऐतिहासिक 165 बिलियन डॉलर के विनियोजन के साथ यह कानून DHS को वे संसाधन प्रदान करता है जिनकी हमें राष्ट्रपति के आपराधिक अवैध विदेशियों को निर्वासित करने, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने और अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने के वादों को पूरा करने के लिए आवश्यकता है.'

A WIN FOR AMERICA: PRESIDENT TRUMP SIGNS HISTORIC ONE BIG BEAUTIFUL BILL INTO LAW

President Trump is keeping his promises and delivering results for the American people. With a historic $165 billion in appropriations for DHS, this legislation… pic.twitter.com/ShMOUJuLQ8

— Homeland Security (@DHSgov) July 4, 2025