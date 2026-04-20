पाकिस्तान की सुरक्षा पर ट्रंप का तमाचा! कहा- इतने शॉर्ट नोटिस पर इस्लामाबाद नहीं जा सकते JD वेंस

JD Vance: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पाकिस्तान जाकर ईरान से बातचीत में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा कि वेंस नहीं जाएंगे, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा कि वह बातचीत में शामिल होंगे.

ट्रंप ने दो टीवी कार्यक्रमों में कहा कि वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, जहां अगले हफ्ते ईरान के साथ दूसरे दौर की सीधी बातचीत होने वाली है, लेकिन इसके कुछ देर बाद CNN और NYT ने व्हाइट हाउस अधिकारियों के हवाले से बताया कि वेंस बातचीत में मौजूद रहेंगे. उनके साथ ट्रंप के दामाद कुशनर और विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ भी होंगे.

'शॉर्ट नोटिस JD वेंस को पाकिस्तान भेजना ठीक नहीं'

ABC News के इंटरव्यूअर जोनाथन कार्ल ने कहा कि ट्रंप ने उन्हें बताया कि वेंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नहीं करेंगे. कार्ल के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि सुरक्षा एजेंसी सीक्रेट सर्विस को 24 घंटे के नोटिस पर पाकिस्तान भेजना सुरक्षित नहीं लगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि JD वेंस शानदार हैं. ट्रंप ने MSNBC से भी कहा कि 24 घंटे का समय सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत कम था.

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लंबे समय से आतंक से ग्रसित है पाकिस्तान

पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है, जिसकी एक वजह उसकी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियां भी रही हैं. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति के जरिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात पर इतनी बड़ी बात कहना, उसके लिए तमांचे से कम नहीं है. भारत लगातार पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को लेकर इंटरनेशनल मंचों पर आवाज उठाता रहा है. जिसकी हकीकत को अब ट्रंप ने भी मान लिया है.

हमने उचित समझौते की पेशकश की- ट्रंप

इसके अलावा ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा,'हम एक बहुत ही उचित और निष्पक्ष समझौते की पेशकश कर रहे हैं. उम्मीद है वे इसे मानेंगे. अगर नहीं, तो अमेरिका ईरान के हर बिजलीघर और हर पुल को तबाह कर देगा.' इसके बाद उन्होंने लिखा,'NO MORE MR. NICE GUY.'

होर्मुज पर और फिर IRGC ने कर दिया बंद

ईरान में कूटनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठानों के बीच टकराव भी नजर आया. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शुक्रवार को कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह खुला है. ट्रंप ने अराघची के बयान पर “Thank you” पोस्ट किया था, लेकिन शक्तिशाली IRGC ने शनिवार को इस आदेश को पलट दिया. IRGC ने कहा कि होर्मुज इसलिए बंद किया गया क्योंकि अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रहा है.