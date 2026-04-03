Eric Trump-Donald Trump Jr Business: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेटों से जुड़ी Powerus नामक कंपनी खाड़ी देशों को ड्रोन इंटरसेप्टर बेचने की तैयारी में है, जिससे ‘वॉर प्रॉफिट’ और हितों के टकराव पर बहस तेज हो गई है. पूर्व व्हाइट हाउस एथिक्स वकील रिचर्ड पेंटर ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है जबकि कंपनी इसे रक्षा जरूरत और तकनीकी विस्तार का अवसर मान रही है.
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Trump Family Drone Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों से जुड़ी एक कंपनी खाड़ी देशों को ड्रोन इंटरसेप्टर बेचने की तैयारी में है. इस घटना ने संभावित हितों के टकराव और वॉर प्रॉफिट को लेकर नई बहस छेड़ दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्लोरिडा स्थित कंपनी Powerus ने हाल ही में एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को अपने साथ जोड़ने का ऐलान किया था. कंपनी अब उन खाड़ी देशों में अपने ड्रोन इंटरसेप्टर बेचने की कोशिश कर रही है, जो इस समय ईरान के हमलों का सामना कर रहे हैं. Powerus के सह-संस्थापक ब्रेट वेलिकोविच ने बताया कि कंपनी मध्य-पूर्व में कई देशों में अपने डिफेंस ड्रोन के प्रदर्शन कर रही है, जो ईरानी हमलों से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं.
पूर्व व्हाइट हाउस एथिक्स वकील रिचर्ड पेंटर ने इस पूरे मामले पर गंभीर चिंता जताई. उनका कहना है कि यह पहला मौका हो सकता है जब किसी राष्ट्रपति का परिवार ऐसे युद्ध से आर्थिक लाभ उठाने की स्थिति में हो, जिसकी शुरुआत उसी प्रशासन ने की हो. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खाड़ी देशों पर राजनीतिक दबाव हो सकता है कि वे ट्रंप परिवार से जुड़े कारोबार से खरीदारी करें.
बता दें कि Powerus मूल रूप से व्यावसायिक ड्रोन बनाती थी जैसे कृषि और आपदा प्रबंधन के लिए, लेकिन अब यह तेजी से सैन्य क्षेत्र में विस्तार कर रही है. कंपनी ने हाल ही में 60 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है और रिवर्स मर्जर के जरिए पब्लिक कंपनी बनने की तैयारी में है. यह विस्तार ऐसे समय हो रहा है जब पेंटागन ने अमेरिका में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1.1 अरब डॉलर का बजट अलग रखा है.
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विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के चलते खाड़ी देशों को उन्नत रक्षा प्रणालियों की तत्काल जरूरत है. ऐसे में Powerus जैसी कंपनियों के लिए यह बड़ा व्यावसायिक अवसर बन सकता है. हालांकि, आलोचकों का कहना है कि युद्ध और व्यापार का यह मेल नैतिक और राजनीतिक रूप से गंभीर सवाल खड़े करता है.