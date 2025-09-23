UN चीफ, EU और 8 मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक और... जानिए ट्रंप का मिनट टू मिनट कार्यक्रम
UN चीफ, EU और 8 मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक और... जानिए ट्रंप का मिनट टू मिनट कार्यक्रम

Donald Trump in UNGA: राष्ट्रपति उसी दिन बाद में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के साथ एक बहुपक्षीय बैठक भी करेंगे.' मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों के बीच ट्रंप की इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:28 AM IST
US President at UNGA: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के लिए आज काफी उथलपुथल से भरा रह सकता है. मंगलवार की सुबह ट्रंप यूएनजीए के 80वें सत्र को संबोधित करेंगे. इसके साथ ही वो यूरोपियन यूनियन के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे. अमेरिका से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप आठ इस्लामिक देशों के नेताओं के साथ बैठ करेंगे. इस तरह संयुक्त राष्ट्र महासभा की महाबैठक से इतर ट्रंप यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाकर अमेरिका और यूरोप के लोगों के मेल-मुलाकात की समीक्षा करते हुए अपने विजन के बारे में बताएंगे.

अपने मियां मुह मिठ्ठू बनेंगे!

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने राष्ट्रपति ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में भाग लेने पर कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़ा भाषण देंगे जिसमें वे दुनिया भर में अमेरिकी ताकत के नवीनीकरण और केवल 8 महीनों में अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों का बखान करेंगे, जिसमें सात वैश्विक युद्धों और संघर्षों की समाप्ति भी शामिल है.

विश्व व्यवस्था को किसने डेंट पहुंचाया?

लेविट ने ये भी कहा, 'राष्ट्रपति इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि कैसे वैश्विक संस्थाओं ने विश्व व्यवस्था को काफी हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया है. वो विश्व के लिए अपने स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट करेंगे, राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र महासचिव और यूक्रेन, अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे.

मुस्लिम जगत के साथ बैठक  

राष्ट्रपति उसी दिन बाद में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के साथ एक बहुपक्षीय बैठक भी करेंगे.' मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों के बीच ट्रंप की इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

Shwetank Ratnamber
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

