UN चीफ, EU और 8 मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक और... जानिए ट्रंप का मिनट टू मिनट कार्यक्रम

US President at UNGA: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के लिए आज काफी उथलपुथल से भरा रह सकता है. मंगलवार की सुबह ट्रंप यूएनजीए के 80वें सत्र को संबोधित करेंगे. इसके साथ ही वो यूरोपियन यूनियन के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे. अमेरिका से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप आठ इस्लामिक देशों के नेताओं के साथ बैठ करेंगे. इस तरह संयुक्त राष्ट्र महासभा की महाबैठक से इतर ट्रंप यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाकर अमेरिका और यूरोप के लोगों के मेल-मुलाकात की समीक्षा करते हुए अपने विजन के बारे में बताएंगे.

अपने मियां मुह मिठ्ठू बनेंगे!

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने राष्ट्रपति ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में भाग लेने पर कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़ा भाषण देंगे जिसमें वे दुनिया भर में अमेरिकी ताकत के नवीनीकरण और केवल 8 महीनों में अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों का बखान करेंगे, जिसमें सात वैश्विक युद्धों और संघर्षों की समाप्ति भी शामिल है.

#WATCH | “... Tomorrow morning, President Trump will deliver a major speech touting the renewal of American strengths around the world, and his historic accomplishments in just 8 months, including the ending of seven global wars and conflicts," says White House Press Secretary… pic.twitter.com/2MBRWJLliJ — ANI (@ANI) September 22, 2025

विश्व व्यवस्था को किसने डेंट पहुंचाया?

लेविट ने ये भी कहा, 'राष्ट्रपति इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि कैसे वैश्विक संस्थाओं ने विश्व व्यवस्था को काफी हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया है. वो विश्व के लिए अपने स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट करेंगे, राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र महासचिव और यूक्रेन, अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे.

मुस्लिम जगत के साथ बैठक

राष्ट्रपति उसी दिन बाद में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के साथ एक बहुपक्षीय बैठक भी करेंगे.' मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों के बीच ट्रंप की इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

