ट्रंप का रोडमैप..भारत के खिलाफ 'ट्रैप'! दोस्ती या दुश्मनी, अमेरिकी राष्ट्रपति के मन में आखिर क्या है?

DNA Analysis: अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेकर लगातार बदल रहे सुरों का विश्लेषण करेंगे. कभी डोनाल्ड ट्रंप भारत पर हाई टैरिफ का एलान करते हैं. भारत को ऐसे धमकाते हैं जैसे भारत उनका दुश्मन बन गया हो तो कभी भारत को अमेरिका का अच्छा दोस्त बताते हैं. कभी वो दावा करते हैं अमेरिका ने भारत की दोस्ती खो दी तो कभी वो कहते हैं. भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई तल्खी सिर्फ कुछ दिनों की बात है. भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर हैं जो समस्याओं को दूर कर लेंगे. हम आपको डीएनए में पहले भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप के अस्थिर व्यवहार के बारे में बता चुके हैं वो आज कुछ कहते हैं. कल कुछ कहते हैं और करते कुछ और हैं लेकिन पिछले दो दिनों में उन्होंने जिस तरह भारत को लेकर यूटर्न मारा है.

उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कहीं ट्रंप भारत को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे. डोनाल्ड ट्रंप का अचानक भारत को लेकर उमड़ रहा प्यार और दोस्ती की भावनाएं किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं. ट्रंप वाकई बदल गए हैं या फिर उनके अंदर आया बदलाव उनके किसी बड़े प्लान का हिस्सा है. आज आपको भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के मौसम की तरह बदले नए बयान को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए.आपने अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बयान को सुना कल हमने आपको डीएनए में दिखाया था. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की दोस्ती को चीन के हाथों खोने की बात कही थी लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वो कह रहे हैं उन्हें नहीं लगता अमेरिका ने भारत को खो दिया है. ट्रंप कह रहे हैं दोस्ती में कभी कभी ऐसे पल आते हैं और भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को लेकर घबराने वाली कोई बात नहीं है.

ट्रंप जिस आत्मविश्वास से ये बयान दे रहे हैं. ऐसा लग रहा है वो भारत के साथ संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के लिए आश्वस्त हैं हालांकि भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने के अलावा इसी मीडिया ब्रीफिंग में ट्रंप ने कुछ बातें और भी कहीं जो सवाल खड़ा कर रही हैं. ट्रंप जो कुछ करने की बात कर रहे हैं वो कैसे होगा ? आज आपको ट्रंप के बयान की इन विरोधाभाषी बातों के बारे में भी जानना चाहिए. ट्रंप ने कहा भारत के रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने पर मुझे निराशा हुई. हमने भारत पर बहुत ज्यादा 50 परसेंट टैरिफ लगाया लेकिन भारत की ओर से अमेरिका को एक बार नहीं कई बार बता ​दिया गया है. भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करने वाला है. डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ी समस्या इसी बात से है. जबकि भारत को समस्या अमेरिका के लगाए गए टैरिफ से है यानि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों के खराब होने की कोई भी वजह खत्म नहीं हुई है.

तो सवाल उठता है डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को रीसेट कैसे करेंगे ? और अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को रीसेट नहीं कर सकते तो भारत के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताने भारत और अमेरिका के संबंधों को विशेष बताने के पीछे उनका मकसद क्या है. क्या ट्रंप भारत-चीन-रूस की दोस्ती की खबरों से बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं? क्या ट्रंप को लग रहा है ये दोस्ती उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है और अमेरिका के अंदर भारत-चीन की दोस्ती करवाने का ठीकरा बाद में उनके ऊपर ही फोड़ा जाएगा. क्या इसीलिए ट्रंप अब ऐसी चाल चल रहे हैं जिससे भारत और चीन के बीच पिघल रही बर्फ को पूरी तरफ पिघलने से रोका जा सके. भारत और चीन में फूट डालकर दुनिया में राज करने के प्लान पर अमल किया जा सके. एक बात तो साफ है जिस तरह अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ चीन ने खुलकर भारत के पक्ष में बयान दिया.

जिस तरह एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के सा​थ कारोबारी साझेदारी को बढ़ाने वाले कदम उठाने का एलान किया अगर एक बार फिर से भारत अमेरिका की तरफ जाता है. तो चीन को इससे धक्का लग सकता है और चीन भारत के रिश्तों मे अविश्वास बढ़ सकता है. इसीलिए सवाल उठ रहा है ट्रंप के बदले हुए सुर कहीं भारत-चीन के बीच सुधर रहे रिश्तों में ब्रेक लगाने की कोशिश तो नहीं है. क्या डोनाल्ड ट्रंप चीन को भारत से दूर करके उस चौराहे पर खड़ा करना चाहते हैं. जहां भारत के लिए ना माया मिले ना राम वाली स्थिति हो जाए. यानि चीन से सुधर रहे रिश्ते भी खराब हो जाएं बाद में ट्रंप फिर से भारत पर अपनी शर्तें लादने लगे.

वैसे ट्रंप कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता और ये बात सारी दुनिया को पता है लेकिन भारत में आम धारणा है. हो सकता है आप भी ऐसा ही सोचते हों कि भारत के लिए चीन पर भरोसा करने से ज्यादा आसान अमेरिका पर भरोसा करना है और अमेरिका में भारत के लिए समस्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुछ करीबी दरबारी हैं. आम अमेरिकी और अमेरिका की राजनीतिक पार्टियां भारत में एक मित्र को देखती हैं. जो भविष्य में चीन से मुकाबला करने के लिए उनके लिए जरूरी हैं इसलिए भारत भी फिलहाल अमेरिका के साथ इस तनाव को एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता. यही वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सकारात्मक बयान का भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी जवाब दिया है.

हम राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे रिश्तों के सकारात्मक मूल्यांकन की गहराई से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं. भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत सकारात्मक और भविष्य की दिशा वाली व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है. प्रधानमंत्री के अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. आज आपको एस जयशंकर की बात भी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए. यानि भारत से एक ही संदेश गया है भारत अमेरिका को दुश्मन नहीं मानता और अमेरिका से रिश्ते भी खराब नहीं करना चाहता. ये रिश्ते सुधर सकते हैं लेकिन सही नीयत के साथ अमेरिका को अपनी गलतियां सुधारनी होंगी. अगर ट्रंप वाकई जो कुछ कह रहे हैं वो करना चाहते हैं. उन्हें अपने दरबारियों की जुबान पर भी ताला लगाना होगा. जो भारत और अमेरिका के संबंधों को बिगाड़ने वाले बयान दे रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के लिए उकसा रहे हैं.

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक और उनकी करीबी माने वाली लॉरा लूमर ने अब भारत के खिलाफ एक और बड़ा बयान दिया है. जिसमें 50 परसेंट टैरिफ लगाने के बाद अब भारत के आईटी सेक्टर को निशाना बनाने के संकेत ​मिल रहे हैं. आज आपको ट्रंप समर्थक लॉरा लूमर के बयान के बारे में भी जानना चाहिए फिर हम इसके भारत पर पड़ने वाले असर और ट्रंप की नीतियों का विश्लेषण करेंगे. लॉरा लूमर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप अब अमेरिकी आईटी कंपनियों को भारत की कंपनियों से अपना काम आउटसोर्स करने से रोकने पर विचार कर रहे हैं. लॉरा लूमर ने लिखा दूसरे शब्दों में कहें तो, अब आपको अंग्रेजी के लिए 2 दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉल सेंटर को फिर से अमेरिकन बनाएं.

ये बयान देने वाली लॉरा लूमर एक दक्षिणपंथी अमेरिकी एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक हैं, जो अक्सर ट्रंप और उनकी नीतियों के पक्ष में सार्वजनिक रूप से बयान देती हैं. लूमर ट्रंप की बेहद करीबी मानी जाती हैं और ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियानों और सार्वजनिक समारोहों में अक्सर उनके साथ नजर भी आती हैं. लूमर ने ये बयान भी दिया था कि वो ट्रंप पर फोकस होने की वजह से अब तक सिंगल हैं. फिलहाल लॉरा लूमर जो दावा कर रही हैं अगर ट्रंप वाकई ऐसा सोच रहे हैं तो भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते रीसेट होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ सकते हैं क्योंकि अमेरिका ऐसा कोई भी कदम उठाता है तो ये भारत के आईटी उद्योग और नौकरी के अवसरों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है. आज आपको ये भी समझना चाहिए भारत के आईटी उद्योग के लिए अमेरिकी बाज़ार कितना महत्वपूर्ण है.

भारत का आईटी सेवाओं का कुल बाजार लगभग 250 अरब डॉलर का है और अमेरिका भारतीय आईटी उद्योग के लिए सबसे बड़ा बाजार है. इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि भारत के कुल आईटी निर्यात का 60 से 70% अमेरिका को होता है और भारतीय आईटी उद्योग अमेरिका से सालाना 100 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई करता है. इसके अलावा भारत के आईटी उद्योग में लगभग 40 लाख लोग काम करते हैं. इनमें से भी एक बड़ी संख्या उन पेशेवरों की है जो अमेरिकी कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करते हैं. यानि अमेरिका का आईटी आउटसोर्सिंग बाजार भारतीय कंपनियों के लिए आय का प्रमुख जरिया है. ये कंपनियों आईटी सेवाओं, सॉफ़्टवेयर डेवेलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री, और तकनीकी सहायता के क्षेत्र में काम कर रही हैं अगर अमेरिकी कंपनियों को भारतीय कंपनियों से आउटसोर्सिंग करने से रोक दिया जाता है, तो भारतीय कंपनियों के लिए वित्तीय संकट पैदा हो सकता है.

ये कंपनियां लाखों डॉलर के अनुबंध खो सकती हैं और ऐसा हुआ तो भारतीय कंपनियों के लिए महासंकट पैदा हो जाएगा. अमेरिका ने अगर ये फैसला लिया तो और कौन कौन सी परेशानियां भारत को होंगी. आप ये भी समझिए अमेरिका अगर आईटी निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे भारत का आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आईटी उद्योग का भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है. अगर अमेरिकी कंपनियां भारतीय कंपनियों से आउटसोर्सिंग सेवाएं लेना बंद कर देती हैं, तो भारतीय आईटी कंपनियों में बड़ी संख्या में नौकरियों की छंटनी हो सकती है. यानि कंपनियां अगर अमेरिका से अनुबंध खो देती हैं, तो यह भारत में बेरोजगारी की दर को बढ़ा सकता है.

अगर ट्रंप अमेरिकी कंपनियों को भारतीय आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो इसका भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ सकता है, खास तौर पर आईटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों की लीडिंग पोजीशन कमजोर हो सकती है. लेकिन अमेरिकी के लिए भारत से आउट सोर्सिंग पर प्रतिबंध लगाने की बात सोचनी आसान है लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं है. ऐसा क्यों है आज आपको ये भी जानना चाहिए. अमेरिकी कंपनियां भारतीय आईटी सेवाओं पर काफी हद तक निर्भर हैं. अगर बैन लगा तो इसकी कीमत अमेरिकी कंप​नियों को भी चुकानी होगी उनका भी बड़ा नुकसान हो सकता है.

अमेरिकी कंपनियां कॉल सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ़्टवेयर डिवेलपमेंट जैसे कार्यों के लिए भारतीय कंपनियों पर निर्भर हैं. अगर भारतीय कंपनियों पर बैन लगा तो उनके प्रोडक्ट की कीमत अमेरिका में अधिक हो जाएगी यानि अमेरिका मे महंगाई बढ़ जाएगी. अगर अमेरिकी कंपनियां अपने काम को भारत से बाहर ले जाती हैं, तो नए देशों में काम करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे कर्मचारियों का वेतन ज्यादा हो सकता है. नए इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरण की लागत बढ़ सकती है. इससे अमेरिकी कंपनियों के व्यवसाय की कुल लागत बढ़ जाएगी इसलिए भारत से बाहर काम करना उनके लिए सस्ता और आसान नहीं होगा. लॉरा लूमर अमेरिका में इन सेवाओं को शिफ्ट करने की बात कर रही हैं. अमेरिका को आईटी सेवाओं का हब बनाने की बात कर रही हैं लेकिन ऐसा करने से अमेरिकी कंपनियों का दीवाला निकल जाएगा. क्योंकि भारत में जिस सॉफ्टवेयर डेवलपर का औसत वेतन करीब 8,000 डॉलर से 15,000 हजार डॉलर सालाना होता है.

अमेरिका में उसी सॉफ्टवेयर डेवलपर का औसत वेतन करीब 70,000 डॉलर से 1 लाख 20 हजार डॉलर सालाना होगा यानि अमेरिकी कंपनियों की लागत 5 से 10 गुना ज्यादा हो जाएगी. इसके अलावा अमेरिका भारत के साथ इस तरह के प्रतिबंधों को लागू करता है, तो यह कूटनीतिक संबंधों में और तनाव पैदा कर सकता है और ट्रंप फिलहाल जो बयान दे रहे हैं वो तनाव को कम करने से जुड़े हैं लेकिन ट्रंप से जुड़े लोग ऐसे बयान देकर अमेरिका और भारत के बीच लगी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और ऐसा करने वाली लारा लूमर पहली ट्रंप समर्थक या अमेरिकी अधिकारी नहीं है. आजकल ट्रंप प्रशासन से जुड़े लोग रोजाना ऐसे बयान दे रहे हैं इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक का.

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने भारत को भड़काने वाला बयान देते हुए बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं. आप कह सकते हैं कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री दिन में सपने देख रहे हैं और अमेरिका की जनता और अपने बॉस डोनाल्ड ट्रंप को भी सपने दिखा रहे हैं हावर्ड लुटनिक ने एक इंटरव्यू में भारत को लेकर चार बड़ी बातें कही हैं. लुटनिक ने दावा किया है एक या दो महीने में भारत बातचीत की मेज पर होगा भारत माफी मांगेगा और ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेगा लुटनिक ने इसकी वजह बताते हुए कहा क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था ही दुनिया का बाजार है इसलिए भारत को अपने सबसे बड़े ग्राहक के पास वापस आना ही होगा. लुटनिक ने धमकाते हुए कहा..कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया...अमेरिका का साथ नहीं​ दिया तो उसको मोटा टैरिफ भरना होगा.

इसके अलावा लुटनिक ने भारत को BRICS समूह को छोड़कर अमेरिका को सपोर्ट करने की धमकी भी दी है. यानि अमेरिका के जिस मंत्री के बॉस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत बता रहे हैं. भारत को नहीं खोने का दावा कर रहे हैं. उनका मंत्री भारत को धमका रहा है दावा कर रहा है भारत माफी मांगते हुए समझौता करने आएगा. जबकि भारत पहले ही साफ कर चुका है वो रूस से तेल भी खरीदेगा अपने किसानों और व्यापारियों के हितों से समझौता भी नहीं करेगा और रही बात BRICS समूह को छोड़ने की तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने 8 सितंबर को ब्रिक्स नेताओं का जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया है. उसमें भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेने का एलान कर चुके हैं.

इसके अलावा माफी मांगने की बात भी एक मजाक ही लग रही है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही भारत से रिश्तों को रीसेट करने की बात कर रहे हैं भारत ने तो बस डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ही प्रतिक्रिया दी है लेकिन ट्रंप के मंत्री के ऐसे बयान भारत के साथ व्यापार वार्ता में अमेरिका के लिए बड़ी कठिनाई पैदा कर सकते हैं. लुटनिक अपने बयानों से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. भारत पर और टैरिफ लादने की धमकी दे रहे हैं. शायद लुटनिक को इस बात का अंदाजा नहीं भारत दबाव में झुकने वाला देश नहीं है और अमेरिका के मंत्रियों का बड़बोलापन उनके देश का भी नुकसान कर सकता है. वैसे रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाने वाले अमेरिका का एक दोहरा रवैया भी सामने आया है दुनिया को रूस से व्यापार करने पर रोक रहा अमेरिका खुद रूस से अंडे खरीद रहा है.