वो मुझे मारते इससे पहले मैंने उन्हें मार दिया, खामेनेई ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की थी

वो मुझे मारते इससे पहले मैंने उन्हें मार दिया, खामेनेई ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की थी

Supreme leader tried to kill Trump twice: डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि खामेनेई ने उन्हें दो बार मारने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम लीडर को पहले ही मार गिराया. इस बयान ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है.

 

Last Updated: Mar 02, 2026, 10:29 AM IST
वो मुझे मारते इससे पहले मैंने उन्हें मार दिया, खामेनेई ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की थी

supreme leader tried to kill Trump twice: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर एक सनसनीखेज दावा करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया है. हाल में ही सामने आई खबर के मुताबिक, ट्रंप ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि खामेनेई ने उन्हें मारने की दो बार कोशिश की थी लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाता, उन्होंने उसे मार गिराया.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उन्होंने ईरान की सुरक्षा ताकतों को सख्त संदेश दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ईरानी सेना और पुलिस अपने हथियार डाल दें. ऐसा करने पर उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी. अगर हथियार नहीं डाले गए तो गंभीर अंजाम हो सकता है. 

ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई कट्टर और हिंसा करने वाली शासन परमाणु हथियारों से लैस हो. उन्होंने कहा कि कई सालों से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए जाते रहे हैं. अब इन धमकियों को और सहन नहीं किया जाएगा.

आम लोगों से की अपील

ट्रंप ने ईरान के आम लोगों से भी सीधी अपील की है. उन्होंने कहा कि जो लोग आजादी चाहते हैं, वे इस मौके को पहचानें, डर से बाहर निकलें, हिम्मत दिखाएं और अपने देश के लिए आगे आएं. उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे सभी लोगों के साथ खड़ा है, जो अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हैं. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जनता से जो वादा किया था, वो पूरा किया गया है. उन्होंने फिर दोहराया कि सुरक्षा बल अगर हथियार छोड़ देंगे तो उन्हें नुकसान नहीं होगा. लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करेंगे, तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले 36 घंटों से संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी देश मिलकर ईरान में सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं. उनके मुताबिक कई जरूरी ठिकानों पर हमले किए गए हैं. इनमें रिवोल्यूशनरी गार्ड के अड्डे और हवाई सुरक्षा से जुड़े ठिकाने शामिल हैं. 

9 जहाज और उनके नेवी ठिकाने भी बर्बाद

उन्होंने दावा किया कि 9 जहाज और उनके नेवी ठिकाने भी बर्बाद कर दिए गए हैं. ट्रंप ने कहा कि खामेनेई की मौत हो चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान का सैन्य नेतृत्व टूट चुका है. कई अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहते हैं. ट्रंप ने कहा कि जब तक सभी टारगेट पूरे नहीं हो जाते, तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें: कौन हैं मोजतबा खामेनेई? मौलवी से लेकर IRGC के सिपाही तक, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर की पूरी कहानी

