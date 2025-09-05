'लगता है हमने चीन के हाथों भारत-रूस को खो दिया है...', फिर आया डोनाल्ड ट्रंप का बयान
'लगता है हमने चीन के हाथों भारत-रूस को खो दिया है...', फिर आया डोनाल्ड ट्रंप का बयान

Donald Trump: भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कहा कि लगता है हमने भारत को खो दिया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 05, 2025, 04:22 PM IST
'लगता है हमने चीन के हाथों भारत-रूस को खो दिया है...', फिर आया डोनाल्ड ट्रंप का बयान

Donald Trump statement: अमेरिका की सत्ता फिर से संभालने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक रवैये में है. उनके टैरिफ को लेकर दुनिया भर में भूचाल मचा हुआ है. भारत पर पहले ट्रंप ने 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया, इसके बाद रूस और भारत की दोस्ती से चिढ़कर उन्होंने 25 प्रतिशत और टैरिफ थोप दिया. जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा. कई मौकों पर ट्रंप ने बेतूकी बातें भी की, अब ट्रंप को अपने किए पर मलाल हो रहा है. उन्होंने कहा कि लगता है हमने भारत- रूस को चीन के हाथों खो दिया. 

इसके अलावा कहा कि भारत और रूस चीन के प्रभाव में आ गए, ईश्वर करें कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो. उन्होंने ये लिखते हुए एक्स पर पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की एक साथ तस्वीर भी पोस्ट की है. ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पीएम मोदी हाल में ही चीन में SCO समिट की बैठक में शामिल हुए थे. इस बैठक में हिस्सा लेने पुतिन भी आए थे.

 

ट्रंप के बयान पर क्या बोले रणधीर जायसवाल
ट्रंप के इस बयान को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "इस समय इस पोस्ट पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है. उन्होंने इस बयान पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

 

 

 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

