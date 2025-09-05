'लगता है हमने चीन के हाथों भारत-रूस को खो दिया है...', फिर आया डोनाल्ड ट्रंप का बयान

Donald Trump statement: अमेरिका की सत्ता फिर से संभालने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक रवैये में है. उनके टैरिफ को लेकर दुनिया भर में भूचाल मचा हुआ है. भारत पर पहले ट्रंप ने 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया, इसके बाद रूस और भारत की दोस्ती से चिढ़कर उन्होंने 25 प्रतिशत और टैरिफ थोप दिया. जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा. कई मौकों पर ट्रंप ने बेतूकी बातें भी की, अब ट्रंप को अपने किए पर मलाल हो रहा है. उन्होंने कहा कि लगता है हमने भारत- रूस को चीन के हाथों खो दिया.

इसके अलावा कहा कि भारत और रूस चीन के प्रभाव में आ गए, ईश्वर करें कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो. उन्होंने ये लिखते हुए एक्स पर पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की एक साथ तस्वीर भी पोस्ट की है. ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पीएम मोदी हाल में ही चीन में SCO समिट की बैठक में शामिल हुए थे. इस बैठक में हिस्सा लेने पुतिन भी आए थे.

"Looks like we’ve lost India....", says US President Donald Trump pic.twitter.com/oX4lCOjVNc — Sidhant Sibal (@sidhant) September 5, 2025

ट्रंप के बयान पर क्या बोले रणधीर जायसवाल

ट्रंप के इस बयान को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "इस समय इस पोस्ट पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है. उन्होंने इस बयान पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.