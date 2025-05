'मैं नहीं कह रहा कि जंग मैंने रुकवाई, वो लंबे वक्त से...', फिर पलटे ट्रंप, भारत-पाकिस्तान पर अब क्या बोले US राष्ट्रपति

Donald Trump: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कतर की यात्रा के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भारत-पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में सीधे मध्यस्थता करने पर अपने पहले के दावे से पलट गए हैं. उन्होंने कहा कि मैंने पिछले सप्ताह पाकिस्तान और भारत के बीच सिर्फ समस्या को सुलझाने में मदद की.

उनकी यह टिप्पणी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किए गए उस दावे के कुछ ही दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने 'रात भर की लंबी बातचीत' के बाद 'पूर्ण और तत्काल युद्धविराम' में सफलतापूर्वक मध्यस्थता की है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, 'मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैंने ऐसा किया, लेकिन मैंने पिछले सप्ताह पाकिस्तान और भारत के बीच समस्या को सुलझाने में मदद की, जो अधिक से अधिक शत्रुतापूर्ण होती जा रही थी, और अचानक, आप एक अलग प्रकार की मिसाइलों को देखना शुरू कर देंगे, और हमने इसे सुलझा लिया है. मुझे उम्मीद है कि मैं यहां से बाहर नहीं निकलूंगा और दो दिन बाद यह पता चलेगा कि यह सुलझा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सुलझा हुआ है, और हमने उनसे व्यापार के बारे में बात की. चलो व्यापार करते हैं, और पाकिस्तान इससे बहुत खुश था और भारत इससे बहुत खुश था और मुझे लगता है कि वे रास्ते पर हैं.'

#WATCH | Doha, Qatar | "I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden, you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I… pic.twitter.com/M8NlkK7uSu

— ANI (@ANI) May 15, 2025