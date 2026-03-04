Advertisement
वो बहुत अच्छे नेता हैं... रजा पहलवी को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, बताया किसको देना चाहते हैं ईरान की सत्ता

donald trump statement on reza pahlavi: डोनाल्ड ट्रंप ने रजा पहलवी की सराहना तो की, लेकिन संकेत दिया कि ईरान का नेतृत्व करने के लिए देश के भीतर का कोई प्रभावशाली व्यक्ति ज्यादा काबिल होगा. इस बयान ने पहलवी समर्थकों के बीच भविष्य की रणनीति को लेकर बहस छेड़ दी है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:26 AM IST
donald trump statement on reza pahlavi: मंगलवार 3 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से ईरान के भविष्य को लेकर सीधा सवाल पूछा गया. उनसे पूछा गया कि क्या वो प्रिंस रजा पहलवी को ईरान के लिए बेहतर विकल्प मानते हैं. इस पर ट्रम्प ने सम्मानजनक लहजे में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि रजा पहलवी एक अच्छे इंसान लगते हैं. कुछ लोग उन्हें पसंद भी करते हैं. लेकिन अमेरिका ने उनके बारे में गंभीरता से विचार नहीं किया है. 

ट्रम्प ने कहा कि उनके हिसाब से ईरान के भीतर से निकलकर आने वाला कोई व्यक्ति ज्यादा उपयुक्त होगा. ऐसा व्यक्ति जो अभी किसी पद पर हो और जिसकी लोकप्रियता भी हो. उनका कहना था कि देश के अंदर मौजूद और जनता से जुड़ा नेता ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास दूसरे नामों पर भी विचार मौजूद हैं.

ट्रंप पहले भी रजा पहलवी को लेकर बोल चुके हैं ये बात
ये पहली बार नहीं है जब ट्रम्प ने रजा पहलवी को लेकर संदेह जताया हो. इससे पहले जनवरी में उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में भी ऐसा ही कहा था. उस समय ट्रम्प ने बताया था कि रजा पहलवी अच्छे इंसान लगते हैं. लेकिन ये साफ नहीं है कि वो अपने ही देश में कितना प्रभाव डाल पाएंगे. 

उन्होंने ये भी कहा था कि यह तय करना मुश्किल है कि ईरान की जनता उनके नेतृत्व को स्वीकार करेगी या नहीं. ट्रम्प के मुताबिक अगर ईरानी जनता उन्हें स्वीकार करती है तो अमेरिका को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी. लेकिन केवल नाम या पहचान के आधार पर किसी को नेतृत्व के लिए सही नहीं माना जा सकता है.

ट्रम्प का ये बयान उन ईरानियों के लिए चिंता का कारण माना जा रहा है जो पहलवी राजवंश की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं. लंबे समय से देश से बाहर रहने वाले समर्थक मानते रहे हैं कि रजा पहलवी ईरान को मौजूदा संकट से बाहर निकाल सकते हैं. 

देश के भीतर से होना चाहिए लीडर
लेकिन ट्रम्प की बातों से साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका की नजर में ईरान के भीतर से उभरने वाला नेतृत्व ज्यादा भरोसेमंद होगा. ये भी साफ है कि विदेश में रहकर किसी देश की राजनीति को दिशा देना आसान नहीं होता है. इसी वजह से इस बयान को ईरान की आगे की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

कुछ विशेषज्ञों ने भी ट्रम्प के आकलन का समर्थन किया है. उनका कहना है कि रजा पहलवी कई दशकों से ईरान से बाहर रह रहे हैं. इस्लामी क्रांति के बाद वो देश नहीं लौटे हैं. ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या वो आज के ईरान की जमीनी हकीकत को सही तरह समझ पाते हैं या नहीं. 

जानकारों का मानना है कि किसी भी देश में शासन के लिए जनता से सीधा जुड़ाव जरूरी होता है. इसी आधार पर कहा जा रहा है कि रजा पहलवी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी स्वीकार्यता साबित करने की होगी. ये रिपोर्ट बीबीसी के व्हाइट हाउस संवाददाता बर्नड डीबोस्मान के हवाले से सामने आई है.

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

