नई दिल्‍ली: अमेर‍िका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक समर्थक का दावा है कि उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक फेस मास्क को हटाने के लिए मजबूर किया गया था जिसमें स्पिरिट एयरलाइंस की उड़ान में राष्ट्रपति-विरोधी जो बिडेन वाक्यांश 'लेट्स गो ब्रैंडन' था.

Metro की खबर के अनुसार, शुक्रवार को क्लीवलैंड से टाम्पा की उड़ान के दौरान ट्रम्प के प्रशंसक एडम राडोग्ना ने खुद का एक टिकटॉक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्‍हें पहने हुए एक मास्‍क को बदलने के लिए एक दूसरा मास्‍क दिया गया.

#spiritairlines don't believe in freedom of speech pic.twitter.com/Q8iF7P3qsL

— ADAM RADOGNA (@AdamRadogna) January 28, 2022