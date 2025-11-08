Advertisement
trendingNow12993386
Hindi Newsदुनिया

Trump ने भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को बताया 'कुछ खास', ओहियो के लिए चुना युवा और मजबूत चेहरा

Vivek Ramaswamy for Governer: अमेरिकी राष्ट्रपति Trump ने ओहियो को एक महान राज्य कहा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर विवेक रामास्वामी चुनाव जीतते हैं तो वह एक शानदार गवर्नर बनेंगे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trump ने भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को बताया 'कुछ खास', ओहियो के लिए चुना युवा और मजबूत चेहरा

World News: अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि विवेक रामास्वामी कुछ खास हैं और उन्होंने ओहायो के गवर्नर पद के लिए भारतीय मूल के अरबपति रिपब्लिकन नेता का समर्थन किया है. ट्रंप ने Ohio को एक शानदार राज्य बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर रामास्वामी चुने जाते हैं तो वह एक शानदार गवर्नर बनेंगे. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, विवेक रामास्वामी महान राज्य ओहियो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं एक ऐसी जगह जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं. Trump रामास्वामी को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही.

ट्रंप ने क्या कहा?
राष्ट्रपति Trump 38 साल के पूर्व बायोटेक कार्यकारी विवेक रामास्वामी को युवा, मजबूत और बुद्धिमान देशभक्त बताया. ट्रंप ने आगे कहा कि, 'मैं विवेक को अच्छी तरह से जानता हूं और उनके खिलाफ चुनाव में प्रतिस्पर्धा भी कर चुका हैं और वह बहुत खास हैं. उन्होंने आगे कहा, वह युवा मजबूत और स्मार्ट हैं. विवेक एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं जो सच में हमारे देश से प्यार करते हैं. Trump को पूरा भरोसा है कि रामास्वामी Ohio के लोगों को निराश नहीं करेंगे.

गवर्नर बनने पर रामास्वामी क्या करेंगे?
ट्रंप का कहना है कि, अगर विवेक रामास्वामी अगले गवर्नर बनते हैं तो वह ओहियो के लिए लगातार काम करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले. साथ ही टैक्स और नियमों में कटौती करें, अमेरिका में बनी चीजों को बढ़ावा दें, अमेरिका को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत बनाएं, देश की सीमा को अब तक की सबसे सुरक्षित सीमा बनाएं, प्रवासियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को रोकें, हमारी सेना और पूर्व सैनिकों को मजबूत करें. हमारे दूसरे संवैधानिक संशोधन(बंदूक रखने के अधिकार)की रक्षा करें जो हमेशा खतरे में रहता है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका में नस्लीय तनाव की वापसी! ट्रंप के विवादित आदेश ने G20 को कैसे बनाया सियासी अखाड़ा?

ओहियो का चुनावी माहौल
Donald Trump का समर्थन मिलना Vivek Ramaswamy के लिए बहुत बड़ा फायदा है. इसकी वजह यह है कि ओहियो राज्य हाल के सालों में Republican पार्टी की तरफ ज्यादा झुका है. हालांकि, हाल में ही में एक सर्वे से पता चला है कि डेमोक्रेट उम्मीदवार एमी एक्टन मामूली अंतर से आगे चल रही हैं. ओहियो में गवर्नर की यह सीट अभी के रिपब्लिकन गवर्नर माइक डेविन के पद छोड़ते ही खाली हो जाएगी. रिपब्लिकन पार्टी का प्राइमरी चुनाव अगले साल मई में और आम नवंबर में आम चुनाव होंगे.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpVivek Ramaswamy

Trending news

Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
Chirag Paswan
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
Maharashtra news
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
Weather
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
Naxalite
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
Maneka Gandhi
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
Pu University
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
jammu kashmir news
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज