Trump ने भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को बताया 'कुछ खास', ओहियो के लिए चुना युवा और मजबूत चेहरा

World News: अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि विवेक रामास्वामी कुछ खास हैं और उन्होंने ओहायो के गवर्नर पद के लिए भारतीय मूल के अरबपति रिपब्लिकन नेता का समर्थन किया है. ट्रंप ने Ohio को एक शानदार राज्य बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर रामास्वामी चुने जाते हैं तो वह एक शानदार गवर्नर बनेंगे. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, विवेक रामास्वामी महान राज्य ओहियो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं एक ऐसी जगह जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं. Trump रामास्वामी को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही.

ट्रंप ने क्या कहा?

राष्ट्रपति Trump 38 साल के पूर्व बायोटेक कार्यकारी विवेक रामास्वामी को युवा, मजबूत और बुद्धिमान देशभक्त बताया. ट्रंप ने आगे कहा कि, 'मैं विवेक को अच्छी तरह से जानता हूं और उनके खिलाफ चुनाव में प्रतिस्पर्धा भी कर चुका हैं और वह बहुत खास हैं. उन्होंने आगे कहा, वह युवा मजबूत और स्मार्ट हैं. विवेक एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं जो सच में हमारे देश से प्यार करते हैं. Trump को पूरा भरोसा है कि रामास्वामी Ohio के लोगों को निराश नहीं करेंगे.

US President Donald Trump posts, "Vivek Ramaswamy is running for Governor of the Great State of Ohio, a place I love and Won big, three times, in 2016, 2020, and 2024.

I know Vivek well, competed against him, and he is something special. He is Young, Strong, and Smart! Vivek is…

गवर्नर बनने पर रामास्वामी क्या करेंगे?

ट्रंप का कहना है कि, अगर विवेक रामास्वामी अगले गवर्नर बनते हैं तो वह ओहियो के लिए लगातार काम करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले. साथ ही टैक्स और नियमों में कटौती करें, अमेरिका में बनी चीजों को बढ़ावा दें, अमेरिका को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत बनाएं, देश की सीमा को अब तक की सबसे सुरक्षित सीमा बनाएं, प्रवासियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को रोकें, हमारी सेना और पूर्व सैनिकों को मजबूत करें. हमारे दूसरे संवैधानिक संशोधन(बंदूक रखने के अधिकार)की रक्षा करें जो हमेशा खतरे में रहता है.

ओहियो का चुनावी माहौल

Donald Trump का समर्थन मिलना Vivek Ramaswamy के लिए बहुत बड़ा फायदा है. इसकी वजह यह है कि ओहियो राज्य हाल के सालों में Republican पार्टी की तरफ ज्यादा झुका है. हालांकि, हाल में ही में एक सर्वे से पता चला है कि डेमोक्रेट उम्मीदवार एमी एक्टन मामूली अंतर से आगे चल रही हैं. ओहियो में गवर्नर की यह सीट अभी के रिपब्लिकन गवर्नर माइक डेविन के पद छोड़ते ही खाली हो जाएगी. रिपब्लिकन पार्टी का प्राइमरी चुनाव अगले साल मई में और आम नवंबर में आम चुनाव होंगे.