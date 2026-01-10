वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप का सख्त रुख, अमेरिका ने कैरेबियन में एक और टैंकर किया जब्त- Video

Advertisement
US Navy: ट्रंप सरकार ने वेनेजुएला से जुड़े तेल कारोबार पर कार्रवाई करते हुए कैरेबियन सागर में एक और तेल टैंकर को जब्त कर लिया है. अमेरिकी सेना के अनुसार, प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में तड़के अमेरिकी मरीन और नौसेना ने संयुक्त अभियान में टैंकर ‘ओलिना’ पर कब्जा किया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 10, 2026, 09:58 AM IST
US seized Venezuelan Oil Tanker: ट्रंप के प्रशासन ने वेनेजुएला से जुड़े तेल कारोबार पर शिकंजा और कसते हुए कैरेबियन सागर में एक और तेल टैंकर को जब्त कर लिया है. अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को बताया कि यह कार्रवाई वेनेजुएला पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में की गई है. अमेरिकी दक्षिणी कमान के मुताबिक, तड़के सुबह अमेरिकी मरीन और नौसेना ने संयुक्त अभियान के तहत तेल टैंकर ‘ओलिना’ पर चढ़ाई कर उसे अपने कब्जे में लिया. यह कार्रवाई कैरेबियन क्षेत्र में पिछले कई महीनों से जारी अमेरिकी सैन्य तैनाती का हिस्सा बताई गई है. कमान ने कहा कि इस क्षेत्र में आपराधिक गिरोहों और अवैध गतिविधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा.

बता दें, ओलिना ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में जब्त किया गया 5वां तेल टैंकर है. यह कार्रवाई वेनेजुएला के तेल उत्पादों की वैश्विक आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए चलाए जा रहे व्यापक अमेरिकी अभियान का हिस्सा है. इस अभियान में तेजी उस समय आई, जब हाल ही में अमेरिका ने एक अचानक ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया.

ये भी पढ़ें: वेनेजुएला पर थी चीन-रूस की नजर, समय पर कदम नहीं उठाते तो बिगड़ जाते हालात; ट्रंप ने अमेरिकी एक्शन को ठहराया सही

अमेरिकी कार्रवाई पर रूस ने जताई आपत्ति  

इस बीच, अमेरिकी कार्रवाई पर रूस ने कड़ी आपत्ति जताई है. मॉस्को ने एक रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर की जब्ती की निंदा करते हुए चेतावनी दी कि इससे अमेरिका और रूस के रिश्तों में और तनाव बढ़ सकता है. रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से यूरो-अटलांटिक क्षेत्र में सैन्य और राजनीतिक तनाव बढ़ने का खतरा है और नागरिक जहाजों के खिलाफ बल प्रयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है. हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है लेकिन रूसी राजनयिकों ने अमेरिकी कदम को आक्रामकता करार दिया है. 

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

