अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्‍लामिक जगत का खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की को अमेरिकी F-35 फाइटर जेट बेचने की योजना पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि कोई बाहरी नेता अमेरिका की हथियारों की बिक्री को प्रभावित नहीं करता है. एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने अंकारा (तुर्की) को हथियार देने पर नेतन्याहू की चिंताओं को खारिज कर दिया और तुर्की को एक बेहतरीन सहयोगी बताया. ट्रंप ने कहा, 'मुझे कोई नहीं बताता कि हमें क्या बेचना चाहिए. तुर्की मेरे लिए एक बेहतरीन सहयोगी रहा है.'