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नेतन्‍याहू- इस्‍लामिक जगत के 'खलीफा' को न दें हथियार, ट्रंप- हमें मत बताओ किसे बेचना है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की यह टिप्पणी तब आई है जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उच्च-स्तरीय बातचीत के लिए वाशिंगटन पहुंचे हैं. उन्‍होंने तुर्की को अमेरिकी F-35 फाइटर जेट बेचने की योजना पर इजरायल के विरोध को खारिज कर दिया.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 28, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:19 AM IST
नेतन्‍याहू- इस्‍लामिक जगत के 'खलीफा' को न दें हथियार, ट्रंप- हमें मत बताओ किसे बेचना है

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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