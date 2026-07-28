अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक जगत का खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की को अमेरिकी F-35 फाइटर जेट बेचने की योजना पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि कोई बाहरी नेता अमेरिका की हथियारों की बिक्री को प्रभावित नहीं करता है. एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने अंकारा (तुर्की) को हथियार देने पर नेतन्याहू की चिंताओं को खारिज कर दिया और तुर्की को एक बेहतरीन सहयोगी बताया. ट्रंप ने कहा, 'मुझे कोई नहीं बताता कि हमें क्या बेचना चाहिए. तुर्की मेरे लिए एक बेहतरीन सहयोगी रहा है.'
अमेरिकी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी तब आई है जब नेतन्याहू, ट्रंप के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत के लिए वाशिंगटन पहुंचे हैं. इस बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान के साथ टकराव द्विपक्षीय एजेंडे में सबसे ऊपर है. इस महीने की शुरुआत में नेतन्याहू ने तुर्की को अमेरिकी-निर्मित F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की संभावना का कड़ा विरोध किया था. उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसा कदम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल देगा.
तुर्की के हैं मुस्लिम ब्रदरहुड से संबंध
CNN के साथ एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस बिक्री को मंजूरी न देने का आग्रह किया था. ट्रंप ने संकेत दिया था कि वह अपने पहले कार्यकाल के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रहे हैं. नेतन्याहू ने CNN से कहा, 'अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट की बिक्री से तुर्की अमेरिका का मित्र देश नहीं बन जाता है.'
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अंकारा में एक ऐसी सरकार है जो मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रभावित है, जो अमेरिका से नफरत करती है.
नेतन्याहू ने कहा कि वह अमेरिका के आदर्श सहयोगी नहीं हैं. वह मेरे देश एकमात्र यहूदी राज्य को नष्ट करने की धमकी देते हैं. तुर्की को एयरक्राफ्ट की आपूर्ति करने के व्यापक क्षेत्रीय परिणाम होंगे.
नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सीधे ट्रंप से आग्रह किया कि वे तुर्की को फाइटर जेट न बेचें, क्योंकि ऐसा करने से "मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा."
CNN की रिपोर्ट के अनुसार, यह तब हुआ जब ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन जल्द ही तय करेगा कि कांग्रेस के प्रतिबंध के बावजूद तुर्की को F-35 फाइटर जेट बेचे जाएं या नहीं. साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अंकारा द्वारा रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे.
ट्रंप ने कहा, 'तुर्की के साथ हमारे बेहतर संबंध हैं और तुर्की कई मामलों में उन देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा वफादार रहा है, जिनके बारे में हमें लगता था कि वे वफादार होंगे.' उन्होंने यह भी कहा कि कई लोगों का मानना है कि रूस से बने S-400 सिस्टम को खरीदने के बावजूद तुर्की को F-35 खरीदने की इजाजत दी जानी चाहिए.
F-35 को अब तक का सबसे बेहतरीन विमान बताते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित बिक्री निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिस पर हम विचार करेंगे.
CNN की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संकेत दिया था कि अंकारा का मानना है कि वह अमेरिकी F-35 फाइटर जेट और तुर्की के अपने KAAN फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिकी इंजन खरीदने की डील पक्की करने के करीब है.