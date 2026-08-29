/बोलने से पहले चुराता था ट्रंप का भाषण: पहले गई नौकरी, अब टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर पर ठोका 1.45 करोड़ का जुर्माना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर गेब्रियल पेरेज पर अमेरिकी एजेंसी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने बड़ी कार्रवाई की है. उन पर कुल 1.72 लाख डॉलर (करीब 1.45 करोड़ रुपये) की पेनल्टी और वसूली का आदेश जारी किया गया है. आरोप है कि पेरेज ने राष्ट्रपति के भाषणों के शब्दों पर ऑनलाइन सट्टा लगाकर भारी अवैध मुनाफा कमाया. इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद पहले उनकी नौकरी गई और अब उन पर तीन साल का ट्रेडिंग बैन लगाने के साथ तगड़ा जुर्माना ठोका गया है.
दरअसल, व्हाइट हाउस में टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर होने के नाते गेब्रियल पेरेज के पास ट्रंप का भाषण सबसे पहले पहुंच जाता था. उन्हें पहले से पता होता था कि राष्ट्रपति अपने संबोधन में कौन से खास शब्द या वाक्य बोलने वाले हैं. पेरेज ने इस सीक्रेट जानकारी का गलत फायदा उठाते हुए ऑनलाइन प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म 'कल्शी' (Kalshi) के 'मेंशन मार्केट्स' में जाकर उन शब्दों पर दांव लगाना शुरू कर दिया.
CFTC के अनुसार, दिसंबर से फरवरी के बीच ट्रंप के बड़े संबोधनों (जिसमें 'स्टेट ऑफ द यूनियन' भाषण भी शामिल था) के दौरान पेरेज ने इस अंदरूनी जानकारी के दम पर 1.07 लाख डॉलर (करीब 90 लाख रुपये से अधिक) का अवैध मुनाफा कमाया.
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए एजेंसी ने ताजा आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि गैरकानूनी तरीके से कमाए गए 1,07,539 डॉलर लौटाने होंगे और 65,000 डॉलर का अतिरिक्त सिविल जुर्माना देना होगा. अगले तीन साल तक किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने पर पाबंदी लगा दी गई है. एजेंसी ने बताया है कि पेरेज ने जांच में पूरा सहयोग किया, इसलिए उन्हें कुछ राहत दी गई, नहीं तो यह जुर्माना और भी ज्यादा हो सकता था.
व्हाइट हाउस के रिकॉर्ड के मुताबिक, पेरेज को टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर के तौर पर सालाना 1.75 लाख डॉलर की मोटी सैलरी मिलती थी. मामला सामने आने पर उन्हें बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया था और करीब एक महीने पहले उन्हें पद से हटा दिया गया. उस वक्त व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इसे 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक' हरकत बताया था.
यह पूरा मामला सट्टा लगाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'कल्शी' से जुड़ा निकला. इस ऐप पर एक खास फीचर है, जिसे 'मेंशन मार्केट्स' कहते हैं. यहां लोग इस बात पर शर्त लगाते हैं कि कोई बड़ा नेता अपने भाषण में कौन सा शब्द बोलेगा. गेब्रियल पेरेज ट्रंप के टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर थे, इसलिए ट्रंप का भाषण सबसे पहले उन्हीं के पास आता था. उन्होंने इसी सीक्रेट जानकारी का गलत यूज किया और मोटा मुनाफा कमाया.
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेरेज ने अंदर की खबर से करीब 90,000 डॉलर कमाए थे. भारतीय रुपयों में यह रकम 86 लाख से ज्यादा बैठती है. 'कल्शी' प्लेटफॉर्म की निगरानी टीम ने इन संदिग्ध सौदों को पकड़ लिया और तुरंत इसकी शिकायत सरकारी एजेंसी CFTC से कर दी थी. एजेंसी ने बिना देर किए एक्शन लिया था.
गेब्रियल पेरेज कोई मामूली कर्मचारी नहीं हैं. वे पिछले 10 साल से साए की तरह ट्रंप के साथ काम कर रहे थे. उनकी गिनती ट्रंप के सबसे करीबी सहायकों में होती थी. व्हाइट हाउस में उनका पद 'डिप्टी असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट एंड टेक्निकल एडवाइजर' था. इस काम के लिए उन्हें सालाना 1.75 लाख डॉलर (करीब 1.6 करोड़ रुपये) की मोटी सैलरी मिलती थी. ट्रंप के मंच पर जाने से ठीक पहले भाषण को आखिरी बार जांचने की जिम्मेदारी भी उन्हीं चुनिंदा लोगों के पास थी, जिनमें पेरेज शामिल थे.