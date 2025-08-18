क्रीमिया रूस को दे दो, नाटो में मत शामिल हो....पहले हथियार देकर यूक्रेन को जंग लड़वाया फिर ट्रंप ने पुतिन के साथ मिलकर किया खेला?

Trump-Zelensky meet: रूस-यूक्रेन जंग को लेकर इन दिनों पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है. कई सारे देशों, नेताओं ने जंग रोकने के लिए अपने प्रयास किए लेकिन बात नहीं बनी. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में यूक्रेन को जमकर सहयोग दिया गया. समय गुजरा ट्रंप राष्ट्रपति बने और अब जंग रुकवाने के लिए पुतिन से मुलाकात की. पुतिन से मुलाकात के बाद सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात करने वाले हैं. आपको यह सब पढ़कर लग रहा होगा अमेरिका यूक्रेन की बहुत मदद करना चाहता है. लेकिन ट्रंप का एक बयान बहुत सारी कहानी कह रहा है. समझें पूरी कहानी.

पुतिन की भाषा बोलने लगे ट्रंप?

CNN में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन क्रीमिया को रूस को सौंप दें और नाटो में शामिल होने का इरादा छोड़ दें. यह बयान तब आया है, जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के कई बड़े प्रतिनिधिमंडल के लोग सोमवार को यूक्रेन जंग पर मीटिंग करने वाले हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को व्हाइट हाउस में यह सारी बातें जब कही तो इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कोई साजिश है? या फिर यह यूक्रेन में शांति लाने की कोशिश है?

क्या है पूरा माजरा? ट्रंप की साजिश!

पिछले हफ्ते अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद जिस तरह ट्रंप के बयान आए और पुतिन ने अपने जिस अंदाज को दुनिया के सामने प्रकट किया उससे यह यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या ट्रंप और पुतिन ने कोई आपस में बात कर ली है. क्योंकि पुतिन ने शांति समझौते के लिए दो बड़ी शर्तें रखी थीं: पहला, यूक्रेन क्रीमिया पर अपना दावा छोड़ दे, जिसे रूस ने 2014 में अवैध रूप से कब्जा लिया था. दूसरा, यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश न करे. ट्रंप का ताजा बयान पुतिन की इन शर्तों से मिलता-जुलता है, जिससे कुछ लोग इसे साजिश के तौर पर देख रहे हैं. ट्रंप ने ने अपने पोस्ट में लिखा, “जेलेंस्की जंग को तुरंत खत्म कर सकते हैं, अगर वह चाहें. क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा और नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ना होगा.”

क्या पहले हथियार दिए, अब खेला?

यूक्रेन को पिछले कुछ सालों में अमेरिका और नाटो देशों से भारी मात्रा में हथियार और आर्थिक मदद मिली है. 2022 से शुरू हुई इस जंग में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी, लेकिन अब ट्रंप का रुख बदलता दिख रहा है. कुछ लोग मानते हैं कि पहले यूक्रेन को जंग के लिए उकसाया गया और अब ट्रंप पुतिन के साथ मिलकर यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं ताकि वह रूस की शर्तें माने. हालांकि, ट्रंप और पुतिन की अलास्का मुलाकात को कुछ लोग शांति की दिशा में कदम मानते हैं. पुतिन ने इस मुलाकात के बाद कहा कि वह शांति चाहते हैं, लेकिन रूस की सुरक्षा चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. ट्रंप ने भी इसे “सार्थक बातचीत” बताया, जिसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनी

यूरोप और जेलेंस्की की चिंता

यूरोपीय नेता इस बात से परेशान हैं कि ट्रंप जेलेंस्की को पुतिन की शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं. फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अन्य देशों के नेता इस बैठक में यह जानना चाहते हैं कि शांति समझौते में रूस क्या रियायत देगा और अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी कैसे देगा. उधर जेलेंस्की ने बार-बार कहा है कि वह अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ट्रंप के आगे उनकी कितनी चलेगी यह आज होने वाली मीटिंग में तय हो जाएगा.