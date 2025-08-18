क्रीमिया रूस को दे दो, नाटो में मत शामिल हो....पहले हथियार देकर यूक्रेन को जंग लड़वाया फिर ट्रंप ने पुतिन के साथ मिलकर किया खेला?
Advertisement
trendingNow12885764
Hindi Newsदुनिया

क्रीमिया रूस को दे दो, नाटो में मत शामिल हो....पहले हथियार देकर यूक्रेन को जंग लड़वाया फिर ट्रंप ने पुतिन के साथ मिलकर किया खेला?

Russia Ukraine War: अमेरिका को लेकर एक कहावत बहुत लोकप्रिय है- ऐसा कोई सगा नहीं, अमेरिका ने जिसे ठगा नहीं. यह कहावत इन दिनों यूक्रेन पर बिल्कुल फिट बैठ रही है. यह हम नहीं कर रहे हैं, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद आप खुद तय कर लेंगे. असली हकीकत क्या है. जानें पूरी रिपोर्ट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 18, 2025, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रीमिया रूस को दे दो, नाटो में मत शामिल हो....पहले हथियार देकर यूक्रेन को जंग लड़वाया फिर ट्रंप ने पुतिन के साथ मिलकर किया खेला?

Trump-Zelensky meet: रूस-यूक्रेन जंग को लेकर इन दिनों पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है. कई सारे देशों, नेताओं ने जंग रोकने के लिए अपने प्रयास किए लेकिन बात नहीं बनी. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में यूक्रेन को जमकर सहयोग दिया गया. समय गुजरा ट्रंप राष्ट्रपति बने और अब जंग रुकवाने के लिए पुतिन से मुलाकात की. पुतिन से मुलाकात के बाद सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात करने वाले हैं. आपको यह सब पढ़कर लग रहा होगा अमेरिका यूक्रेन की बहुत मदद करना चाहता है. लेकिन ट्रंप का एक बयान बहुत सारी कहानी कह रहा है. समझें पूरी कहानी.

पुतिन की भाषा बोलने लगे ट्रंप?
CNN में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन क्रीमिया को रूस को सौंप दें और नाटो में शामिल होने का इरादा छोड़ दें. यह बयान तब आया है, जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के कई बड़े प्रतिनिधिमंडल के लोग सोमवार को यूक्रेन जंग पर मीटिंग करने वाले हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को व्हाइट हाउस में यह सारी बातें जब कही तो इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कोई साजिश है? या फिर यह यूक्रेन में शांति लाने की कोशिश है?

क्या है पूरा माजरा? ट्रंप की साजिश!
पिछले हफ्ते अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद जिस तरह ट्रंप के बयान आए और पुतिन ने अपने जिस अंदाज को दुनिया के सामने प्रकट किया उससे यह यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या ट्रंप और पुतिन ने कोई आपस में बात कर ली है. क्योंकि पुतिन ने शांति समझौते के लिए दो बड़ी शर्तें रखी थीं: पहला, यूक्रेन क्रीमिया पर अपना दावा छोड़ दे, जिसे रूस ने 2014 में अवैध रूप से कब्जा लिया था. दूसरा, यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश न करे. ट्रंप का ताजा बयान पुतिन की इन शर्तों से मिलता-जुलता है, जिससे कुछ लोग इसे साजिश के तौर पर देख रहे हैं. ट्रंप ने ने अपने पोस्ट में लिखा, “जेलेंस्की जंग को तुरंत खत्म कर सकते हैं, अगर वह चाहें. क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा और नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ना होगा.” 

क्या पहले हथियार दिए, अब खेला?
यूक्रेन को पिछले कुछ सालों में अमेरिका और नाटो देशों से भारी मात्रा में हथियार और आर्थिक मदद मिली है. 2022 से शुरू हुई इस जंग में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी, लेकिन अब ट्रंप का रुख बदलता दिख रहा है. कुछ लोग मानते हैं कि पहले यूक्रेन को जंग के लिए उकसाया गया और अब ट्रंप पुतिन के साथ मिलकर यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं ताकि वह रूस की शर्तें माने. हालांकि, ट्रंप और पुतिन की अलास्का मुलाकात को कुछ लोग शांति की दिशा में कदम मानते हैं. पुतिन ने इस मुलाकात के बाद कहा कि वह शांति चाहते हैं, लेकिन रूस की सुरक्षा चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. ट्रंप ने भी इसे “सार्थक बातचीत” बताया, जिसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनी

यूरोप और जेलेंस्की की चिंता
यूरोपीय नेता इस बात से परेशान हैं कि ट्रंप जेलेंस्की को पुतिन की शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं. फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अन्य देशों के नेता इस बैठक में यह जानना चाहते हैं कि शांति समझौते में रूस क्या रियायत देगा और अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी कैसे देगा. उधर जेलेंस्की ने बार-बार कहा है कि वह अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ट्रंप के आगे उनकी कितनी चलेगी यह आज होने वाली मीटिंग में तय हो जाएगा.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

#Donaldtrump

Trending news

INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
;